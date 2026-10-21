Mỹ nhân "đá bay" hậu duệ gia tộc tài phiệt, cưới chồng giảng viên kém 2 tuổi: Vẫn sống đời nữ hoàng trong biệt thự xa hoa!

Không bước chân vào cửa hào môn, đại mỹ nhân dù cưới người đàn ông “bình thường” nhưng cuộc sống sau hôn nhân vẫn sang chảnh đáng mơ ước.

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu khí chất sang trọng bậc nhất Cbiz, Chu Châu chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh ra trong gia đình danh giá tại Bắc Kinh, cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng phong thái thanh lịch. Không chỉ 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng và gần đây là Mật Ngữ Kỷ.

Sở hữu nhan sắc và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, chuyện tình cảm của Chu Châu cũng từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Năm 2012, cô gây chú ý khi hẹn hò Lapo Elkann - tổng giám đốc Ferrari, đồng thời là cháu nội nhà sáng lập Tập đoàn Fiat và là một trong những người thừa kế nổi tiếng nhất của giới tài phiệt châu Âu. Cả hai từng sánh đôi trên thảm đỏ Cannes nhưng chỉ sau khoảng 5 tháng đã đường ai nấy đi. Theo nhiều nguồn tin, chính Chu Châu đã "đá bay" Lapo Elkann vì anh có tính trăng hoa và thiếu tôn trọng phụ nữ.

Trải qua những mối tình đình đám, đến năm 2021, mỹ nhân bất ngờ lên xe hoa với Vương Quân Giai, người đàn ông ngoài giới giải trí, kém cô 2 tuổi và từng bị một số cư dân mạng gọi là "người bình thường". Thực tế, ông xã Chu Châu tốt nghiệp Đại học Manchester, từng giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, đồng thời kinh doanh thời trang nam cao cấp. Cặp đôi hiện có một con gái và duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn.

Không chỉ có chuyện tình khiến nhiều người quan tâm, cuộc sống của Chu Châu sau khi kết hôn cũng khiến công chúng tò mò. Nữ diễn viên hiện tận hưởng tổ ấm bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng Bắc Kinh. Không gian sống gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, nội thất được lựa chọn tinh tế cùng những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân, phần nào thể hiện gu thẩm mỹ thanh lịch của mỹ nhân Cbiz.

Bước vào căn biệt thự của Chu Châu, điều gây ấn tượng trước tiên là không gian sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng đãng với cách bài trí mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Thay vì lựa chọn phong cách xa hoa hào nhoáng, nữ diễn viên ưu tiên những gam màu trung tính, chất liệu gỗ ấm áp và các món nội thất có thiết kế riêng biệt. Sàn gỗ sáng màu trải dài khắp căn phòng, kết hợp cùng tường trắng kem và hệ thống đèn âm trần, tạo nên tổng thể thanh lịch, dễ chịu.

Khu vực tiếp khách được bố trí bộ sofa lớn màu xám, phía trước là bàn trà thấp với những món đồ trang trí nhỏ. Một bên phòng đặt lò sưởi với thiết kế cổ điển, bên trên trưng bày tượng và tranh nghệ thuật. Đặc biệt, những bức tranh khổ lớn xuất hiện ở nhiều vị trí, từ tường phòng khách đến khu vực hành lang, khiến không gian có cảm giác như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Xen giữa đó là những chiếc bàn gỗ kiểu dáng cổ điển, ghế chạm khắc và các món đồ sưu tầm, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét Á Đông và phong cách phương Tây.

Đi sâu vào bên trong, căn nhà còn có một khoảng sinh hoạt chung khá rộng với bàn ghế, tủ sách và nhiều vật dụng mang dấu ấn cá nhân. Đáng chú ý là tấm thảm tròn màu nâu đỏ với họa tiết rồng nổi bật trên nền sàn gỗ. Ở phía cuối phòng, hệ thống đèn neon màu hồng tạo điểm nhấn hiện đại, tương phản với những món nội thất cổ điển xung quanh. Sự kết hợp tưởng chừng ngẫu hứng này lại khiến căn nhà trở nên sinh động, có cá tính và không bị bó buộc trong một phong cách trang trí nhất định.

Nếu phòng khách mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn nghệ thuật, khu vực ăn uống lại có phần hiện đại và phóng khoáng hơn. Tâm điểm là chiếc bàn mặt kính lớn có thiết kế bo tròn mềm mại, kết hợp cùng những chiếc ghế màu cam đỏ nổi bật. Sự tương phản giữa mặt kính trong suốt, chân bàn tối màu và ghế ngồi rực rỡ giúp góc ăn uống trở nên bắt mắt mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Trên bàn, Chu Châu đặt một chậu lan trắng, bộ ấm tách và những chân nến thủy tinh, tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng. Phía sau là bức tranh nghệ thuật khổ lớn với tông cam đen, mô tả những bóng người phía sau ô cửa sáng. Đây cũng là chi tiết khiến góc ăn uống mang dáng dấp của một không gian triển lãm hơn là phòng ăn thông thường.

Một trong những điểm thú vị nhất trong biệt thự của Chu Châu chính là cách cô dành nhiều không gian cho những món đồ yêu thích. Dọc theo các bức tường là hệ tủ và kệ sách màu trắng, bên trong xếp đầy sách, album ảnh, tranh chân dung cùng các món đồ lưu niệm. Thay vì giấu tất cả vào tủ kín, nữ diễn viên lựa chọn trưng bày chúng như một phần của nội thất, khiến mỗi góc nhà đều có câu chuyện riêng.

Nổi bật nhất là mô hình art toy hình phi hành gia với phần đầu tròn, đôi mắt lớn và tông màu xanh bạc hà. Món đồ có kích thước khá lớn, được đặt ngay cạnh tủ sách, trở thành điểm nhấn vui mắt giữa những bức tranh và đồ trang trí mang hơi hướng cổ điển. Phía trên kệ còn có ảnh chân dung của Chu Châu, những khung hình kỷ niệm, đĩa trang trí và các cuốn sách nghệ thuật.

Sự hiện diện của những món đồ này khiến căn biệt thự không mang cảm giác quá chỉn chu hay xa cách. Ngược lại, không gian có nét gần gũi của một ngôi nhà thực sự được sử dụng mỗi ngày, nơi chủ nhân thoải mái bày biện những thứ mình yêu thích. Từ tranh ảnh, sách đến đồ chơi nghệ thuật, tất cả góp phần tạo nên một tổng thể giàu màu sắc và mang đậm cá tính của nữ diễn viên.

Trái với những mảng màu và tác phẩm nghệ thuật nổi bật ở không gian chung, phòng ngủ của Chu Châu lại thiên về cảm giác nhẹ nhàng, riêng tư. Căn phòng sử dụng tông kem và vàng ấm làm chủ đạo, kết hợp cùng nội thất gỗ để tạo nên bầu không khí thư thái. Những món đồ được bố trí vừa phải, tập trung vào sự tiện nghi thay vì trang trí cầu kỳ.

Ngay cạnh giường ngủ là một góc trang điểm nhỏ với chiếc tủ gỗ màu nâu sáng. Thiết kế tủ khá đơn giản, gồm mặt bàn phía dưới, ngăn kéo và hệ kệ nhỏ phía trên để sắp xếp mỹ phẩm, nước hoa cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một chiếc gương tròn được đặt ngay trên mặt bàn, bên cạnh là hộp đựng phụ kiện và những vật dụng thường dùng. Dù có khá nhiều đồ, mọi thứ vẫn được phân chia theo từng ngăn để thuận tiện sử dụng.

Đáng chú ý, ngay phía trên bàn trang điểm là bức ảnh chân dung nghệ thuật khổ lớn, tạo điểm nhấn đầy cá tính cho góc phòng. Chi tiết này tiếp tục cho thấy sở thích trang trí bằng tranh ảnh của Chu Châu, ngay cả trong không gian riêng tư nhất.

Sau khi đón con gái đầu lòng, Chu Châu cũng dành riêng một không gian được thiết kế theo tinh thần đơn giản, sáng sủa. Khác với phòng khách nhiều màu sắc, khu vực dành cho em bé sử dụng sắc trắng và kem làm chủ đạo, kết hợp cùng sàn gỗ sáng màu để mang đến cảm giác ấm áp.

Trong những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, một chiếc nôi màu trắng với phần thành lưới mềm được đặt sát tường. Phía sau là bức tranh khổ lớn với những đường nét mềm mại, phối nhiều sắc xanh, trắng và hồng nhạt. Tác phẩm vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa giúp căn phòng trở nên dịu mắt mà không cần thêm quá nhiều đồ trang trí.

Từng xuất hiện trong những câu chuyện tình cảm đình đám với các nhân vật nổi tiếng, Chu Châu hiện có cuộc sống gia đình kín đáo hơn bên chồng và con gái. Căn biệt thự sang trọng giữa lòng Bắc Kinh cũng là nơi nữ diễn viên tận hưởng những khoảnh khắc đời thường, theo đuổi sở thích nghệ thuật và vun vén tổ ấm sau những giờ làm việc.

07:04:16 query returned open=false 07:04:30 dblclick "# Đại mỹ nhân từng hẹn hò tài phiệt châu Âu, cuối cùng cưới chồng giảng viên kém 2 tuổi: Sống trong biệt thự sang trọng giữa lòng Bắc Kinh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:04:56 dblclick "Không chỉ 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, Chu Châu còn là nghệ sĩ đa tài, từng giành giải quán quân một cuộc thi âm nhạc tại Bắc Kinh trước khi ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như *Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Thiên Long Bát Bộ, Con Cái Kiều Gia* hay *Câu Chuyện Hoa Hồng*." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:05:03 dblclick "Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:05:06 dblclick "Mật Ngữ Kỷ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:05:30 dblclick "Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý với vai Hứa Mật Ngữ trong bộ phim *Mật Ngữ Kỷ*. Thế nhưng, bên cạnh sự nghiệp và nhan sắc, chuyện tình cảm của Chu Châu cũng từng là chủ đề khiến truyền thông đặc biệt quan tâm. Bởi trước khi tìm được bến đỗ hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1984 từng có những mối tình đình đám với các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật và thượng lưu quốc tế. Khoảng năm 2007, Chu Châu từng hẹn hò nhạc sĩ Lý Tuyền, người đã dành nhiều tâm huyết sản xuất một album riêng cho cô. Sau khi mối quan hệ kết thúc, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi công khai tình cảm với Lapo Elkann vào năm 2012. Người đàn ông này xuất thân từ gia tộc Fiat danh tiếng tại Italy, được truyền thông nhắc đến với vai trò doanh nhân có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô. Cặp đôi từng sánh bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, song chuyện tình chỉ kéo dài khoảng 5 tháng trước khi đường ai nấy đi. Sau những mối tình thu hút sự chú ý của công chúng, năm 2021, Chu Châu bất ngờ thông báo kết hôn ở tuổi 37. Người cô lựa chọn là Vương Quân Giai, một người đàn ông ngoài giới giải trí và kém cô 2 tuổi. Dù từng bị một số cư dân mạng nhận xét là không nổi bật bằng những người bạn trai trước đây của nữ diễn viên, Vương Quân Giai thực tế sở hữu nền tảng học vấn và sự nghiệp đáng chú ý. Anh tốt nghiệp Đại học Manchester (Anh), từng giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, đồng thời là vận động viên cưỡi ngựa cấp quốc gia và người sáng lập một thương hiệu thời trang nam cao cấp. Cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư và đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2021. Sau 5 năm kết hôn, Chu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, trong khi ông xã đồng hành cùng cô trong việc chăm sóc con cái và vun vén gia đình. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, nữ diễn viên từng chia sẻ quan điểm rằng hôn nhân không phải hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là quá trình hai người học cách trưởng thành, bao dung và trân trọng nhau. Cuộc sống của Chu Châu hiện tại cũng phần nào được hé lộ qua những hình ảnh về căn biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh. Không gian sống của nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa nội thất hiện đại, những món đồ cổ mang giá trị thẩm mỹ và hàng loạt tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn kỹ lưỡng. Thay vì theo đuổi vẻ xa hoa phô trương, căn nhà mang một nét đẹp thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ khiến người xem phải trầm trồ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:06:20 dblclick "nàng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:07:58 dblclick "my-nhan-lot-top-guong-mat-dep-nhat-the-gioi-da-bay (1)" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:08:44 dblclick "my-nhan-lot-top-guong-mat-dep-nhat-the-gioi-da-bay (2)" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:09:05 dblclick "my-nhan-lot-top-guong-mat-dep-nhat-the-gioi-da-bay (3)" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:09:10 dblclick "## Phòng khách rộng rãi, sang trọng như một không gian trưng bày nghệ thuật" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:11:26 dblclick "Ấn tượng đầu tiên khi bước vào biệt thự của Chu Châu chính là phòng khách rộng rãi, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Không gian được thiết kế theo hướng mở, tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời giúp những món nội thất và đồ trang trí trở thành điểm nhấn nổi bật. Điều thú vị là nữ diễn viên không lựa chọn một phong cách nội thất duy nhất cho toàn bộ căn phòng. Thay vào đó, cô khéo léo kết hợp những món đồ mang hơi hướng truyền thống phương Đông với các thiết kế hiện đại của phương Tây, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa có chiều sâu. Nổi bật trong phòng khách là chiếc bàn gỗ chạm khắc thủ công đậm nét Trung Hoa. Những đường nét tinh xảo trên món đồ nội thất này mang đến cảm giác cổ điển, có phần hoài niệm. Đặt bên cạnh là bộ sofa mang phong cách châu Âu với thiết kế thanh lịch, tạo nên sự đối lập thú vị về kiểu dáng nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể. Thay vì sử dụng quá nhiều món đồ trang trí cầu kỳ, Chu Châu dành sự ưu tiên cho những vật dụng có tính nghệ thuật. Các món đồ cổ được sưu tầm và lựa chọn theo thời gian, xen kẽ cùng tranh ảnh, tạo nên một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỗi góc nhỏ đều có điểm nhấn riêng, nhưng không khiến căn phòng trở nên nặng nề hay rối mắt. Ánh sáng cũng góp phần quan trọng tạo nên sức hút cho khu vực này. Nhờ tận dụng nguồn sáng tự nhiên, những đường nét nội thất, chất liệu gỗ và các tác phẩm nghệ thuật đều được tôn lên một cách nhẹ nhàng. Tổng thể căn phòng vì thế vừa có vẻ chỉn chu của một không gian trưng bày, vừa giữ được sự ấm áp cần thiết của một tổ ấm gia đình. Có thể thấy, phòng khách không đơn thuần là nơi tiếp đón bạn bè mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ của Chu Châu. Sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại khiến căn biệt thự mang một vẻ đẹp riêng, không chạy theo những công thức trang trí xa hoa thường thấy. ## Khu vực ăn uống tinh tế, nổi bật với tranh nghệ thuật và ánh sáng Tiếp nối phòng khách là khu vực ăn uống được bài trí theo tinh thần tối giản nhưng vẫn rất chú trọng đến tính thẩm mỹ. Không gian không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí phức tạp, thay vào đó tập trung vào sự hài hòa giữa màu sắc, chất liệu và cách sắp đặt nội thất. Bàn ăn được bố trí gọn gàng, với những món đồ dùng quen thuộc như chén đĩa và vật dụng trang trí đều được lựa chọn cẩn thận. Chính sự đồng nhất trong cách phối màu và chất liệu giúp khu vực này giữ được vẻ thanh lịch, không tạo cảm giác phô trương dù nằm trong một căn biệt thự sang trọng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bức tranh khổ lớn được đặt phía sau bàn ăn. Tác phẩm nghệ thuật này giúp mảng tường bớt đơn điệu, đồng thời tạo thêm chiều sâu thị giác cho căn phòng. Thay vì chỉ sử dụng tranh như một món đồ trang trí, cách bố trí cho thấy gia chủ muốn đưa nghệ thuật trở thành một phần tự nhiên của không gian sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED được sử dụng để tạo hiệu ứng ánh sáng linh hoạt. Ánh sáng không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần làm nổi bật các chi tiết nội thất và mang lại bầu không khí ấm cúng cho khu vực ăn uống. Nếu phòng khách gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa đồ cổ và nội thất hiện đại thì khu vực bàn ăn lại thể hiện một khía cạnh khác trong gu thẩm mỹ của Chu Châu: nhẹ nhàng, có tiết chế nhưng không thiếu những điểm nhấn tinh tế. Đây cũng là không gian gắn liền với những bữa cơm và khoảnh khắc quây quần của gia đình nhỏ. ## Phòng ngủ ấm áp, mang đậm dấu ấn cá nhân Rời khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ của Chu Châu mang đến cảm giác riêng tư và thư thái hơn hẳn. Nếu phòng khách ưu tiên sự thoáng đãng và tính nghệ thuật thì không gian nghỉ ngơi lại được thiết kế theo hướng ấm cúng, nhẹ nhàng, phù hợp để thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Tông vàng ấm được lựa chọn làm màu sắc chủ đạo, giúp căn phòng có vẻ dịu mắt và gần gũi. Bảng màu này cũng tạo nên sự khác biệt so với vẻ sang trọng, có phần chỉn chu của những khu vực tiếp khách bên ngoài. Thay vì biến phòng ngủ thành nơi trưng bày những món đồ nội thất đắt tiền, nữ diễn viên dành không gian cho các sở thích cá nhân. Những tác phẩm nghệ thuật, sách ảnh và bộ sưu tập art toys được bố trí trong phòng, mang đến nét trẻ trung và thể hiện niềm yêu thích nghệ thuật của chủ nhân. Sự xuất hiện của những món đồ sưu tầm cũng khiến phòng ngủ trở nên sinh động hơn. Đây không phải kiểu không gian được trang trí hoàn toàn theo một khuôn mẫu có sẵn, mà là nơi phản ánh sở thích và đời sống tinh thần của Chu Châu. Một góc nhỏ khác được dành cho bàn trang điểm. Khu vực này có thiết kế gọn gàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Cách bố trí tiết chế giúp góc làm đẹp hòa hợp với tổng thể phòng ngủ, giữ được vẻ thanh lịch và cảm giác thư thái. Có thể thấy, dù sở hữu điều kiện sống dư dả, Chu Châu vẫn ưu tiên sự thoải mái trong không gian riêng. Những món đồ nghệ thuật và vật dụng yêu thích được đưa vào phòng một cách tự nhiên, khiến nơi nghỉ ngơi vừa đẹp mắt vừa mang dấu ấn của chính nữ diễn viên. ## Phòng con gái trong trẻo với tông trắng chủ đạo Bên cạnh không gian dành cho hai vợ chồng, căn biệt thự còn có phòng riêng dành cho con gái của Chu Châu và Vương Quân Giai. So với những khu vực khác trong nhà, căn phòng này được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, ưu tiên cảm giác trong trẻo và dễ chịu. Tông trắng được sử dụng làm màu sắc chủ đạo, giúp không gian trở nên sáng sủa và thanh thoát. Thay vì lựa chọn những gam màu quá nổi bật, cách trang trí tập trung vào sự dịu mắt, phù hợp với không gian sinh hoạt của trẻ nhỏ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, phòng của bé không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Nội thất và đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng, kết hợp cùng ánh sáng ấm áp để tạo nên bầu không khí gần gũi. Sự tiết chế trong màu sắc cũng giúp căn phòng giữ được vẻ nhẹ nhàng, đồng thời hài hòa với phong cách chung của biệt thự. Dù không gian này chưa được hé lộ quá nhiều, những chi tiết xuất hiện trong hình ảnh vẫn cho thấy sự chăm chút của gia đình dành cho con gái. Từ cách lựa chọn bảng màu đến việc bố trí nội thất, căn phòng hướng đến sự thoải mái và cảm giác yên bình hơn là những yếu tố trang trí phô trương. Nhìn tổng thể, biệt thự của Chu Châu tại Bắc Kinh là sự kết hợp giữa điều kiện sống sung túc và gu thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật. Phòng khách mang vẻ đẹp giao thoa Đông - Tây, khu vực ăn uống thanh lịch, phòng ngủ ấm áp còn không gian dành cho con gái lại nhẹ nhàng, trong trẻo. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng nhưng vẫn thống nhất ở tinh thần tinh tế và chú trọng trải nghiệm sinh hoạt." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:11:59 dblclick "### Phòng khách rộng rãi, đậm chất nghệ thuật" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:12:41 dblclick "a618c425efdb4d4c9353ceee7090738f-1762399178540514337849-1762413384034-1762413384226742751712-222028" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:13:13 dblclick "be2a4fc01dad43b98feac8f9485e62ce-1762399178553363378597-1762413384855-17624133850881991251584-222028" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:13:43 dblclick "97b66df601254b10adf8b3d935193e0f-1762399253645412140310-1762413388806-17624133890031681998763-222019" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:14:06 dblclick "c38906d5d105459b94764d311f574649-1762399360354914473079-1762413393532-17624133937341553948061-225142" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:14:27 dblclick "### Khu vực ăn uống: Tối giản nhưng đầy cá tính" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:15:16 dblclick "Ở một góc khác, bàn ăn được bố trí gần bức tường gắn đèn neon màu hồng, tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại khi trời tối. Những chiếc ghế có kiểu dáng khác nhau được sắp xếp quanh bàn, góp phần thể hiện lối bài trí tự do, không quá câu nệ sự đồng bộ. Nhờ vậy, khu vực này vừa giữ được sự tinh tế, vừa có nét trẻ trung và cá tính." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:15:18 dblclick "Ở một góc khác, bàn ăn được bố trí gần bức tường gắn đèn neon màu hồng, tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại khi trời tối. Những chiếc ghế có kiểu dáng khác nhau được sắp xếp quanh bàn, góp phần thể hiện lối bài trí tự do, không quá câu nệ sự đồng bộ. Nhờ vậy, khu vực này vừa giữ được sự tinh tế, vừa có nét trẻ trung và cá tính." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:15:24 dblclick "700b35dd0374b87ba8953e3193b5c8c-17623992535501382046007-1762413387733-17624133879681652710214-222019" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:15:28 dblclick "### Những góc trưng bày thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:16:09 dblclick "041dfca15b6a4225a8c4996e684821e7-176239928842765588308-1762413389678-1762413389917700246078-225546" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:16:12 dblclick "### Phòng ngủ ấm cúng với góc trang điểm nhỏ xinh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:16:35 dblclick "Đáng chú ý, ngay phía trên bàn trang điểm là bức ảnh chân dung nghệ thuật khổ lớn, tạo điểm nhấn đầy cá tính cho góc phòng. Chi tiết này tiếp tục cho thấy sở thích trang trí bằng tranh ảnh của Chu Châu, ngay cả trong không gian riêng tư nhất." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:16:53 dblclick "2a2cfaec2cf44d81b8f7274c5da684ae-17623992884121773310164-1762413390630-1762413390919382230959-225546" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:16:56 dblclick "### Phòng của con gái: Trong trẻo và nhẹ nhàng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 07:17:12 dblclick "Nhìn tổng thể, căn biệt thự của Chu Châu gây ấn tượng bởi cách kết hợp những món đồ tưởng chừng khác biệt: sofa hiện đại bên cạnh bàn gỗ cổ điển, tranh nghệ thuật cạnh mô hình đồ chơi, những gam màu trung tính xen lẫn điểm nhấn rực rỡ. Không gian sống vì thế vừa có sự sang trọng, vừa giữ được nét phóng khoáng và gần gũi. Qua từng góc nhà, có thể thấy nữ diễn viên không quá chú trọng việc tạo ra một căn biệt thự hào nhoáng, mà dành nhiều tâm huyết để biến nơi ở thành không gian phản ánh sở thích, gu thẩm mỹ và cuộc sống gia đình của mình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:17:42 dblclick "563007d639204281b8f98fe466f2b6ae-1762399329093193813982-1762413391588-17624133918711034801465-222026" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 07:18:00 dblclick "24811c738f5346ad893798091069b233-1762399329175395758091-1762413392488-17624133927661852680650-222023" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true