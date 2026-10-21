Mỹ nhân 2 dòng máu Việt - Hàn cưới chồng quyền lực nhất nhì Vbiz: 41 tuổi vẫn quá đỗi trẻ đẹp, mặc gì cũng có gu

Ngắm 100 lần không chán visual lẫn style của mỹ nhân này.

Hari Won (SN 1985) là nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn, được khán giả biết đến qua nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Không chỉ ghi dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên Trấn Thành - một trong những MC đình đám, quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Cặp đôi kết hôn vào năm 2016 và sau một thập kỷ bên nhau vẫn duy trì tình cảm gắn bó, luôn đồng hành trong cuộc sống, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hài hước khiến công chúng không khỏi thích thú.

Được khán giả Việt biết đến rộng rãi từ năm 2013 khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú, Hari Won dần khẳng định vị trí trong làng giải trí nhờ tính cách gần gũi cùng hình ảnh duyên dáng, trẻ trung. Theo thời gian, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút riêng với nhan sắc ngọt ngào và gu thời trang ngày càng sành điệu. Ở tuổi 41, Hari Won vừa trẻ trung, cuốn hút vừa có gu ăn mặc thời thượng, từ những set đồ thanh lịch, nữ tính đến phong cách năng động, phóng khoáng, mang đến nhiều gợi ý phối đồ thú vị cho chị em.

Ngắm loạt outfit của Hari Won, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được kha khá công thức mặc đẹp vừa sang xịn vừa dễ áp dụng trong đời thường.

Hari Won ghi điểm với phong cách trẻ trung, thanh lịch cùng chiều cao 1m68 giúp cô tự tin chinh phục nhiều kiểu trang phục. Nếu đang tìm outfit vừa sành điệu để đi làm, vừa đủ chỉn chu cho những buổi tiệc, chị em có thể tham khảo cách phối áo tweed ngắn tay cùng chân váy voan dáng dài của nữ nghệ sĩ. Chất liệu tweed sang trọng kết hợp với voan mềm mại, thướt tha tạo nên tổng thể hài hòa mà không cần đến họa tiết cầu kỳ. Hoàn thiện set đồ bằng một đôi giày cao gót cùng tông đen là đã có ngay diện mạo thời thượng, nữ tính mà vẫn đầy cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Một kiểu váy “quốc dân” khác mà chị em có thể lưu lại để diện đi tiệc, đi chơi hay hẹn hò chính là đầm ngắn cúp ngực. Hari Won lựa chọn thiết kế màu đỏ nổi bật, kết hợp phom dáng ôm gọn giúp tổng thể thêm nữ tính, quyến rũ và tôn lên nét thanh lịch. Gam đỏ cũng mang đến vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút mà chẳng cần phối đồ quá cầu kỳ. Nếu đã quen với những gam màu trung tính an toàn, chị em đừng ngại thử làm mới tủ đồ bằng một chiếc đầm đỏ rực rỡ. Chỉ cần kết hợp cùng giày cao gót và phụ kiện tối giản, diện mạo đã đủ nổi bật trong những buổi tiệc hay buổi hẹn cuối tuần.

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Ở tuổi U45, Hari Won vẫn giữ phong độ thời trang trẻ trung, sành điệu với những công thức phối đồ đơn giản mà hiệu quả. Điển hình như combo sơ mi kẻ xanh mix cùng quần jeans - set đồ quen thuộc, gần như chẳng bao giờ lỗi mốt và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Sơ mi cũng là item có thể diện quanh năm, dễ dàng biến tấu theo mùa và hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến những buổi cà phê cuối tuần. Đặc biệt, sơ mi kẻ xanh còn khá dễ phối, có thể kết hợp cùng jeans, quần âu hay chân váy để tạo nên những diện mạo mới mẻ. Chị em hoàn toàn có thể sắm một thiết kế tương tự để bổ sung vào tủ đồ, vừa tiện dụng vừa dễ mặc đẹp mà không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ mỗi sáng.

Trong chuyến vi vu miền Tây, Hari Won ghi điểm với outfit phóng khoáng, trẻ trung khi kết hợp áo dáng yếm cùng quần có chi tiết bèo nhẹ nhàng. Cô khéo chọn dép xỏ ngón ton-sur-ton với màu áo, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn đủ bắt mắt. Không cần lên đồ cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều phụ kiện, cách phối này vẫn giúp Hari Won toát lên vẻ tươi tắn, năng động, đồng thời mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, rất hợp với những chuyến du lịch miền sông nước. Đây cũng là gợi ý thú vị cho chị em muốn đổi gió với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng khi đi du lịch hoặc đi biển.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Xuất hiện tại buổi fitting chuẩn bị cho sự kiện thời trang, Hari Won từng gây chú ý với diện mạo đơn giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Cô chọn diện sơ mi đuôi tôm phối cùng quần jeans ống loe, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, phóng khoáng vừa mang nét sành điệu hiện đại. Công thức phối đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ giúp người mặc ghi điểm, đặc biệt phù hợp với những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu mà không gò bó. Từ visual trẻ trung đến gu ăn mặc linh hoạt, Hari Won cho thấy đôi khi chỉ cần những món đồ cơ bản được kết hợp khéo léo cũng đủ tạo nên sức hút riêng.