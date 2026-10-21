5 loại cây nhìn đẹp nhưng không nên tùy tiện đặt trong nhà: Sai vị trí, cây khó sống mà người cũng thêm phiền

Không phải cây nào đẹp ở cửa hàng cũng phù hợp để mang thẳng vào phòng kín. Có những loại vốn ưa môi trường mát, ánh sáng tán xạ, độ ẩm cao hoặc cần thông gió tốt; nếu đặt sai vị trí, cây dễ vàng lá, thối rễ, sâu bệnh, thậm chí còn khiến gia chủ phải mất nhiều công chăm sóc hơn.

Đặc biệt, với 5 loại cây dưới đây, trước khi đưa vào phòng khách hay phòng ngủ, tốt nhất nên cân nhắc kỹ điều kiện ánh sáng, độ ẩm và khả năng thông gió của căn nhà.

1. Dương xỉ măng tây: Đẹp mềm mại nhưng khá "khó chiều"

Dương xỉ măng tây, thường được trồng để tạo vẻ xanh mướt, nhẹ nhàng cho không gian, có bộ lá nhỏ và mềm nên nhìn rất thanh thoát. Tuy nhiên, vẻ ngoài dễ chịu của loại cây này lại đi kèm với yêu cầu chăm sóc không hề đơn giản.

Cây không thích bị phơi dưới nắng gay gắt trong thời gian dài. Ánh nắng trực tiếp quá mạnh có thể khiến phần lá nhỏ bị khô, vàng hoặc cháy mép. Ngược lại, nếu đặt quá sâu trong căn phòng thiếu sáng, cây dễ mọc vống, cành thưa và mất dáng.

Vị trí phù hợp hơn thường là nơi có ánh sáng tán xạ tương đối tốt, chẳng hạn gần cửa sổ hướng Bắc, ban công có mái che hoặc nơi nhận được ánh sáng buổi sáng nhưng tránh nắng trưa. Không gian cũng cần đủ thông thoáng để hạn chế tình trạng đất lâu khô và rễ bị bí.

Vì vậy, nếu đang đặt dương xỉ măng tây ở một góc phòng tối hoặc ngay sát cửa kính thường xuyên bị nắng chiếu mạnh, việc thay đổi vị trí đôi khi còn quan trọng hơn cả chuyện bón thêm phân.

2. Monstera: Lá càng lớn càng phải chú ý độ ẩm và thông gió

Monstera, hay trầu bà lá xẻ, là một trong những loại cây nội thất được yêu thích nhất những năm gần đây. Những chiếc lá lớn, xanh đậm và có đường xẻ đặc trưng khiến loại cây này gần như có thể trở thành điểm nhấn trang trí chỉ với một chậu duy nhất.

Monstera có thể thích nghi khá tốt với môi trường trong nhà nếu nhận đủ ánh sáng gián tiếp. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý lại nằm ở cách tưới nước và độ thông thoáng của không gian.

Một sai lầm phổ biến là thấy lá lớn nên cho rằng cây "ưa nhiều nước", từ đó tưới quá thường xuyên. Khi kết hợp với căn phòng kín, đất thoát nước kém hoặc chậu không có lỗ thoát đủ lớn, độ ẩm quanh cây có thể duy trì quá cao trong thời gian dài. Hậu quả không chỉ là nấm mốc trên bề mặt đất mà còn có nguy cơ thối rễ, xuất hiện côn trùng nhỏ hoặc làm khu vực xung quanh trở nên ẩm bí.

Đặc biệt với những căn phòng trải thảm, kê nhiều đồ gỗ hoặc vốn đã có độ ẩm cao, một chậu Monstera lớn nên được đặt ở nơi có sự lưu thông không khí tương đối tốt. Ban công có mái che, khu vực cạnh cửa sổ hoặc phòng khách thường xuyên mở cửa sẽ phù hợp hơn một góc kín hoàn toàn.

Cũng cần lưu ý rằng Monstera chứa tinh thể calcium oxalate, có thể gây kích ứng nếu trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nhai phải lá. Gia đình có trẻ nhỏ, chó hoặc mèo nên lựa chọn vị trí đặt cây ngoài tầm với.

3. Hoa dành dành: Thơm nhưng không phải lúc nào cũng nên để trong phòng ngủ

Hoa dành dành hấp dẫn nhiều người bởi màu trắng tinh tế và mùi thơm rất đặc trưng. Khi nở, chỉ một chậu nhỏ cũng có thể khiến cả khu vực xung quanh ngập trong hương hoa.

Tuy nhiên, chính ưu điểm ấy lại có thể trở thành bất tiện nếu cây được đặt trong phòng ngủ nhỏ và đóng kín cửa suốt đêm. Mùi hương đậm trong không gian thiếu thông gió có thể khiến một số người cảm thấy ngột ngạt, đau đầu hoặc khó chịu, đặc biệt với những người vốn nhạy cảm với mùi hương.

Bởi vậy, hoa dành dành thích hợp hơn khi đặt ở ban công, gần cửa sổ hoặc khu vực có luồng không khí lưu thông. Khi cây ra hoa, hương thơm vẫn có thể lan vào nhà nhưng không bị tích tụ quá mạnh.

Ngoài ra, dành dành cũng là loại cây tương đối khó chăm nếu điều kiện không phù hợp. Cây thích ánh sáng tốt nhưng không nên bị nắng gay gắt thiêu trực tiếp suốt nhiều giờ; đất cần đủ ẩm nhưng phải thoát nước tốt. Đặt cây trong góc phòng vừa tối vừa bí thường khiến lá nhanh vàng, nụ dễ rụng và cây khó ra hoa trở lại.

4. Ngọc trâm: Ưa mát, không thích bị "nhốt" trong căn phòng bí

Ngọc trâm nổi bật với những chiếc lá lớn có đường gân đẹp cùng hoa màu trắng hoặc tím nhạt, tạo cảm giác rất thanh nhã. Đây cũng là loại cây thường phát triển tốt ở nơi mát, có bóng râm hoặc chỉ nhận ánh sáng nhẹ.

Chính vì vậy, nhiều người nghĩ rằng ngọc trâm sinh ra để trồng hoàn toàn trong nhà. Thực tế, "ưa bóng" không đồng nghĩa với "không cần ánh sáng" và càng không có nghĩa cây thích môi trường bí, ẩm kéo dài.

Nếu đặt cây trong phòng tắm thiếu cửa sổ hoặc một góc nhà gần như không nhận được ánh sáng tự nhiên, cây có thể yếu dần. Việc tưới nước quá nhiều trong môi trường đó còn khiến đất luôn ẩm, rễ thiếu oxy và tăng nguy cơ thối.

Vị trí thích hợp hơn là hiên nhà, ban công râm mát, sân có bóng cây hoặc khu vực gần cửa sổ nhưng tránh ánh nắng trực tiếp gay gắt. Đây là những nơi vừa đáp ứng được nhu cầu ánh sáng nhẹ, vừa có khả năng lưu thông không khí tốt hơn.

Một nguyên tắc rất đáng nhớ khi trồng các loại cây ưa bóng là: cây chịu được ánh sáng yếu hơn không có nghĩa cây có thể sống tốt trong bóng tối.

5. Các loại dương xỉ: Xanh đẹp nhưng cần cân nhắc với người nhạy cảm

Dương xỉ tổ chim, dương xỉ Boston và nhiều loại dương xỉ khác rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất nhờ bộ lá xanh mềm, tạo cảm giác mát mắt. Chúng đặc biệt hợp với phong cách nhiệt đới hoặc những căn nhà nhiều vật liệu gỗ.

Phần lớn các loại dương xỉ thích môi trường có độ ẩm tương đối cao, ánh sáng gián tiếp và không khí thông thoáng. Vì thế, vấn đề thường xuất hiện khi gia chủ đặt cây trong phòng kín rồi liên tục phun sương, tưới nước để giữ lá xanh. Độ ẩm quá cao kết hợp với thông gió kém có thể khiến bề mặt giá thể xuất hiện nấm mốc hoặc tạo điều kiện cho một số loại côn trùng phát triển.

Dương xỉ trưởng thành cũng có thể tạo bào tử ở mặt dưới lá. Phần lớn mọi người không gặp vấn đề gì, nhưng với những người vốn nhạy cảm với bụi, nấm mốc hoặc các hạt nhỏ trong không khí, việc đặt một chậu dương xỉ lớn ngay cạnh giường ngủ hay sofa chưa chắc là lựa chọn lý tưởng.

Nếu gia đình có người dễ dị ứng, trẻ nhỏ thường xuyên chạm vào cây hoặc căn nhà vốn có độ ẩm cao, có thể chuyển dương xỉ ra ban công râm mát, hành lang sáng hoặc khu vực thông thoáng hơn.

Không phải cứ "cây nội thất" là đặt đâu trong nhà cũng được

Sai lầm phổ biến nhất khi mua cây cảnh là chọn cây dựa trên ngoại hình trước rồi mới tìm vị trí sau. Thực tế nên làm ngược lại: xác định điều kiện của từng khu vực trong nhà rồi mới chọn loại cây phù hợp.

Một góc phòng thiếu sáng hoàn toàn khác với vị trí cạnh cửa sổ; ban công hướng Tây có nắng chiều gay gắt cũng khác ban công hướng Bắc mát mẻ. Tương tự, căn hộ thường xuyên bật điều hòa sẽ có môi trường khác hẳn một ngôi nhà có độ ẩm cao và mở cửa tự nhiên cả ngày.

Trước khi mua cây, ít nhất nên kiểm tra 4 yếu tố gồm lượng ánh sáng, khả năng thông gió, độ ẩm và thói quen tưới nước của gia đình. Chọn đúng cây ngay từ đầu sẽ giúp cây khỏe hơn, giảm sâu bệnh và quan trọng nhất là không biến thú vui trồng cây thành một chuỗi ngày liên tục xử lý lá vàng, thối rễ và nấm mốc.

Cây xanh nên giúp căn nhà dễ chịu hơn chứ không phải trở thành một "vị khách khó chiều". Vì vậy, nếu trong nhà đang có dương xỉ măng tây, Monstera, hoa dành dành, ngọc trâm hay các loại dương xỉ, không nhất thiết phải lập tức vứt bỏ chúng. Điều cần làm trước tiên là kiểm tra lại vị trí đang đặt cây. Đôi khi chỉ cần đưa chậu cây tới nơi có ánh sáng và thông gió phù hợp hơn, cả cây lẫn người sống trong nhà đều dễ chịu hơn rất nhiều.