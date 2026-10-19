Mẹ bỉm vừa sinh con được 6 tuần sải cánh ở show Victoria's Secret 2026: Ngoài đời là "tay chơi" thời trang, chị em mê tít

"Mẹ bỉm thiên thần" đang viral nhất show Victoria's Secret 2026 là đây!

6 tuần sau sinh có thể vẫn là khoảng thời gian một người phụ nữ đang từng ngày làm quen với nhịp sống hoàn toàn mới. Thế nên khi Barbara Palvin sải bước trên đường băng Victoria's Secret Fashion Show 2026, khoảnh khắc ấy gây chú ý không chỉ bởi đôi cánh thiên thần hay ánh đèn sân khấu. Ở tuổi 33 và vừa bước sang một chương mới với vai trò người mẹ, chân dài Hungary vẫn xuất hiện đầy tự tin, rạng rỡ và tận hưởng từng bước đi của mình. Có lẽ vì thế, màn trở lại của Barbara mang đến một cảm giác rất khác. Không cần biến chuyện “lấy lại vóc dáng sau sinh” thành thước đo, hình ảnh cô đứng trên sân khấu lớn chỉ sau khoảng 6 tuần đón con đầu lòng vẫn đủ khiến nhiều chị em ấn tượng: làm mẹ là một vai trò mới, nhưng không đồng nghĩa người phụ nữ phải bỏ lại phiên bản yêu cái đẹp, yêu thời trang và yêu chính mình trước đó.

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Sức hút ấy thực ra không chỉ xuất hiện khi Barbara khoác lên mình đôi cánh thiên thần. Ngoài đời, cô từ lâu đã ghi điểm với phong cách trẻ trung, nữ tính nhưng không hề nhàm chán, đặc biệt là cách biến những món đồ quen thuộc thành những bản phối vừa có gu vừa dễ ứng dụng. Ở Barbara có sự cân bằng khá thú vị: đủ sành điệu để khiến người ta muốn ngắm, nhưng cũng đủ gần gũi để chị em nhìn vào và tìm thấy cảm hứng cho chính tủ đồ của mình. Loạt outfit dưới đây là những ví dụ rất đáng để lưu lại.

Xuống phố, Barbara Palvin chuộng cách ăn diện khá phóng khoáng nhưng vẫn khéo tôn dáng. Chiếc áo yếm đen ôm sát, khoét eo được cô phối cùng quần jeans bạc màu ống rộng, tạo sự tương phản thú vị giữa phần trên gọn gàng và phía dưới thoải mái. Thắt lưng da nâu bản lớn cùng túi xách nhỏ và giày mũi vuông giúp diện mạo thêm cá tính mà không cần quá nhiều chi tiết. Chị em cũng có thể học Barbara ở điểm này: khi diện quần jeans rộng, hãy ưu tiên áo ôm hoặc nhấn vào vòng eo để vóc dáng trông gọn gàng hơn.

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Ở một outfit khác, Barbara Palvin ghi điểm với cả set màu kem nhẹ nhàng và thanh lịch. Cô diện áo khoác dáng ngắn bằng vải dệt nổi cùng quần short đồng màu, vừa chỉn chu nhưng vẫn đủ trẻ trung. Nàng mẫu phối thêm túi xách đan màu be và kính râm nhỏ, giữ tổng thể hài hòa mà không bị đơn điệu. Cách kết hợp áo khoác cùng quần short như Barbara cũng khá dễ ứng dụng, đặc biệt với những chị em thích phong cách nữ tính, sang trọng nhưng không muốn ăn diện quá cầu kỳ.

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Barbara Palvin cũng rất chuộng những set đồ đơn giản mà vẫn đủ sành điệu để chị em dễ dàng học theo. Trong chuyến du lịch, cô chỉ cần áo xuyên thấu ôm nhẹ phối cùng quần Bermuda đen dáng rộng, thêm thắt lưng, túi đeo vai và giày thể thao trắng là đã có diện mạo hút mắt. Cách kết hợp một chiếc áo gọn với quần rộng vừa tạo cảm giác cân đối, vừa thoải mái để di chuyển cả ngày. Không cần màu sắc nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, đây vẫn là set đồ có gu và đặc biệt dễ áp dụng ngoài đời.

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Nếu những outfit trước thiên về vẻ cá tính thì lần này Barbara lại khiến hội chị em tan chảy với diện mạo dịu dàng tựa nàng thơ. Xuất hiện tại một sự kiện tennis cùng chồng, siêu mẫu diện chiếc áo điệu màu trắng tay ngắn với phần cổ chữ V, chi tiết viền ren xinh xắn và thân áo nhún chun ôm eo. Kết hợp cùng chân váy maxi trắng mềm mại, cô mang đến tổng thể vừa nữ tính vừa phảng phất nét lãng mạn của mùa hè. Phần tay áo hơi phồng, đường viền ren và dáng váy thướt tha khiến outfit trông mềm mại, bay bổng hơn. Barbara còn lựa chọn kính râm và chiếc túi cầm tay màu đen để tạo chút tương phản, giúp tổng thể trắng tinh khôi không bị quá đơn điệu. Hội chị em yêu phong cách nữ tính chắc chắn sẽ mê công thức này. Khi diện đồ trắng từ đầu đến chân, những chi tiết như ren, nhún eo hay các lớp vải có độ rủ sẽ giúp trang phục thêm chiều sâu. Chẳng cần phối màu phức tạp, chỉ một vài điểm nhấn tinh tế cũng đủ khiến diện mạo xinh như bước ra từ Pinterest.

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Với thời tiết mùa thu se lạnh, chị em có thể tham khảo ngay cách phối đồ khá đơn giản của Barbara Palvin. Nàng mẫu diện áo khoác tối màu dáng rộng cùng sơ mi trắng và quần jeans xanh nhạt, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng. Thay vì giày thể thao, Barbara chọn giày mũi nhọn màu đen để set đồ trông thanh lịch hơn, sau đó thêm túi nâu đỏ và kính râm làm điểm nhấn. Cách phối này không khó áp dụng, đặc biệt phù hợp với những ai thích mặc đồ rộng rãi nhưng vẫn muốn vẻ ngoài chỉn chu, có gu.