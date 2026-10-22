Toàn cảnh dinh thự tư nhân lớn nhất Trung Quốc: Một thế giới đồ sộ, xa hoa vượt khỏi mọi hình dung của con người!

Tòa dinh thự 12 tầng, có đến 850 phòng gây choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ và những câu chuyện bí ẩn phía sau.

Nhắc đến dinh thự của giới siêu giàu, người ta thường nghĩ đến những căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, nội thất đắt đỏ hay khuôn viên lớn đến mức đi mãi chưa hết. Nhưng tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), có một công trình khiến những hình dung ấy dường như vẫn còn quá khiêm tốn. Tòa nhà trắng khổng lồ cao 12 tầng, sở hữu khoảng 800 căn phòng lớn nhỏ, đứng sừng sững giữa một khuôn viên rộng lớn đến mức nhìn từ xa đã khó tin đây từng được nhắc đến như một dinh thự tư nhân. Quy mô gây choáng mới chỉ là một phần. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin chi phí xây dựng công trình lên tới 2,7 tỷ NDT, tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng. Thế nhưng điều khiến nơi này trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều năm lại là câu chuyện còn khó tin hơn: một cơ ngơi với hàng trăm căn phòng được đồn đoán chỉ có hai gia đình sinh sống. Thông tin về số người thực sự ở bên trong chưa được xác nhận chính thức, nhưng chỉ riêng sự chênh lệch giữa quy mô của tòa nhà và số người được cho là sử dụng nó cũng đủ khiến công chúng tò mò về chủ nhân đứng sau.

Người dân địa phương gọi công trình là Nhà Trắng Quý Dương hay Bạch Cung Quý Châu bởi toàn bộ kiến trúc màu trắng đồ sộ. Những hàng cột cao, các khối nhà nối tiếp nhau cùng quy mô áp đảo khiến nơi đây nhìn chẳng khác nào một cung điện khổng lồ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Càng bí ẩn hơn khi suốt nhiều năm, cánh cửa của Bạch Cung gần như luôn khép kín. Bên ngoài thường có lực lượng bảo vệ túc trực nhưng người ra vào lại hiếm hoi. Một bên là hàng trăm căn phòng cùng số tiền xây dựng lên tới hàng nghìn tỷ đồng, một bên lại là vẻ im ắng đến khó hiểu. Chính sự đối lập ấy đã biến công trình này thành một trong những dinh thự gây tò mò nhất Trung Quốc, nơi mà chỉ nhìn toàn cảnh thôi cũng đủ thấy khái niệm xa hoa của giới siêu giàu có thể vượt xa những gì người bình thường vẫn hình dung.

Tòa dinh thự 12 tầng trắng muốt, nhìn từ xa như cung điện giữa lòng thành phố

Tọa lạc tại khu đô thị Hoa Quả Viên, quận Nam Minh, thành phố Quý Dương, Bạch Cung nằm ngay bên hồ nước thuộc khu vực công viên sinh thái. Giữa hàng trăm tòa chung cư cao tầng san sát, công trình nổi bật với sắc trắng bao phủ toàn bộ mặt ngoài, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cảnh quan đô thị xung quanh. Từ xa nhìn lại, tòa nhà giống một cung điện châu Âu được đặt giữa lòng thành phố. Công trình mang phong cách Baroque kết hợp Tân cổ điển, với những mái vòm cao, hệ thống cột đá lớn, các dãy hành lang rộng và hàng loạt chi tiết trang trí cầu kỳ. Bố cục đối xứng cùng những đường nét kiến trúc được chăm chút khiến tổng thể vừa uy nghi, vừa mang vẻ đẹp cổ điển.

Điểm đặc biệt của Bạch Cung còn nằm ở vị trí. Phía trước là hồ nước nhân tạo rộng lớn, phía xa là những dãy núi xanh bao quanh Quý Dương. Khi nhìn từ mặt hồ, toàn bộ công trình hiện lên nổi bật với những hàng cột và mái vòm phản chiếu xuống mặt nước. Còn từ trên cao, tòa nhà trắng trở thành điểm nhấn giữa khu đô thị đông đúc.

Bên trong xa hoa với đá cẩm thạch, chi tiết mạ vàng và hàng trăm căn phòng

Nếu kiến trúc bên ngoài khiến người ta liên tưởng đến những cung điện châu Âu thì không gian bên trong cũng từng là chủ đề được bàn tán không kém. Theo những hình ảnh và thông tin được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, nội thất công trình mang phong cách xa hoa với đá cẩm thạch, các chi tiết trang trí mạ vàng và nhiều hạng mục được thiết kế cầu kỳ. Những khoảng không rộng lớn, hệ thống trang trí mang hơi hướng cổ điển cùng cách sử dụng vật liệu sang trọng tạo nên cảm giác bề thế.

Ngay khu tiền sảnh đã được phủ sắc vàng lộng lẫy cùng sư tử đá uy nghi.

Điều gây tò mò nhất vẫn là số lượng phòng. Với khoảng 800 căn phòng lớn nhỏ trải rộng trên 12 tầng, quy mô của Bạch Cung vượt xa hình dung thông thường về một ngôi nhà riêng. Chính vì thế, trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện những lời bàn tán rằng muốn khám phá hết công trình có lẽ phải mất nhiều ngày, thậm chí chỉ riêng công việc dọn dẹp cũng cần đến một đội ngũ nhân viên đông đảo.

Các khu lối đi trong nhà được lát đá, trang trí cầu kỳ, sang trọng.

Một số hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ về các căn phòng trong nhà.

Tuy nhiên, do công trình được bảo vệ nghiêm ngặt và không mở cửa cho công chúng trong nhiều năm, cách phân chia cụ thể từng phòng, khu vực sinh hoạt hay công năng ban đầu của toàn bộ hơn 800 phòng vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Càng lộng lẫy về đêm, tòa nhà càng khiến người ta tò mò

Nếu ban ngày Bạch Cung gây ấn tượng bởi màu trắng nổi bật thì khi thành phố lên đèn, công trình lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Hệ thống chiếu sáng khiến những mái vòm, hàng cột và các chi tiết kiến trúc trở nên nổi bật. Ánh đèn vàng phản chiếu xuống hồ nước phía trước, tạo nên khung cảnh lung linh khiến nhiều người ví nơi đây như một cung điện trong truyện cổ tích.

Khoảng thời gian từ cuối chiều đến tối cũng được xem là lúc Bạch Cung đẹp nhất. Khi ánh hoàng hôn phủ lên những bức tường trắng, công trình mang sắc vàng dịu. Đến khi trời tối hẳn, toàn bộ tòa nhà rực sáng giữa những cao ốc xung quanh.

Cũng chính vẻ đẹp này đã biến Bạch Cung thành một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng của Quý Dương. Trong suốt thời gian công trình chưa mở cửa, nhiều du khách vẫn tìm đến khu vực hồ nước để ngắm nhìn và ghi lại hình ảnh tòa nhà từ xa.

Đây trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên MXH.

Bí ẩn về chủ nhân: Dinh thự của một gia đình tỷ phú hay công trình phục vụ mục đích khác?

Một công trình có hàng trăm căn phòng, chi phí xây dựng lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại hiếm khi có người ra vào, tất nhiên khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Ai thực sự sở hữu Bạch Cung? Trong nhiều năm, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Douyin, Weibo hay Zhihu xuất hiện hàng loạt giả thuyết. Có người cho rằng đây là tư dinh của một tỷ phú bất động sản, người khác lại đồn đoán tòa nhà thuộc về một nhân vật quyền lực. Thậm chí, một số cư dân mạng còn gọi công trình là “biệt thự ma” vì vẻ ngoài lộng lẫy nhưng gần như không thấy hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là doanh nhân Tiêu Xuân Hồng, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Honglichen Quý Châu, đơn vị gắn liền với quá trình phát triển khu đô thị Hoa Quả Viên. Ông được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng tại Quý Châu, khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng trước khi phát triển hoạt động bất động sản. Một số thông tin cho rằng công trình từng là nơi sinh sống của ông Tiêu và gia đình. Tuy nhiên, theo những nguồn tin được công bố, cả doanh nghiệp lẫn chính quyền địa phương đều chưa chính thức xác nhận Bạch Cung là tư dinh của vị doanh nhân này.

Bởi vậy, những câu chuyện về việc cả tòa nhà hàng trăm phòng chỉ có một hoặc hai hộ gia đình sinh sống vẫn nên được xem là thông tin lan truyền, chưa có cơ sở xác thực rõ ràng.

Từ khu dân cư cũ đến công trình biểu tượng của Quý Dương

Ít ai biết rằng khu vực Hoa Quả Viên ngày nay từng có diện mạo hoàn toàn khác. Trước năm 2010, nơi đây là một khu dân cư cũ với điều kiện sống còn nhiều hạn chế. Sau đó, dự án cải tạo đô thị quy mô lớn do Tập đoàn Honglichen Quý Châu phát triển đã từng bước thay đổi toàn bộ khu vực.

Chỉ trong vài năm, Hoa Quả Viên trở thành một đại đô thị với hàng trăm tòa nhà cao tầng và hàng trăm nghìn cư dân. Giữa quá trình phát triển ấy, công trình Bạch Cung được hoàn thành vào khoảng năm 2014-2015, nhanh chóng trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật.

Sự xuất hiện của tòa nhà trắng mang phong cách cung điện châu Âu không chỉ tạo nên một địa điểm được chú ý trên mạng xã hội mà còn gắn liền với sự thay đổi diện mạo của Quý Dương. Từ một khu dân cư cũ kỹ, Hoa Quả Viên đã trở thành khu đô thị hiện đại, sầm uất với các hoạt động thương mại, giải trí và du lịch.

Sau nhiều năm đóng kín cửa, “dinh thự bí ẩn” đã có một số phận mới

Sau nhiều năm gắn với những lời đồn về một dinh thự tư nhân bí ẩn, công trình này đã dần được đưa vào phục vụ các hoạt động văn hóa và du lịch. Theo thông tin được đăng tải vào năm 2026, Bạch Cung được cải tạo thành Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế Hoa Quả Viên, chính thức mở cửa đón khách từ ngày 31/12/2025.

Từ đây, du khách không còn chỉ được đứng bên hồ nước ngắm nhìn tòa nhà từ xa mà đã có thể tiếp cận những khu vực được mở cửa bên trong. Công trình được giới thiệu với các không gian triển lãm nghệ thuật hiện đại, trưng bày văn hóa dân tộc Quý Châu, giới thiệu lịch sử địa phương và trải nghiệm công nghệ XR, thực tế ảo. Những hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, biểu diễn âm nhạc, sự kiện nghệ thuật và chương trình chào năm mới cũng góp phần mang đến sức sống mới cho tòa nhà từng nổi tiếng vì sự kín tiếng.

Đặc biệt, các không gian giới thiệu văn hóa địa phương còn giúp du khách tìm hiểu về những cộng đồng dân tộc sinh sống tại Quý Châu như Miêu, Đồng, Bố Y, Thủy và Dao, thông qua trang phục truyền thống, trang sức bạc, nhạc cụ dân gian và các sản phẩm thủ công đặc trưng.

Từ một công trình chỉ có thể chiêm ngưỡng qua hàng rào bảo vệ, Bạch Cung dần trở thành địa điểm trải nghiệm văn hóa và điểm check-in thu hút đông đảo du khách.