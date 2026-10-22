5 loại rau "đẩy máu" lên não, người rối loạn tiền đình đừng để thiếu trên mâm cơm: Chợ Việt bán đầy, vài chục nghìn đã mua được

Đây là những loại rau vừa rẻ vừa giàu dinh dưỡng, chợ Việt nào cũng bán.

Muốn chăm sóc sức khỏe não bộ, bên cạnh việc ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên, chế độ ăn uống hằng ngày cũng là yếu tố đáng quan tâm. Trong đó, bổ sung rau xanh là cách đơn giản để cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Điều thú vị là đôi khi bạn chẳng cần tìm kiếm thực phẩm đắt đỏ, bởi ngay tại các khu chợ quen thuộc cũng có nhiều loại rau vừa rẻ, vừa giàu dinh dưỡng, dễ dàng đưa vào bữa cơm gia đình. Cải bó xôi, bông cải xanh, cải xoăn, cải xoong và cần tây là 5 gợi ý đáng cân nhắc, không chỉ giúp thực đơn thêm phong phú mà còn góp phần duy trì sức khỏe tổng thể khi được kết hợp trong chế độ ăn uống cân bằng.

1. Cải bó xôi (rau chân vịt)

Cải bó xôi là cái tên đáng chú ý trước tiên bởi loại rau lá xanh này chứa nitrat tự nhiên. Sau khi đi vào cơ thể, nitrat có thể tham gia vào quá trình tạo nitric oxide - một phân tử có vai trò trong việc làm giãn mạch và điều hòa lưu lượng máu. Chính đặc điểm này khiến cải bó xôi thường xuất hiện trong những chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch và hệ tuần hoàn. Chưa hết, cải bó xôi còn cung cấp folate, vitamin C, vitamin K, lutein cùng nhiều hợp chất thực vật khác. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi một đĩa rau như “thuốc” cho người bị rối loạn tiền đình. Giá trị của nó nằm ở việc bổ sung thêm một thực phẩm giàu dinh dưỡng vào chế độ ăn cân bằng, thay vì kỳ vọng ăn một loại rau có thể giải quyết tình trạng chóng mặt hay rối loạn tiền đình.

Khi đi chợ, mọi người nên chọn cải bó xôi có lá còn xanh, căng, cuống tươi; tránh những bó đã úa vàng, dập nhiều hoặc xuất hiện nhớt. Rau mua về có thể xào nhanh, nấu canh, làm súp hoặc kết hợp cùng trứng, thịt. Không cần chế biến cầu kỳ, nhưng cũng không nên đun quá lâu nếu muốn hạn chế thất thoát những vitamin nhạy cảm với nhiệt.

2. Bông cải xanh (súp lơ xanh)

Bông cải xanh không phải loại rau nổi bật về nitrat như một số loại rau lá xanh, nhưng vẫn là cái tên đáng có trong chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch và não bộ. Loại rau này cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và chất xơ; đồng thời chứa glucosinolate - tiền chất có thể tạo thành sulforaphane, hợp chất đã được nghiên cứu nhiều về vai trò đối với các cơ chế chống oxy hóa và bảo vệ tế bào. Điểm đáng tiền của bông cải xanh còn nằm ở chỗ rất dễ đưa vào bữa cơm. Giá bán hiện dao động khá mạnh theo mùa và nơi bán, nhưng có thể tham khảo khoảng 35.000-65.000 đồng/kg. Thời tiết, nguồn hàng Đà Lạt, tiêu chuẩn rau và kênh bán đều có thể khiến mức giá thay đổi.

Khi mua, mọi người nên chọn cây có phần bông chắc, khít, màu xanh tương đối đều; tránh những cây đã ngả vàng, bông rời hoặc xuất hiện phần mềm nhũn. Bông cải xanh hấp, luộc vừa chín tới hoặc xào nhanh đều dễ ăn. Không cần nấu quá kỹ bởi rau vừa mất độ giòn, vừa có thể hao hụt một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt.

3. Cải xoăn (kale)

So với cải bó xôi hay bông cải xanh, cải xoăn chưa phải loại rau xuất hiện thường xuyên trong mọi bữa cơm Việt nhưng vài năm gần đây đã dễ mua hơn nhiều. Kale cung cấp vitamin K, vitamin C, folate, beta-carotene cùng nhiều hợp chất thực vật; đồng thời cũng là một trong những loại rau có chứa nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, nitrat có thể tham gia con đường tạo nitric oxide, từ đó liên quan đến chức năng mạch máu và điều hòa lưu lượng máu. Tuy nhiên, hàm lượng nitrat trong kale có thể thay đổi khá lớn tùy giống, mùa vụ và điều kiện canh tác, vì vậy không nên coi loại rau này như một thực phẩm có tác dụng “đẩy máu lên não” tức thì.

Điểm đáng chú ý là kale giờ không còn quá đắt đỏ như thời mới xuất hiện tại Việt Nam. Giá bán lẻ có thể dao động khoảng 40.000-120.000 đồng/kg tùy giống, mùa vụ và nơi bán; những loại baby kale, rau hữu cơ hoặc sản phẩm đóng gói theo tiêu chuẩn riêng có thể cao hơn. Vì thế, mọi người không nhất thiết phải tìm đến cửa hàng thực phẩm nhập khẩu mới mua được loại rau này. Khi chọn kale, nên lấy những bó có lá còn căng, màu sắc tươi, cuống chắc; bỏ qua những bó lá đã vàng, héo hoặc xuất hiện phần mềm nhũn. Lá kale khá dày và một số loại có vị hơi đắng, vì vậy nếu không quen ăn sống, bạn có thể xào nhanh, hấp hoặc nấu canh. Với kale già, phần cuống giữa thường khá cứng, có thể tước bỏ trước khi chế biến để món ăn dễ ăn hơn.

4. Cải xoong

Cải xoong là một trong những loại rau quen thuộc trong nhiều bữa cơm Việt, thường được dùng để nấu canh hoặc xào. Rau cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và các hợp chất thực vật thuộc nhóm glucosinolate. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, quá trình đông máu và cơ chế bảo vệ tế bào. Cải xoong còn có hàm lượng nước cao, vị hơi cay nhẹ và tương đối dễ kết hợp với thịt bò, thịt lợn hoặc các món canh thanh mát. Một số loại rau lá xanh như cải xoong cũng có thể cung cấp nitrat tự nhiên, góp phần hỗ trợ chức năng mạch máu. Tuy nhiên, hàm lượng thực tế thay đổi theo giống rau và điều kiện trồng.

Giá cải xoong thường dao động khoảng 20.000-40.000 đồng/kg, dễ tìm mua ở chợ dân sinh, chợ truyền thống và các siêu thị. Khi mua cải xoong, nên chọn rau có lá xanh tươi, thân giòn, không dập nát. Do cải xoong thường được trồng ở nơi ẩm ướt hoặc gần nguồn nước, cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc và vệ sinh. Rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước sạch, loại bỏ lá hỏng và ưu tiên nấu chín, nhất là khi không chắc chắn về điều kiện trồng. Không nên ăn rau mọc hoang ở nguồn nước không bảo đảm vệ sinh.

5. Rau cần tây

Cần tây được biết đến với hàm lượng nước cao, cung cấp chất xơ, vitamin K, folate và một số hợp chất thực vật. Rau cũng chứa nitrat tự nhiên, có thể góp phần hỗ trợ quá trình tạo nitric oxide, giúp mạch máu thư giãn và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Đây là một trong những lý do cần tây thường xuất hiện trong các thực đơn hướng tới sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, cần tây có thể giúp tăng lượng rau trong bữa ăn mà không làm tăng đáng kể năng lượng nạp vào. Chất xơ góp phần hỗ trợ tiêu hóa, trong khi các hợp chất thực vật như apigenin đang được nghiên cứu về những tác động sinh học tiềm năng. Tuy nhiên, không nên xem nước ép cần tây là phương pháp đặc trị tuần hoàn máu hay thay thế thuốc điều trị huyết áp.

Cần tây thường có giá khoảng 20.000-45.000 đồng/kg, tùy loại và mùa vụ. Nên chọn cây có thân chắc, lá xanh, không héo rũ hoặc úng nhũn. Phần gốc và các khe giữa cuống dễ bám đất nên cần rửa kỹ trước khi chế biến. Có thể dùng cần tây để xào thịt bò, nấu canh hoặc ép lấy nước; ăn nguyên cây trong các món ăn giúp giữ lại chất xơ tốt hơn so với chỉ uống nước ép.

Lưu ý: Rau xanh hỗ trợ sức khỏe, không thay thế điều trị bệnh

Bổ sung rau xanh thường xuyên là một phần quan trọng của chế độ ăn cân bằng, nhưng không có loại rau nào có thể bảo đảm “đẩy máu lên não” hoặc điều trị tình trạng thiếu máu não. Lời khuyên là nên kết hợp ăn uống đa dạng với vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Một chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm và bổ sung đủ rau xanh mỗi ngày sẽ góp phần cung cấp vitamin, khoáng chất cùng chất xơ cần thiết cho cơ thể. Việc lựa chọn các loại rau giàu dưỡng chất, kết hợp vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp duy trì sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu.