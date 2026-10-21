Bên trong bồn nước inox sau nhiều năm sử dụng có gì?

Bề ngoài vẫn sáng bóng không có nghĩa bên trong bồn nước cũng như vậy.

Bồn nước inox thường được đặt trên mái, sân thượng hoặc một vị trí khá khuất nên sau khi lắp đặt, nhiều gia đình gần như chỉ nhớ đến nó khi xảy ra sự cố. Nước vẫn chảy đều, bồn bên ngoài vẫn nguyên vẹn, vậy là mọi người mặc nhiên cho rằng bên trong chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng sau vài năm sử dụng, nếu có dịp mở nắp và quan sát, tình trạng bên trong đôi khi sẽ khiến gia chủ bất ngờ. Điều đáng nói là đây lại là nơi chứa nước được cả nhà sử dụng mỗi ngày.

Bên trong bồn nước inox lâu ngày có thể xuất hiện những gì?

Không phải cứ dùng lâu là bồn nước chắc chắn sẽ rất bẩn. Tình trạng bên trong phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước, đường ống, độ kín của bồn và quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một số hiện tượng hoàn toàn có thể xảy ra. Đầu tiên là cặn lắng dưới đáy. Nước cấp vào bồn có thể mang theo một lượng nhỏ cặn khoáng, cát, gỉ hoặc các hạt lơ lửng từ nguồn nước và hệ thống đường ống. Qua thời gian, những vật chất này có thể lắng xuống đáy thay vì theo nước ra ngoài ngay lập tức. Nếu nắp bồn không kín hoặc khu vực xung quanh có nhiều bụi, lá cây, côn trùng và chất bẩn từ môi trường cũng có khả năng lọt vào. Đây là lý do bồn đặt ngoài trời càng cần được kiểm tra phần nắp và các vị trí kết nối.

Một vấn đề khác là màng bám trên thành và đáy bồn. Trong môi trường luôn có nước, bề mặt bên trong có thể hình thành lớp cặn hoặc màng bám theo thời gian. Bởi vậy, việc nước lấy từ vòi trông vẫn trong không đồng nghĩa bồn chứa chắc chắn sạch hoàn toàn. Đặc biệt, nếu nước bắt đầu có màu, mùi hoặc vị bất thường, xuất hiện cặn ở vòi hay gia đình vừa gặp sự cố liên quan đến nguồn cấp nước, đừng chỉ xử lý ở vòi. Bồn chứa cũng là một trong những vị trí nên kiểm tra.

Việc nên làm: Kiểm tra và vệ sinh bồn định kỳ

Không nên chờ đến lúc nước có mùi hoặc nhìn thấy cặn mới nhớ đến bồn. Tần suất vệ sinh không có một con số cứng nhắc áp dụng cho mọi gia đình. Bồn dùng nguồn nước ổn định, được đậy kín sẽ khác với bồn thường xuyên nhận nước có nhiều cặn. Vì vậy, mọi người nên kiểm tra định kỳ và vệ sinh khi phát hiện cặn, chất bẩn hoặc dấu hiệu bất thường; đồng thời tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất bồn và đơn vị cấp nước tại nơi mình sinh sống. Nếu đã nhiều năm chưa từng mở bồn kiểm tra, đây có lẽ là lúc nên làm việc đó.

Vệ sinh bồn nước inox thế nào?

Với bồn đặt ở vị trí an toàn, dễ tiếp cận và người dùng có thể thao tác từ bên ngoài, quá trình cơ bản có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Ngắt nguồn nước cấp vào bồn

Khóa van cấp hoặc tắt máy bơm để nước không tiếp tục chảy vào trong lúc vệ sinh. Nếu bồn sử dụng phao điện hay thiết bị điện liên quan đến máy bơm, cần ngắt nguồn điện phù hợp trước khi thao tác.

Bước 2: Xả bớt nước

Có thể sử dụng phần lớn lượng nước trong bồn trước để tránh lãng phí, sau đó xả phần còn lại. Khi mực nước xuống thấp, lớp cặn dưới đáy cũng dễ quan sát hơn.

Bước 3: Kiểm tra bên trong bằng đèn

Mở nắp và quan sát thành, đáy bồn, khu vực đường nước vào - ra. Hãy để ý cặn, màng bám, dị vật, dấu hiệu ăn mòn hoặc bất thường. Đồng thời kiểm tra nắp bồn có còn đóng kín hay không. Nếu nắp hỏng, biến dạng hoặc không còn chắc chắn, vệ sinh sạch hôm nay nhưng bụi bẩn vẫn có thể tiếp tục lọt vào sau đó.

Bước 4: Làm sạch cặn và bề mặt

Xả hết phần nước còn lại rồi loại bỏ cặn dưới đáy. Có thể sử dụng dụng cụ mềm, sạch dành riêng cho việc vệ sinh bồn để làm bong lớp bám trên bề mặt có thể tiếp cận. Tránh dùng búi sắt, vật sắc nhọn hoặc chà quá mạnh lên inox vì có thể làm xước bề mặt. Cũng không nên tùy tiện đổ nước tẩy rửa gia dụng, nước lau sàn hay hóa chất không được hướng dẫn sử dụng cho hệ thống chứa nước sinh hoạt vào bồn.

Bước 5: Xả sạch

Sau khi làm sạch, cần xả bỏ hoàn toàn cặn và nước bẩn. Tráng lại bồn bằng nước sạch, tiếp tục xả cho đến khi không còn nhìn thấy chất bẩn hay phần tồn dư từ quá trình vệ sinh. Nếu bồn cần khử trùng, gia đình nên thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan cấp nước, nhà sản xuất hoặc đơn vị chuyên môn về loại chất khử trùng, nồng độ và thời gian tiếp xúc. Không nên tự pha hóa chất theo cảm tính bởi đây là bồn chứa nước dùng cho cả gia đình.

Bước 6: Kiểm tra trước khi sử dụng trở lại

Đóng van xả, cấp nước vào bồn và quan sát các đầu nối, phao, van cũng như khu vực xung quanh để phát hiện rò rỉ. Cuối cùng, đậy kín nắp bồn.

Có một việc tuyệt đối không nên làm: Chui vào trong bồn

Đây là lưu ý quan trọng hơn cả chuyện bồn có sạch hay không. Bồn nước là một không gian kín, lối ra vào nhỏ và không được thiết kế để con người chui vào vệ sinh. Không nên tự trèo hoặc chui vào bên trong bồn, kể cả khi đã xả hết nước. Nếu bồn quá lớn, cặn bẩn không thể xử lý từ bên ngoài hoặc vị trí đặt bồn khó tiếp cận, hãy thuê người có chuyên môn và thiết bị phù hợp. Tương tự, bồn đặt trên mái cao, mái tôn hoặc khu vực không có vị trí đứng chắc chắn cũng không phải nơi để gia chủ tự trèo lên làm vệ sinh. Nguy cơ ngã cao lúc này đáng lo hơn rất nhiều so với một lớp cặn dưới đáy bồn.

Vệ sinh xong, đừng quên kiểm tra cả “vòng ngoài”

Một chiếc bồn sạch sẽ nhanh chóng bẩn trở lại nếu nguyên nhân nằm ở nơi khác. Sau khi vệ sinh, gia đình nên kiểm tra thêm:

- Nắp bồn có kín và chắc chắn hay không.

- Đường ống cấp nước có dấu hiệu xuống cấp, rò rỉ hoặc bất thường không.

- Phao và van có hoạt động bình thường không.- Khu vực quanh bồn có cây cối, rác hoặc nguồn bụi bẩn dễ lọt vào không.

- Thân bồn có móp, rò nước, ăn mòn hay dấu hiệu xuống cấp bất thường không.

- Chân đế và vị trí đặt bồn có còn chắc chắn, bằng phẳng hay không.

Bồn nước inox vốn là thứ rất dễ rơi vào tình trạng “khuất mắt trông coi”. Gia đình sử dụng nước mỗi ngày nhưng lại có thể nhiều năm không nhìn vào nơi đang chứa lượng nước đó. Vì thế, thay vì đợi đến khi nước đổi màu, có mùi hoặc bồn xảy ra sự cố, hãy coi việc kiểm tra bồn, giữ nắp kín và vệ sinh khi cần thiết như một phần của việc bảo dưỡng nhà cửa. Bên ngoài sáng bóng chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy; tình trạng bên trong mới là điều không nên bỏ quên.