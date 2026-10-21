Mỹ nhân 25 tuổi lấy chồng Tiến sĩ gia thế khủng: Giờ ở penthouse của giới thượng lưu, vừa hoạt động showbiz vừa làm giảng viên đại học

Không gian sống rộng 150m² gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998) là một trong những mỹ nhân sở hữu thành tích học vấn nổi bật của showbiz Việt. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, người đẹp từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc thanh lịch, Phương Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng nể: thông thạo tiếng Pháp, từng hai lần đạt IELTS 8.0, hiện là giảng viên Đại học RMIT và theo đuổi chương trình tiến sĩ. Hình ảnh nàng Hậu hội tụ cả nhan sắc, tri thức lẫn sự nghiệp riêng vì thế luôn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Không chỉ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Á hậu Phương Anh còn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã là doanh nhân Hồ Đắc Đức. Chồng nàng Hậu có nền tảng học vấn ấn tượng, từng du học tại Anh và sở hữu học vị tiến sĩ. Cặp đôi được nhiều người nhận xét xứng đôi bởi sự tương đồng về tri thức, sự nghiệp và phong thái điềm đạm, kín tiếng. Năm 2023, Phương Anh chính thức lên xe hoa ở tuổi 25, khép lại chuyện tình đẹp bằng một đám cưới nhận được nhiều lời chúc phúc. Sau khi kết hôn, vợ chồng nàng Hậu xây dựng tổ ấm trong một căn penthouse sang trọng tại TP.HCM. Không gian sống gây ấn tượng với phong cách Parisian thanh lịch, kết hợp bảng màu trắng và nâu gỗ cùng nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa ấm cúng. Căn hộ còn sở hữu những tiện ích đáng mơ ước như sân vườn và bể bơi ngoài trời, mang đến cảm giác riêng tư giữa lòng thành phố. Trên mạng xã hội, Phương Anh thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường tại nhà, hé lộ từng góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, từ phòng khách ngập ánh sáng tự nhiên đến căn bếp trang nhã và phòng ngủ ấm áp. Qua đó, công chúng có dịp khám phá tổ ấm sang trọng nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, gần gũi của vợ chồng nàng Á hậu.

Năm 2023, Á hậu Phương Anh chính thức lên xe hoa cùng chồng Tiến sĩ

Nàng Hậu hiện là giảng viên ở Đại học RMIT

Penthouse của vợ chồng Á hậu Phương Anh

Cơ ngơi của vợ chồng Á hậu Phương Anh gây ấn tượng với phong cách Parisian thanh lịch, mang hơi thở nước Pháp vào không gian sống hiện đại. Tọa lạc tại vị trí đắc địa gần trung tâm TP.HCM, căn hộ sở hữu thiết kế rộng rãi với 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, cùng sân vườn và bể bơi ngoài trời. Không chỉ ghi điểm bởi không gian riêng tư, tiện nghi, căn hộ còn toát lên vẻ sang trọng nhờ cách lựa chọn nội thất kỹ lưỡng, kết hợp những chất liệu cao cấp và đường nét tinh tế, tạo nên tổng thể vừa xa hoa vừa đậm chất thượng lưu.

Không gian phòng khách gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, kết nối mở với khu bếp và bàn ăn, tạo nên tổng thể liền mạch, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Gam màu trắng kết hợp nâu gỗ chủ đạo mang đến cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Khu vực tiếp khách được bố trí sofa cỡ lớn, đối diện là kệ tivi và đàn piano, vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật cho căn hộ. Đặc biệt, Á hậu Phương Anh thường tô điểm góc phòng bằng hoa tươi và cây xanh, giúp không gian thêm sức sống. Nhờ nằm cạnh hệ cửa kính rộng, phòng khách còn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.

Khu bếp tiếp tục duy trì tinh thần thanh lịch với tông trắng - nâu gỗ chủ đạo, tạo sự đồng điệu với không gian phòng khách. Hệ tủ bếp màu trắng kết hợp mặt bếp vân đá mang đến vẻ đẹp trang nhã mà vẫn ấm cúng. Điểm cộng trong thiết kế là bàn đảo rộng rãi, vừa tăng diện tích sơ chế, vừa được bố trí thêm dãy ghế ngồi như một quầy bar mini, thuận tiện để vợ chồng Á hậu Phương Anh dùng bữa nhẹ hay trò chuyện trong lúc nấu nướng. Đối diện khu bếp là bàn ăn cỡ lớn, giúp việc chuẩn bị và thưởng thức bữa ăn trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt chung.

Các không gian trong căn penthouse đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa từ thẩm mỹ đến công năng. Phòng ngủ tiếp tục ghi điểm với cách bài trí tinh tế, lấy giường ngủ làm trung tâm, kết hợp hệ đèn trang trí dịu nhẹ cùng bình hoa nhỏ và những món đồ decor được lựa chọn khéo léo. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính sự tiết chế trong cách sắp đặt đã mang đến cảm giác thanh lịch, ấm cúng, giúp nơi nghỉ ngơi của vợ chồng Á hậu Phương Anh trở thành khoảng không gian thư giãn riêng tư giữa lòng thành phố.