Dàn “Soái ca” nổi bật tặng hoa hồng cho các chị em tại Winmart

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hệ thống Winmart có cách tri ân thật đặc biệt. Các chị em khá bất ngờ khi có một dàn các anh trai bảnh bao, lịch thiệp ôm hoa đến tặng.

Từ sự ngại ngùng vì ngạc nhiên, các chị em dần thích thú và vui vẻ chụp hình. Chương trình được diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đúng tiêu chí tôn vinh Phụ nữ khắp ba miền Đất nước.

Được biết đây là chương trình tri ân khách hàng do nhãn hàng ONGN ARA đồng hành cùng hệ thống Winmart tạo ra không khí vui tươi, sôi nổi cho toàn bộ khách tham quan và mua sắm tại siêu thị.

Không chỉ tạo ấn tượng với các chị em nhân ngày 20/10, nhãn hàng ONGNARA còn khiến nhiều du khách quốc tế tò mò với hình ảnh sản phẩm đậm nét Việt đầy tính nghệ thuật, cùng thông điệp "Xuất khẩu bản sắc Việt" để giới thiệu đến thế giới A New Vietnam

Trong xu thế làm đẹp không biên giới, bắt "trend" xuyên lục địa, các sản phẩm "Made in Vietnam" đang dần khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. ONGNARA không chỉ mong muốn mang sản phẩm đi xa, mà còn đem tham vọng được mang theo cả con người, văn hóa, nghệ thuật và một "A New Vietnam" đang chuyển động từng ngày đến với thế giới.

Với sứ mệnh kể câu chuyện "Xuất khẩu nét đẹp Việt" thông qua các nền tảng mạng xã hội, ONGNARA đang từng bước khẳng định vị thế của mình tại thị trường nội địa và quốc tế.

Bộ sưu tập gồm 2 phân khúc sản phẩm dành cho từng nhu cầu chăm sóc da khác nhau:

Collection 1: Thiên nhiên Việt

Mặt nạ dừa chiết xuất hoa sen: giúp dưỡng ẩm và sáng da, làm đều màu da, mờ các dấu hiệu lão hóa, giúp da mềm mịn.

Mặt nạ dừa chiết xuất gạo: dưỡng ẩm , sáng da giúp da trông căng bóng, mịn màng.

Mặt nạ dừa chiết xuất thông: giúp dưỡng ẩm & sáng da, làm mờ các nếp nhăn, mờ dấu hiệu lão hóa.

Mặt nạ dừa chiết xuất thông: giúp dưỡng ẩm, sáng da, làm đều màu da, làm mờ các dấu hiệu lão hóa.

Mặt nạ dừa chiết xuất cà phê: giúp dưỡng ẩm, sáng da, làm đều màu da, làm mờ các dấu hiệu lão hóa

Mặt nạ dừa chiết xuất thanh long: giúp dưỡng ẩm, sáng da, làm đều màu da, làm mờ các dấu hiệu lão hóa.

Collection 2: Con người Việt

Mặt nạ ONGNARA Nghệ & Mật ong: Giúp dưỡng ẩm, làm mềm da. Giúp da trông tươi sáng hơn. Hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, vết thâm, nám và tình trạng da xỉn màu.

Mặt nạ Khổ qua & Cúc la mã: Giúp dưỡng ẩm, làm dịu da. Hỗ trợ cải thiện tình trạng da mụn. Giúp làm mờ vết thâm sau mụn.

Mặt nạ Nhân sâm & Tổ yến: Giúp dưỡng ẩm, làm mềm da. Giúp da trông săn chắc hơn. Hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, vết thâm và nám.

Các sản phẩm mặt nạ ONGNARA hiện đang được phân phối tại các siêu thị lớn trên toàn quốc và trên các sàn thương mại điện tử.

Khám phá trọn bộ sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên Việt và câu chuyện thương hiệu ONGNARA.

Đơn vị địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Truyền Thông Ong

Địa chỉ: 30 đường số 8 phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh