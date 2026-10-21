Sống ở căn hộ hướng Tây hơn 1 năm, tôi mới hiểu: Nóng thật, tốn điện thật nhưng có 3 ưu điểm khiến tôi không muốn đổi nhà

Khi mua nhà, căn góc hướng Tây từng là lựa chọn khiến tôi bị cả gia đình phản đối. Ai cũng nói nhà hướng Tây nóng, mùa hè như “lò nung”, tiền điện tăng cao, đồ đạc nhanh xuống cấp. Tôi vẫn quyết định mua vì căn hộ rộng, thoáng và có mức giá dễ chịu hơn.

Sau hơn một năm trải qua đủ bốn mùa, tôi phải thừa nhận: những lời cảnh báo về nắng nóng không sai. Nhưng căn hộ hướng Tây cũng có những ưu điểm mà nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào, rất khó cảm nhận hết.

Nhược điểm lớn nhất: Nắng chiều thực sự rất gắt

Điều đầu tiên cần nói rõ là căn hộ hướng Tây nóng hơn đáng kể vào mùa hè. Khoảng từ 14h đến 17h là thời điểm nắng chiếu mạnh nhất. Nếu phòng khách hoặc phòng ngủ có cửa kính lớn quay thẳng về phía Tây, nhiệt lượng tích tụ trong nhà khá nhanh, đặc biệt ở những ngày nắng kéo dài.

Trong trải nghiệm thực tế, nhiệt độ tại những phòng chịu nắng trực tiếp có thể cao hơn các không gian ít nắng vài độ C. Sofa, sàn nhà, rèm cửa và các bề mặt gần cửa kính cũng dễ nóng lên. Muốn nghỉ trưa thoải mái gần như bắt buộc phải kéo rèm cản sáng và bật điều hòa.

Đây cũng là lý do chi phí điện vào mùa hè thường cao hơn. Điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn để hạ nhiệt phòng, nhất là khi căn hộ có diện tích kính lớn hoặc tường phía Tây không được xử lý cách nhiệt tốt.

Nói cách khác, "nắng Tây" không phải định kiến. Đó là nhược điểm có thật và người mua nhà cần tính đến trước khi xuống tiền.

Nhưng sống trọn một năm mới thấy nhà hướng Tây có những ưu điểm rất riêng

Điều khiến tôi bất ngờ là sau khi trải qua cả mùa hè lẫn mùa đông, căn hộ hướng Tây không hề "đáng sợ" như tưởng tượng. Thậm chí có những thời điểm trong năm, tôi lại thấy đây là lựa chọn khá dễ chịu.

1. Mùa đông ấm và sáng hơn vào buổi chiều

Ưu điểm dễ cảm nhận nhất là ánh nắng buổi chiều. Vào mùa đông, khi nhiều căn hộ bắt đầu tối và lạnh từ sớm, phòng khách hướng Tây vẫn có thể nhận được ánh sáng tự nhiên khá lâu.

Những buổi chiều trời đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính khiến không gian ấm lên rõ rệt. Chỉ cần ngồi gần cửa sổ, đọc sách hoặc uống trà cũng đủ cảm thấy dễ chịu.

Nếu gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc đơn giản là thích một căn nhà sáng vào buổi chiều, đây là lợi thế không nhỏ.

Nắng nhiều cũng giúp việc phơi quần áo thuận tiện hơn. Trong những ngày độ ẩm cao, quần áo đặt ở ban công có nắng thường khô nhanh, hạn chế cảm giác ẩm và mùi khó chịu.

2. Hoàng hôn trở thành "đặc sản" mỗi ngày

Một ưu điểm khác khó đo bằng tiền là tầm nhìn.

Nếu căn hộ không bị tòa nhà khác che chắn, hướng Tây thường là vị trí lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Vào những ngày trời trong, cả phòng khách có thể phủ một lớp ánh sáng vàng vào cuối ngày.

Đây là chi tiết tưởng nhỏ nhưng khi sống lâu lại tạo cảm giác thư giãn rất rõ. Sau một ngày làm việc, chỉ cần kéo rèm ra và ngồi cạnh cửa sổ vài phút cũng đủ khiến không gian sống có thêm cảm xúc.

Với những người thích ánh sáng tự nhiên, chụp ảnh, trồng cây hoặc đơn giản là thích một căn nhà có "mood" vào cuối ngày, đây có thể là điểm cộng lớn.

3. Nhà thường khô ráo, hạn chế cảm giác ẩm

Nắng nhiều đồng nghĩa với việc căn hộ có khả năng khô thoáng tốt hơn, đặc biệt nếu thiết kế thông gió ổn.

Ở những khu vực có mùa nồm hoặc độ ẩm cao, việc nhà nhận nắng trực tiếp trong nhiều giờ có thể giúp sàn, tường và đồ dùng bớt cảm giác ẩm. Quần áo, chăn ga cũng dễ khô hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức độ thông thoáng không chỉ phụ thuộc vào hướng nhà mà còn liên quan đến thiết kế cửa, vị trí căn hộ, khoảng thông gió và các công trình xung quanh. Vì vậy, không nên mặc định cứ nhà hướng Tây là thông gió tốt.

Nhà hướng Tây có thể rẻ hơn, nhưng phải tính thêm chi phí chống nóng

Ở nhiều dự án, những căn hộ chịu nắng Tây thường có giá mềm hơn căn cùng diện tích nhưng hướng được thị trường ưa chuộng hơn. Đây là lý do không ít người mua nhà chấp nhận nhược điểm về nhiệt độ để đổi lấy diện tích, tầng hoặc vị trí tốt hơn.

Tuy nhiên, khoản tiền mua nhà tiết kiệm được không nên xem là "lãi hoàn toàn". Người mua cần tính cả chi phí rèm chống nắng, kính cách nhiệt, điều hòa công suất phù hợp và điện năng sử dụng trong mùa hè.

Nếu xử lý tốt ngay từ đầu, trải nghiệm sống có thể cải thiện đáng kể.

Muốn ở nhà hướng Tây dễ chịu, 3 khoản này không nên tiết kiệm

Đầu tiên là giải pháp cách nhiệt. Với những căn có cửa kính lớn, kính hai lớp, kính có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt hoặc phim cách nhiệt chất lượng tốt có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt truyền vào phòng.

Rèm cửa cũng rất quan trọng. Cách bố trí phổ biến là kết hợp rèm voan với rèm cản sáng. Ban ngày có thể dùng lớp voan để giảm chói nhưng vẫn giữ ánh sáng, còn trong những giờ nắng gắt thì kéo thêm lớp rèm dày.

Thứ hai là điều hòa. Phòng hướng Tây thường có tải nhiệt lớn hơn, do đó cần lựa chọn công suất dựa trên diện tích phòng, diện tích kính, chiều cao trần và mức độ chịu nắng thực tế. Không nên chỉ chọn máy theo diện tích một cách máy móc, bởi công suất quá nhỏ sẽ khiến thiết bị phải chạy liên tục mà phòng vẫn khó mát.

Thứ ba là đồ nội thất. Ánh nắng mạnh kéo dài có thể khiến một số chất liệu nhanh bạc màu, khô hoặc lão hóa. Sofa da, đồ gỗ và vật dụng có màu đậm không nên đặt sát cửa kính chịu nắng trực tiếp. Nếu không thể thay đổi vị trí, rèm chống tia UV hoặc phim cách nhiệt sẽ giúp bảo vệ nội thất tốt hơn.

Nhà hướng Đông và hướng Tây: Không có bên nào thắng tuyệt đối

Căn hộ hướng Đông có ưu điểm là đón nắng buổi sáng và thường mát hơn vào buổi chiều. Đây là lý do nhiều người thích hướng này, nhất là những gia đình muốn hạn chế nóng vào mùa hè.

Tuy nhiên, ánh sáng buổi chiều của căn hướng Đông thường ít hơn. Trong mùa đông hoặc những ngày ẩm kéo dài, không gian cũng có thể mất nắng khá sớm.

Ngược lại, căn hộ hướng Tây chịu nắng gắt vào mùa hè, kéo theo chi phí làm mát cao hơn và nguy cơ đồ đạc nhanh bạc màu. Nhưng đổi lại, căn nhà sáng vào buổi chiều, ấm hơn trong mùa lạnh, phơi đồ nhanh và có lợi thế đặc biệt về hoàng hôn.

Bởi vậy, câu hỏi "hướng Đông hay hướng Tây tốt hơn" thực tế không có đáp án chung cho tất cả mọi người.

Nếu gia đình có người thường ở nhà vào buổi chiều, rất sợ nóng và muốn giảm chi phí điện, căn hướng Đông có thể dễ chịu hơn. Nhưng nếu người mua chấp nhận đầu tư chống nóng, thích nhà nhiều ánh sáng, muốn tận dụng mức giá tốt hơn hoặc đặc biệt coi trọng view hoàng hôn, căn hướng Tây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sau hơn một năm sống trong căn hộ từng bị mọi người khuyên can, tôi nhận ra một điều: hướng nhà chỉ là một phần của trải nghiệm sống. Tầng cao hay thấp, khoảng cách với tòa đối diện, diện tích cửa kính, khả năng thông gió, chất lượng cách nhiệt và thói quen sinh hoạt của gia đình đôi khi còn quan trọng hơn.

Không có căn hộ nào hoàn hảo tuyệt đối. Một căn nhà đáng mua là căn có những nhược điểm mà chủ nhân hiểu rõ, chấp nhận được và có đủ giải pháp để xử lý chúng.