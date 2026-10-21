Nàng thơ showbiz "mệnh phượng hoàng", lấy chồng chủ tịch được cưng như trứng: Mặt xinh dáng xịn, style vừa điệu vừa sang

Người đẹp ghi điểm với nhan sắc dịu dàng cùng gu mặc nữ tính, khéo phối vài món quen thuộc cũng đủ xinh sang.

Từ nghệ sĩ dưới trướng thành bạn đời chủ tịch, chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có đủ chất liệu khiến hội mê ngôn tình không khỏi xuýt xoa. Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, cô và Hoàng Tử Thao chính thức công khai vào tháng 7/2024 rồi thông báo đã đăng ký kết hôn vào cuối năm ấy. Những khoảnh khắc sánh đôi, tương tác ngọt ngào cùng sự quan tâm thoải mái dành cho nhau trước công chúng càng khiến dân tình ước ao, hâm mộ.

Bên cạnh chuyện tình đẹp như phim, Từ Nghệ Dương còn có một điểm khiến hội chị em rất dễ “lọt hố”: gu thời trang nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng chẳng hề nhạt. Cô nàng vốn sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt mơ màng cùng mái tóc dài đậm chất nàng thơ, vậy nên cô cũng chẳng cần ăn vận quá cầu kỳ để gây chú ý. Thay vào đó, Từ Nghệ Dương thường chọn những món nữ tính vừa đủ rồi khéo léo thêm một chút cá tính, lúc ngọt ngào, lúc phóng khoáng, có khi lại kiêu kỳ rất cuốn. Đây cũng là kiểu phong cách khá đáng tham khảo với những nàng thích mặc đẹp mà không muốn trông quá điệu đà.

Chẳng hạn với chiếc áo len lông mang những mảng màu nâu, xanh rêu và trắng kem, Từ Nghệ Dương chỉ phối cùng shorts da đen và túi sáng màu. Một bên mềm mại, ấm áp, một bên cá tính vừa đủ nên tổng thể trông trẻ trung mà vẫn có điểm nhấn. Chị em có thể học ngay công thức áo len nổi bật + shorts tối màu này cho những ngày muốn lên đồ nữ tính nhưng vẫn có chút nghịch ngợm.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần shorts

Từ Nghệ Dương đặc biệt cuốn hút mỗi khi trở về đúng sở trường nữ tính của mình. Chiếc váy lụa hồng phấn óng nhẹ, điểm thêm dải khăn mảnh nơi cổ là đủ giúp cô nàng trông yêu kiều mà không cần nhiều chi tiết cầu kỳ. Tóc búi thấp cùng phụ kiện tối giản càng giữ tổng thể thanh thoát. Với những nàng đang tìm đồ đi tiệc hay hẹn hò, đây là công thức khá dễ học: chọn một chiếc váy có chất liệu và phom dáng đủ đẹp, những phần còn lại càng tiết chế càng sang.

- Nơi mua tương tự: NTV BELEZA

Đến váy hoa, Từ Nghệ Dương lại cho thấy một phiên bản nàng thơ phóng khoáng hơn. Thiết kế trễ vai mềm mại được cô phối cùng boots màu kem, vừa lãng mạn vừa có chút cá tính. Đây cũng là cách hay để chị em làm mới váy hoa thay vì lúc nào cũng kết hợp cùng sandal hay giày cao gót.

- Nơi mua tương tự: TIELA

Đổi sang gam nâu trầm, Từ Nghệ Dương lập tức mang đến cảm giác trưởng thành và quyến rũ hơn. Chiếc váy ngắn ôm dáng vốn khá đơn giản được nhấn bằng thắt lưng mảnh, kết hợp giày mũi nhọn và túi đan cỡ lớn nên nhìn sang mà không hề nặng nề. Chị em mê phong cách tối giản có thể học cách phối này: lấy váy trơn làm chủ đạo rồi tạo điểm nhấn bằng một món phụ kiện có chất liệu thú vị.

- Nơi mua tương tự: Kross Closet

Ngọt ngào nhất phải kể đến set trắng kem với áo len trễ vai viền ren và chân váy ngắn nhiều tầng. Tay áo dài phủ nhẹ bàn tay, những khoảng ren thoáng cùng lớp bèo rủ khiến bộ đồ thêm chút boho rất xinh. Từ Nghệ Dương thêm chiếc thắt lưng da nâu bản lớn để nhấn eo, đồng thời tạo điểm nổi bật trên nền trang phục sáng màu. Nhờ vậy, cả set vừa mềm mại vừa có phom dáng rõ ràng. Chị em mê ren và bèo nhún có thể tham khảo cách phối cùng một món phụ kiện da như thế này; giữ trang sức nhỏ gọn là đủ để tổng thể duyên dáng, không bị quá nhiều chi tiết.

- Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

05:43:02 query returned open=false 05:45:51 dblclick "Từ nghệ sĩ dưới trướng thành người chung nhà với chủ tịch, chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có đủ chất liệu khiến hội mê ngôn tình thích thú. Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai chính thức công khai vào tháng 7/2024 rồi thông báo đã đăng ký kết hôn vào cuối năm ấy. Từ đây, những màn thể hiện tình cảm cũng chẳng còn phải úp mở: cùng xuất hiện, tương tác ngọt ngào, thoải mái dành sự quan tâm cho đối phương trước công chúng. Đằng sau câu chuyện tình yêu ấy, Từ Nghệ Dương còn là người đã đồng hành cùng Hoàng Tử Thao trong giai đoạn khó khăn sau khi bố anh qua đời. Khi công khai tình cảm, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn cô không phải tiếp tục giấu giếm hay chịu những hiểu lầm. Có một người chồng sẵn sàng thể hiện sự trân trọng dành cho mình, chẳng trách chuyện tình của Từ Nghệ Dương dễ khiến người ta liên tưởng đến kịch bản "nữ chính được cưng chiều" trong phim. Mà ngắm nữ chính này mới thấy, nhan sắc cũng rất hợp vai nàng thơ. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, đôi mắt mơ màng cùng mái tóc dài tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, có chút kiêu kỳ. Đặc biệt, Từ Nghệ Dương khá biết cách chọn trang phục để tôn lên nét duyên ấy. Tủ đồ của cô trải từ váy hoa bay bổng, len mềm đến những thiết kế ôm dáng thanh lịch, nhưng luôn có vài chi tiết phối thú vị để vẻ ngoài vừa điệu vừa có gu. Hội chị em đang tìm cảm hứng mặc đồ nữ tính mà vẫn muốn thêm chút cá tính rất nên nghía qua." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:45:55 dblclick "# Nàng thơ showbiz "mệnh phượng hoàng", lấy chồng chủ tịch được cưng như trứng: Mặt xinh dịu dàng, style vừa điệu vừa sang **Chuyện tình của Từ Nghệ Dương khiến hội mê ngôn tình xuýt xoa, còn gu mặc lại làm hội mê thời trang muốn bấm lưu liên tục.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:47:52 dblclick "thích thú." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:48:17 dblclick "người chung nhà với" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:48:52 dblclick "chuyện tình của cả hai được chú ý" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:49:21 dblclick "Bên cạnh chuyện tình như phim, Từ Nghệ Dương còn khiến hội chị em mê mẩn bởi diện mạo xinh xắn cùng gu mặc đầy sức hút. Gương mặt thanh tú, đôi mắt mơ màng và mái tóc dài giúp cô mang sẵn nét dịu dàng của một nàng thơ, còn cách lên đồ lại khéo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:49:26 dblclick "diện mạo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:49:32 dblclick "gu mặc" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:49:38 dblclick "đầy sức hút" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:49:56 dblclick "Từ váy hoa bay bổng, áo len mềm mại đến những thiết kế ôm dáng thanh lịch, cô đều biết cách phối để tôn vóc dáng và làm nổi bật nét duyên riêng. Đáng học hỏi nhất là cách người đẹp chọn phụ kiện, kết hợp chất liệu để những món đồ quen thuộc trông cuốn hút hơn hẳn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:50:14 dblclick "mà vẫn muốn có chút" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:50:51 dblclick "Ngay" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:51:14 dblclick "Từ Nghệ Dương đã có một diện mạo xinh như bước ra từ bộ ảnh mùa thu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:52:00 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:52:09 dblclick "04dfc6feeeef85bb744f22df397c9456" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:52:53 dblclick "e5b5f73c7bd364b299ac35a469550649" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:52:56 dblclick "Với váy hoa trễ vai, nét nàng thơ lại được thể hiện theo cách phóng khoáng hơn. Họa tiết hoa nhạt, những lớp vải rủ và phần tà bất đối xứng khiến chiếc váy trông nhẹ tênh giữa khung cảnh bến thuyền. Thú vị nhất là Từ Nghệ Dương chọn boots màu kem để đi cùng, thêm chút chất chơi cho bộ đồ vốn rất lãng mạn. Sự kết hợp này cũng giúp chị em có thêm một cách diện váy hoa ngoài những đôi sandal quen thuộc. Chọn boots có màu gần với nền váy sẽ giữ được vẻ hài hòa, trong khi phom boots đứng dáng tạo điểm nhấn rõ nét bên những lớp vải mềm bay. Sang chiếc váy nâu sát nách, Từ Nghệ Dương lại ghi điểm bằng vẻ gợi cảm nhẹ nhàng. Thiết kế ôm dáng được nhấn bằng thắt lưng mảnh khóa ánh kim, đi cùng giày mũi nhọn đồng điệu, khiến tổng thể trông chỉn chu mà không cần nhiều chi tiết. Chiếc túi đan cỡ lớn màu tự nhiên mang đến cảm giác thư thả, rất hợp với một buổi dạo chơi trong kỳ nghỉ. Nàng thích những món đồ cơ bản có thể học ngay cách phối này: lấy váy trơn làm nền, thêm thắt lưng để tạo nét cho vòng eo rồi chọn túi có chất liệu thú vị. Bảng màu nâu và be cũng là một gợi ý dễ ứng dụng khi muốn diện đơn giản mà vẫn trông sang. Ngọt ngào nhất phải kể đến set trắng kem với áo len trễ vai viền móc ren và chân váy ngắn nhiều tầng. Tay áo dài phủ nhẹ bàn tay, những khoảng ren thoáng cùng lớp bèo rủ khiến bộ đồ mang nét boho rất xinh. Từ Nghệ Dương thêm chiếc thắt lưng da nâu bản lớn để nhấn eo, đồng thời tạo điểm nổi bật trên nền trang phục sáng màu. Nhờ vậy, cả set vừa mềm mại vừa có phom, hợp với mái tóc dài buông tự nhiên. Chị em mê ren và bèo nhún có thể tham khảo cách phối cùng một món phụ kiện da như thế này; giữ trang sức nhỏ gọn là đủ để tổng thể duyên dáng, không bị quá nhiều chi tiết. Gu mặc của Từ Nghệ Dương vì thế có khá nhiều điều để học theo: màu sắc dịu mắt, phom đồ tôn dáng và phụ kiện được chọn đúng lúc. Một đôi boots, chiếc thắt lưng hay túi đan cũng có thể làm mới những món đồ nữ tính quen thuộc. Ngắm xong mới thấy, tủ đồ nàng thơ này đâu chỉ để xuýt xoa — có kha khá công thức chị em áp dụng được ngay." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:52:58 dblclick "Với váy hoa trễ vai, nét nàng thơ lại được thể hiện theo cách phóng khoáng hơn. Họa tiết hoa nhạt, những lớp vải rủ và phần tà bất đối xứng khiến chiếc váy trông nhẹ tênh giữa khung cảnh bến thuyền. Thú vị nhất là Từ Nghệ Dương chọn boots màu kem để đi cùng, thêm chút chất chơi cho bộ đồ vốn rất lãng mạn. Sự kết hợp này cũng giúp chị em có thêm một cách diện váy hoa ngoài những đôi sandal quen thuộc. Chọn boots có màu gần với nền váy sẽ giữ được vẻ hài hòa, trong khi phom boots đứng dáng tạo điểm nhấn rõ nét bên những lớp vải mềm bay. Sang chiếc váy nâu sát nách, Từ Nghệ Dương lại ghi điểm bằng vẻ gợi cảm nhẹ nhàng. Thiết kế ôm dáng được nhấn bằng thắt lưng mảnh khóa ánh kim, đi cùng giày mũi nhọn đồng điệu, khiến tổng thể trông chỉn chu mà không cần nhiều chi tiết. Chiếc túi đan cỡ lớn màu tự nhiên mang đến cảm giác thư thả, rất hợp với một buổi dạo chơi trong kỳ nghỉ. Nàng thích những món đồ cơ bản có thể học ngay cách phối này: lấy váy trơn làm nền, thêm thắt lưng để tạo nét cho vòng eo rồi chọn túi có chất liệu thú vị. Bảng màu nâu và be cũng là một gợi ý dễ ứng dụng khi muốn diện đơn giản mà vẫn trông sang. Ngọt ngào nhất phải kể đến set trắng kem với áo len trễ vai viền móc ren và chân váy ngắn nhiều tầng. Tay áo dài phủ nhẹ bàn tay, những khoảng ren thoáng cùng lớp bèo rủ khiến bộ đồ mang nét boho rất xinh. Từ Nghệ Dương thêm chiếc thắt lưng da nâu bản lớn để nhấn eo, đồng thời tạo điểm nổi bật trên nền trang phục sáng màu. Nhờ vậy, cả set vừa mềm mại vừa có phom, hợp với mái tóc dài buông tự nhiên. Chị em mê ren và bèo nhún có thể tham khảo cách phối cùng một món phụ kiện da như thế này; giữ trang sức nhỏ gọn là đủ để tổng thể duyên dáng, không bị quá nhiều chi tiết. Gu mặc của Từ Nghệ Dương vì thế có khá nhiều điều để học theo: màu sắc dịu mắt, phom đồ tôn dáng và phụ kiện được chọn đúng lúc. Một đôi boots, chiếc thắt lưng hay túi đan cũng có thể làm mới những món đồ nữ tính quen thuộc. Ngắm xong mới thấy, tủ đồ nàng thơ này đâu chỉ để xuýt xoa — có kha khá công thức chị em áp dụng được ngay." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:52:59 dblclick "d8c1198b04bf50b050c12dc99c485a34" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:53:34 dblclick "đeo qu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:53:37 dblclick "cần đeo quá nhiều phụ kiện" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:53:39 dblclick ", chẳng cần đeo quá nhiều phụ kiện" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:54:23 dblclick "Từ Nghệ Dương" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:54:30 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:54:54 dblclick "4ec9268b229c8c011f0e14b98ad66840" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:55:18 dblclick "sát nách" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:55:23 dblclick "váy" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:55:44 dblclick "cần" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:55:51 dblclick "màu tự nhiên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 05:55:58 dblclick "mang đến cảm giác thư thả, rất hợp với một buổi dạo chơi trong kỳ nghỉ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 05:56:53 dblclick "0906e1cd9b236997a981121d437ca108" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:00:16 dblclick "móc" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:00:49 dblclick ", hợp với mái tóc dài buông tự nhiên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:01:14 dblclick "04cf7241237d8f9e51d81a3c625a67f4" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:01:17 dblclick "Gu mặc của Từ Nghệ Dương vì thế có khá nhiều điều để học theo: màu sắc dịu mắt, phom đồ tôn dáng và phụ kiện được chọn đúng lúc. Một đôi boots, chiếc thắt lưng hay túi đan cũng có thể làm mới những món đồ nữ tính quen thuộc. Ngắm xong mới thấy, tủ đồ nàng thơ này đâu chỉ để xuýt xoa — có kha khá công thức chị em áp dụng được ngay." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:06:36 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:09:41 dblclick "Quần shorts" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:10:32 dblclick "NTV beleza" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:11:54 dblclick "TIELA" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:12:53 dblclick "Kross Closet" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:16:19 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:16:55 dblclick "Chân váy" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false