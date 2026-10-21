Áo len ghi và những công thức phối đồ old money dễ áp dụng mỗi ngày

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, một chiếc áo len màu ghi có thể trở thành món đồ dễ mặc nhất trong tủ đồ mùa thu.

Gam màu trung tính này vừa nhẹ nhàng, vừa có nét cổ điển, dễ kết hợp với trắng, be, xanh nhạt, nâu hay đen. Chọn kiểu áo len đan vặn thừng dáng gọn như trong ảnh, bạn có thể biến tấu từ vẻ chỉn chu nơi công sở đến phong cách dạo phố trẻ trung mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Cách phối đơn giản nhất là mặc áo len bên ngoài sơ mi trắng hoặc xanh nhạt. Để lộ phần cổ áo và cổ tay áo giúp tổng thể có điểm nhấn, đồng thời tạo cảm giác chỉn chu theo tinh thần old money.

Kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng hoặc kem, thêm thắt lưng da nâu và giày loafer là đã có ngay bộ đồ phù hợp đi làm, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố cuối tuần. Nếu muốn vẻ ngoài phóng khoáng hơn, có thể thay quần vải bằng jeans ống đứng xanh nhạt.

Áo len ghi cũng hợp với chân váy. Một chiếc chân váy chữ A màu be mang lại vẻ nữ tính, trong khi chân váy kẻ caro tối màu tạo nét cổ điển như đồng phục học đường. Những ngày trời lạnh hơn, hãy chọn chân váy dài chất liệu dạ hoặc len, phối cùng boots cao cổ để vừa ấm áp vừa có chiều sâu. Với set đồ này, nên giữ phụ kiện gọn gàng như túi da dáng cơ bản, khăn quàng màu kem hoặc một đôi khuyên tai nhỏ.

Nếu thích phong cách trẻ trung, hãy thử áo len ghi với chân váy ngắn và giày thể thao. Tất trắng hoặc tất xám lộ nhẹ trên cổ giày sẽ khiến bộ đồ thêm sinh động. Một lựa chọn khác là phối cùng quần short đen, sơ mi sáng màu và mũ lưỡi trai. Cách kết hợp này bớt trang trọng hơn nhưng vẫn hài hòa nhờ bảng màu tiết chế.

Điểm khiến áo len màu ghi dễ mặc nằm ở khả năng cân bằng các món đồ xung quanh: phối với sắc trắng và be để tạo vẻ mềm mại; đi cùng nâu để tăng cảm giác ấm áp; hoặc kết hợp với xanh denim cho diện mạo đời thường. Khi chọn áo, hãy ưu tiên phom vừa vặn, chất len có độ dày phù hợp và màu ghi không quá tối nếu muốn gương mặt trông sáng hơn. Chỉ cần thay đổi lớp áo bên trong, kiểu chân váy hay đôi giày, chiếc áo quen thuộc đã có thể đồng hành trong nhiều dịp suốt mùa thu.

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