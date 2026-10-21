Mẹo bảo quản hành lá tươi trong tủ lạnh cả tháng, không lo héo úa

Nếu không được bảo quản đúng cách, hành lá rất dễ bị dập úng, giảm hương vị, gây lãng phí. Sau đây là những cách bảo quản hành lá đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn giữ hành lá xanh tươi từ vài tuần đến cả tháng.

Sử dụng màng bọc thực phẩm

Ảnh minh họa.

Chia hành lá thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, sau đó dùng màng bọc thực phẩm quấn kín. Nên bọc thật chặt trước khi đặt hành vào ngăn mát tủ lạnh, tại khu vực bảo quản rau củ. Với cách này, hành lá có thể giữ được khoảng một tháng mà vẫn tươi, không bị héo vàng hay biến chất.

Bảo quản hành lá bằng khăn giấy

Sau khi mua về, bạn nên loại bỏ phần lá hỏng, rửa sạch rồi để thật ráo nước. Dùng khăn giấy bọc quanh hành để hút ẩm, sau đó cho vào túi zip hoặc hộp kín và đặt trong ngăn mát.

Cách này giúp hạn chế độ ẩm dư thừa – nguyên nhân khiến hành nhanh hỏng.

Bảo quản trong hộp kín

Phương pháp này giúp hành lá giữ được độ tươi lâu hơn và tránh bị ám mùi các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Sau khi đã rửa sạch và làm khô hành lá hoàn toàn. Bạn hãy lót một lớp khăn giấy hút ẩm dưới đáy hộp, sau đó xếp hành lá vào và đậy kín trước khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nên phủ thêm một lớp khăn giấy lên trên cùng. Khi khăn giấy bị ẩm, nên thay mới sau khoảng 5-7 ngày để giúp hành giữ được độ tươi lâu hơn.

Bảo quản bằng nước như hoa tươi

Một mẹo đơn giản khác là cắm phần gốc hành vào ly nước, giống như cắm hoa. Sau đó phủ nhẹ túi nilon lên phần lá và đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp này giúp hành giữ được độ tươi và xanh lâu hơn.

Ngoài ra, nếu không dùng hết, bạn có thể cắt nhỏ hành rồi cho vào hộp kín, bảo quản trong ngăn đá. Khi cần sử dụng chỉ việc lấy ra chế biến ngay mà không cần rã đông.

Lưu ý, nếu bảo quản hành lá trong ngăn mát, bạn không nên để hành còn ướt vào tủ lạnh vì dễ bị úng. Ngoài ra, tránh nhồi quá chặt trong túi kín vì thiếu không khí cũng khiến hành nhanh héo.

Bảo quản hành lá không hề khó nếu bạn áp dụng đúng cách. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn có thể giữ hành luôn tươi ngon, sẵn sàng cho mọi bữa ăn gia đình.



