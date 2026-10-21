4 cách đuổi chuột khỏi nhà tự nhiên, không cần bả độc: Chuyên gia khuyên nên làm ngay trước mùa lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, chuột có xu hướng tìm nơi trú ẩn ấm áp và nguồn thức ăn trong nhà. Chuyên gia chia sẻ 4 cách đơn giản giúp hạn chế chuột xâm nhập mà không cần dùng bả độc hay bẫy gây hại.

Chuột và các loài gặm nhấm thường bắt đầu tìm cách xâm nhập nhà ở khi thời tiết trở lạnh. Chúng tìm nơi trú ẩn ấm áp, đồng thời kiếm thức ăn khi thảm thực vật ngoài trời dần tàn lụi. Việc phát hiện chuột chạy trong nhà không chỉ gây khó chịu mà còn khiến nhiều gia đình lo lắng về nguy cơ mất vệ sinh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn sử dụng bả độc hoặc các loại bẫy gây hại, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ và vật nuôi. Jamie Jones, chuyên gia về nhà ở và làm vườn tại Open Space Concepts (Vương quốc Anh), cho biết một số việc đơn giản, chỉ mất khoảng 5 phút thực hiện, có thể giúp hạn chế nguy cơ chuột xâm nhập.

Dùng lưới thép và trồng các loại cây có mùi thơm trong vườn

Việc ngăn chuột nên bắt đầu từ khu vực ngoài trời. Chuột thường bị thu hút bởi các loại nông sản hoặc nguồn thức ăn dễ tiếp cận, chẳng hạn thức ăn trong máng dành cho chim. Từ đó, chúng có thể tìm đường vào nhà nếu khu vực xung quanh có nhiều nơi trú ẩn và thức ăn.

Jamie Jones cho biết các không gian ngoài trời cũng cần được bảo vệ khỏi chuột và những loài gây hại khác, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến bãi cỏ và cây trồng. Lắp hàng rào chắc chắn hoặc sử dụng lưới thép mắt nhỏ là một cách giúp hạn chế chuột tiếp cận khu vườn.

Hãy ngăn chuột phá hoại khu vườn bằng cách lắp lưới thép mắt nhỏ.

Ngoài ra, một số loại cây có mùi thơm mạnh như oải hương, bạc hà và hương thảo thường được sử dụng với mục đích xua đuổi chuột. Loài gặm nhấm có khứu giác nhạy, nên những mùi hương nhất định có thể khiến chúng khó chịu. Chuyên gia cũng khuyên nên dùng lưới bảo vệ quanh cây ăn quả hoặc khu vực trồng rau để hạn chế động vật tiếp cận và phá hoại cây trồng.

Bảo quản thực phẩm kín đáo, không để thức ăn thừa

Chuột tìm đến nhà trong mùa lạnh chủ yếu để kiếm thức ăn và có thể ở lại lâu nếu tìm thấy nguồn thức ăn ổn định. Vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh và bảo quản thực phẩm đúng cách là bước quan trọng để hạn chế chúng xuất hiện.

Không nên để thức ăn không đậy kín trên mặt bếp hoặc bàn ăn. Rác cũng cần được xử lý thường xuyên, tránh để lâu trong túi rác ở những nơi chuột có thể tiếp cận. Các vụn thức ăn rơi trên sàn nên được quét dọn hằng ngày, đặc biệt ở khu vực bếp và nơi ăn uống.

Theo Jamie Jones, những loại thực phẩm bảo quản trong ngăn kéo hoặc tủ bếp, chẳng hạn gạo và khoai tây, cần được cho vào túi hoặc hộp kín. Những thực phẩm khác như bánh mì và phô mai cũng nên được bảo quản cẩn thận, không để hở trên bàn hay mặt bếp. Khi không còn nguồn thức ăn dễ tiếp cận, ngôi nhà sẽ ít hấp dẫn hơn đối với chuột.

Bịt kín các khe hở và lỗ nhỏ quanh nhà

Chuột nhắt có thể chui qua những khe hở chỉ rộng khoảng bằng đường kính một chiếc bút chì. Trong khi đó, chuột lớn có thể lọt qua các khoảng trống tương đối nhỏ, vì vậy ngay cả những vết nứt khó nhận thấy cũng có thể trở thành lối vào nhà.

Chuột có thể chui qua những khe hở rất nhỏ.

Jamie Jones khuyên nên kiểm tra toàn bộ ngôi nhà và các công trình phụ trong vườn để tìm khe hở, lỗ thủng mà chuột hoặc côn trùng có thể chui qua. Tùy vị trí, gia đình có thể trám kín các khe quanh cửa sổ, lắp gioăng cao su ở cửa ra vào hoặc sửa chữa những khoảng trống trên tường.

Ngoài ra, đừng bỏ qua khe dưới chân cửa, khoảng hở quanh khung cửa sổ, cửa thông gió trên mái, máng xối và ống khói. Chuột có thể lợi dụng những vị trí này để tiếp cận tầng áp mái hoặc các khu vực ít người qua lại. Việc kiểm tra định kỳ và bịt kín lối vào sẽ giúp giảm nguy cơ chúng xâm nhập.

Sử dụng tinh dầu và cây trồng để hỗ trợ xua đuổi chuột

Chuột nhạy cảm với một số mùi hương, vì vậy tinh dầu hoặc cây trồng trong nhà có mùi đặc trưng thường được sử dụng như biện pháp hỗ trợ xua đuổi chúng. Những mùi nồng có thể át đi mùi thức ăn, đồng thời khiến chuột khó xác định nguồn gốc của mùi trong môi trường xung quanh.

Jamie Jones cho biết tinh dầu bạc hà, tinh dầu chanh cùng một số loại cây như oải hương và lá nguyệt quế có thể được sử dụng để hạn chế chuột. Máy khuếch tán hương thơm và tinh dầu cũng là những lựa chọn tương đối dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả xua đuổi chuột của các loại tinh dầu và cây có mùi thơm chưa được chứng minh chắc chắn trong mọi điều kiện. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào mùi hương để ngăn chuột xâm nhập, mà cần kết hợp với việc bảo quản thực phẩm kín và bịt các khe hở trong nhà.

Đặc biệt, một số loại tinh dầu và cây cảnh có thể gây độc cho chó, mèo hoặc những vật nuôi khác. Trước khi sử dụng, gia đình nên tìm hiểu kỹ mức độ an toàn của từng loại, tránh đặt chúng ở nơi vật nuôi có thể tiếp xúc hoặc liếm phải.

Khi nào cần gọi dịch vụ kiểm soát chuột?

Nếu phát hiện nhiều con chuột trong nhà hoặc liên tục nhìn thấy chúng xuất hiện trở lại, gia đình nên cân nhắc liên hệ đơn vị kiểm soát động vật gây hại. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chuột đã làm tổ hoặc xâm nhập từ nhiều vị trí khác nhau.

Theo Jamie Jones, dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chuột vẫn có thể tìm được đường vào nhà. Trong trường hợp đó, chuyên gia kiểm soát động vật gây hại có thể phát hiện những lối xâm nhập mà gia chủ bỏ sót và sử dụng thiết bị chuyên dụng để xử lý hiệu quả hơn.