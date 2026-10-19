Nữ phụ đẹp nhất phim ngôn tình dân quốc đang hot: Gương mặt như bức tranh thủy mặc, ngoài đời mặc gì cũng cuốn

Visual lẫn gu ăn mặc của mỹ nhân SN 1998 đều đẹp khó cưỡng.

Đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình dân quốc, Ngọc Đệm Thu không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình nhiều trắc trở của cặp đôi chính Thừa Lỗi - Từ Nhược Hàm mà còn khiến netizen bàn luận sôi nổi về những mỹ nhân xuất hiện trên màn ảnh. Trong số đó, Chu Khiết Quỳnh bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều dù chỉ đảm nhận vai khách mời Lan Khanh. Sở hữu nhan sắc thanh tú cùng khí chất tiểu thư đài các, nữ diễn viên dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn mỗi lần xuất hiện. Tạo hình mang đậm phong vị dân quốc càng tôn lên vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, phảng phất nét u buồn của cô, khiến không ít khán giả phải xuýt xoa. Thậm chí, nhiều mọt phim còn cho rằng Lan Khanh là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Ngọc Đệm Thu, đủ sức để lại dấu ấn dù đất diễn không quá nhiều.

Ghi dấu ấn với vai Lan Khanh trong Ngọc Đệm Thu, ngoài đời, Chu Khiết Quỳnh cũng khiến người hâm mộ chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang trẻ trung, đầy cuốn hút. Mỹ nhân sinh năm 1998 ghi điểm với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, đẹp tựa tranh vẽ. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, cô còn có gu ăn mặc đa dạng, khéo léo biến hóa giữa nét nữ tính, dịu dàng và vẻ hiện đại, năng động. Từ những chiếc váy điệu đà tôn lên vẻ ngọt ngào đến các bản phối đời thường đơn giản mà sành điệu, Chu Khiết Quỳnh đều biết cách tạo dấu ấn riêng. Cách lựa chọn trang phục tinh tế, kết hợp màu sắc và phụ kiện có điểm nhấn cũng giúp diện mạo của cô thêm phần nổi bật mà không cần quá cầu kỳ.

Cùng ngắm nhìn những outfit ấn tượng của mỹ nhân Hoa ngữ sinh năm 1998 để bỏ túi thêm nhiều ý tưởng mặc đẹp, làm mới phong cách mỗi ngày nhé.

Chu Khiết Quỳnh "đãi mắt" fan bằng loạt ảnh đậm chất thơ, khoe trọn visual trong trẻo cùng gu thời trang chuẩn vibe mùa thu. Cô ghi điểm khi lăng xê công thức phối đồ vừa ấm áp lại vừa sang xịn mịn, diện áo len mỏng khoác ngoài, khéo léo kết hợp bên trong là áo quây/áo hai dây dáng ôm tôn lên vóc dáng mảnh mai. Điểm nhấn đắt giá nhất của tổng thể outfit chính là chiếc khăn quàng cổ chấm bi điệu đà, giúp phần cổ bớt trống trải và tăng thêm nét kiêu kỳ, cổ điển. Gợi ý mặc đẹp của Chu Khiết Quỳnh cực kỳ linh hoạt khi chị em có thể mix cùng chân váy dài thướt tha hay quần suông rộng năng động đều mang đến giao diện điệu đà, xinh sang. Diện ngay set đồ này xuống phố đón gió thu, đảm bảo hội chị em sẽ thu hút mọi ánh nhìn vì quá đỗi ngọt ngào và hợp mốt!

Chu Khiết Quỳnh đẹp dịu dàng, ngọt ngào khi diện chiếc đầm hoa nhí dáng dài đầy nữ tính. Thiết kế hai dây với chất liệu voan mềm mại, nhẹ nhàng cùng gam màu vàng tươi sáng mang đến cho nữ diễn viên vẻ ngoài thanh thoát, duyên dáng. Họa tiết hoa nhí li ti phủ khắp thân váy tạo cảm giác lãng mạn, bay bổng, đồng thời tôn lên nét trẻ trung và đầy sức sống. Điểm nhấn thú vị nằm ở cách phối phụ kiện khi cô khéo léo lựa chọn đôi giày đỏ cùng chiếc túi xách đồng điệu, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền vàng dịu mắt. Sự tương phản giữa hai gam màu giúp tổng thể trang phục thêm cuốn hút mà không mất đi nét hài hòa.

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Tủ đồ váy vóc của Chu Khiết Quỳnh luôn ngập tràn những thiết kế đẹp mắt, vừa tôn dáng vừa dễ ứng dụng trong đời thường. Một trong những gợi ý đáng tham khảo là mẫu đầm dài hai dây với phom ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp chân váy xòe mềm mại, giúp tôn lên đường cong nữ tính và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn. Kiểu váy này ghi điểm nhờ vẻ dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần cuốn hút, phù hợp cho những buổi dạo phố, hẹn hò hay cà phê cùng bạn bè. Chị em hoàn toàn có thể bổ sung một thiết kế tương tự vào tủ đồ để linh hoạt biến hóa phong cách. Khi tiết trời đầu thu se lạnh, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài là đã có ngay bản phối vừa ấm áp, vừa thời thượng mà vẫn giữ được nét nữ tính, nhẹ nhàng.

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Phong cách đời thường mang hơi hướng năng động, phóng khoáng của Chu Khiết Quỳnh ghi điểm nhờ cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thời thượng. Cô lựa chọn thiết kế áo cổ V với phom ôm nhẹ, khéo léo tôn đường nét cơ thể mà không tạo cảm giác gò bó. Kết hợp cùng quần jeans quốc dân và đôi guốc cao gót, nữ diễn viên mang đến tổng thể vừa trẻ trung, cá tính, vừa giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Chu Khiết Quỳnh tiếp tục áp dụng công thức phối màu quen thuộc khi sử dụng sắc đỏ từ giày và túi xách để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Trên nền trang phục tối giản, gam màu nổi bật này giúp diện mạo thêm cuốn hút mà không hề rối mắt. Cách kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn phát huy hiệu quả, mang đến gợi ý mặc đẹp dễ ứng dụng cho những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, hiện đại.

Đậm chất mùa thu, Chu Khiết Quỳnh gợi ý công thức phối đồ vừa thời thượng vừa phóng khoáng với áo len đục lỗ trễ vai kết hợp chân váy nâu. Thiết kế áo len mang đến vẻ mềm mại, nữ tính, đồng thời tạo điểm nhấn quyến rũ nhờ phần vai trần tinh tế. Để tăng hiệu ứng layer và tạo nét cuốn hút cho tổng thể, chị em có thể mặc thêm một chiếc áo hai dây mỏng bên trong, khéo léo tạo nên sự đan xen giữa kín đáo và gợi cảm. Chân váy nâu với gam màu trầm ấm không chỉ bắt nhịp hoàn hảo cùng không khí mùa thu mà còn giúp bộ trang phục thêm phần thanh lịch, sành điệu. Hoàn thiện outfit bằng một đôi boots cao cổ, Chu Khiết Quỳnh mang đến diện mạo cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, hiện đại.