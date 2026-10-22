4 loại cá âm thầm nuôi trí não: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành mới biết để mua

Đi chợ gặp 4 loại cá này, mọi người đừng vội bước qua.

Nhắc đến những loại cá tốt cho não, nhiều người lập tức nghĩ đến cá hồi. Nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ hơn những sạp cá quen thuộc ở chợ dân sinh, bạn sẽ thấy không nhất thiết phải tìm đến cá nhập khẩu hay những loại có giá đắt đỏ. DHA là một axit béo omega-3 có vai trò quan trọng đối với cấu trúc của não. Cá và hải sản là một trong những nguồn cung EPA, DHA trong chế độ ăn. Điều thú vị là ngay trong những loại cá quen mặt với người Việt cũng có không ít lựa chọn đáng chú ý. Có loại thịt trắng dễ ăn, có loại bình dân đến mức thường bị xem nhẹ, cũng có loại nhìn không quá bắt mắt nhưng người biết mua lại rất thích.

1. Cá vược

Cá vược, hay còn được gọi là cá chẽm ở nhiều nơi, là cái tên đầu tiên đáng để ý. Loại cá này cung cấp protein và có các axit béo omega-3, trong đó có DHA và EPA. Dữ liệu dinh dưỡng về cá vược cũng ghi nhận sự hiện diện của omega-3, dù hàm lượng có thể thay đổi tùy nguồn cá, môi trường sống và thức ăn. Nhưng nếu đứng ở góc độ người đi chợ, ưu điểm khiến cá vược dễ ghi điểm lại đơn giản hơn nhiều: thịt trắng, miếng thịt dày, vị khá nhẹ và không quá nhiều xương dăm. Nhà có trẻ nhỏ hoặc người không thích những loại cá biển nặng mùi thường cũng dễ ăn hơn.

Cá vược thường được bán nguyên con, vì vậy mọi người đừng chỉ hỏi cân nặng rồi lấy ngay. Nếu cá còn sống, hãy chọn con bơi khỏe, phản ứng nhanh. Với cá đã làm sẵn hoặc ướp đá, nên nhìn mắt, mang và ấn nhẹ vào thân. Cá tươi có thịt săn, đàn hồi, không nhũn và không có mùi lạ. Con cá này cũng không cần chế biến cầu kỳ. Cá vược hấp gừng hành, hấp xì dầu hoặc nướng đều hợp vì giữ được độ ngọt của thịt. Nếu đã mua được cá tươi, đừng vội tẩm quá nhiều gia vị rồi chiên thật kỹ, vừa át mất vị cá vừa khiến miếng thịt dễ khô.

2. Cá chim bạc

Cá chim bạc không thuộc nhóm cá biển bình dân nhất. Giá bán cũng dao động khá mạnh theo kích cỡ, nguồn cá và nơi bán. Tham khảo giá bán lẻ gần đây, cá chim trắng có thời điểm được niêm yết khoảng 169.000-215.000 đồng/kg tại hệ thống bán lẻ, trong khi loại cá biển cỡ lớn tại các cửa hàng hải sản có thể vượt 300.000 đồng/kg. Vì vậy, đi chợ thấy cùng là “cá chim” nhưng hai sạp báo giá chênh nhau khá nhiều cũng chưa chắc đã bất thường.

Điểm khiến nhiều người vẫn chịu chi cho loại cá này nằm ở phần thịt. Cá chim bạc có thân dẹt nhưng mình khá dày, thịt trắng, mềm, béo nhẹ và phần xương tương đối dễ xử lý. Một con vừa phải có thể hấp nguyên con cho cả gia đình, còn muốn món đậm vị hơn thì đem sốt cà chua, nướng hoặc chiên cũng hợp. Đáng chú ý, cá chim bạc cũng không chỉ ngon miệng. Loại cá này cung cấp protein và chất béo không bão hòa, trong đó có EPA và DHA - những axit béo omega-3 thường được nhắc đến với vai trò đối với não và hệ thần kinh. Đây là điểm cộng khá ít người để ý khi đứng trước sạp cá.

Mẹo mua loại này lại rất trực quan: hãy nhìn chính lớp da bạc. Cá tươi có thân sáng, bề mặt còn nguyên vẹn, thịt chắc; mắt không lõm sâu và mang không chuyển sang màu thâm xỉn. Đặc biệt, đừng ham những con đã mềm nhũn hoặc bụng bị bục chỉ vì người bán hạ giá. Cá chim ngon vốn có vị ngọt và béo nhẹ, mua được con tươi thì hấp gừng hành đơn giản đôi khi còn đáng tiền hơn đem tẩm ướp quá nhiều.

3. Cá bạc má

Nếu hai cái tên phía trên đôi khi còn khiến người mua cân nhắc giá, cá bạc má lại mang đúng tinh thần của một bữa cơm gia đình: quen, dễ chế biến và thường thuộc nhóm cá biển có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều loại cá lớn. Giá tại nơi ngư dân vừa đánh bắt có thể chỉ khoảng 30.000-60.000 đồng/kg, còn khi đến siêu thị và các cửa hàng bán lẻ, cá nguyên con thường dao động khoảng 70.000-100.000 đồng/kg; loại tuyển chọn hoặc đã làm sạch có thể lên tới 140.000-145.000 đồng/kg. Cá bạc má thuộc họ cá thu và cũng cung cấp các axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây chính là điểm cộng khiến loại cá vốn rất quen thuộc này đáng được chú ý hơn trong bữa cơm gia đình. Thịt cá mềm, có độ béo và vị đậm tự nhiên nên không cần chế biến quá cầu kỳ. Chỉ cần kho tiêu, kho cà chua, nướng hoặc chiên là đã có món khá đưa cơm.

Đi chợ gặp cá bạc má tươi, mọi người có thể nhìn vào phần thân trước tiên. Cá ngon thường có thân chắc, da còn sáng và bám sát vào thịt, mắt trong hoặc chưa bị đục lõm nhiều, mang đỏ hồng và có mùi tanh tự nhiên của cá biển. Đặc biệt, đừng thấy cá nằm trên đá và không còn sống mà mặc định là cá không tươi. Với cá biển đánh bắt xa bờ, cách bảo quản sau khi đánh bắt mới là yếu tố cần quan tâm. Nếu mua nhiều để dùng dần, cá nên được làm sạch, bỏ mang và nội tạng, chia thành lượng vừa đủ cho từng bữa rồi cấp đông. Cách này vừa tiện khi nấu, vừa tránh tình trạng phải rã đông cả túi cá rồi lại đem phần còn thừa quay trở lại ngăn đá.

4. Cá nục

Cá nục là loại cá quá quen thuộc ở chợ Việt, giá bình dân và gần như mùa nào cũng dễ tìm mua. Vì xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm nên ít người để ý rằng loại cá này cũng cung cấp protein, vitamin B12, vitamin D và các axit béo omega-3 cần thiết cho cơ thể. Ưu điểm của cá nục là thịt chắc, có vị béo và rất dễ chế biến. Những con cá tươi chỉ cần kho cà chua, kho tiêu, nướng hoặc chiên là đã đủ ngon. Khi sơ chế, nên làm sạch phần máu còn đọng sát xương sống và màng đen trong bụng để cá bớt mùi tanh. Mua cá nục cũng không quá khó. Mọi người nên chọn những con thân còn săn chắc, da sáng, mắt không đục lõm, mang đỏ hồng và không có mùi ôi. Nếu bụng cá đã vỡ, thân mềm hoặc xuất hiện mùi lạ thì không nên ham rẻ. Với cá biển được bảo quản trên đá, điều quan trọng là độ tươi của thịt chứ không phải cá còn sống hay không.