Lời khuyên cho các gia đình làm lan can ban công bằng nhôm đúc

Lan can ban công bằng nhôm đúc là một trong những lựa chọn cao cấp nhất hiện nay nhờ vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, không bị gỉ sét và có độ bền gần như vĩnh cửu.

Nhôm đúc là một loại hợp kim với thành phần chính là nhôm nguyên chất được nấu chảy ở nhiệt độ cao rồi kết hợp thêm các kim loại tăng cường như silicon, magie hay đồng để cải thiện độ cứng.

Sau khi hóa lỏng, hỗn hợp này sẽ được rót trực tiếp vào các khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm nguyên khối với hình dáng và hoa văn định hình theo ý muốn. Nhờ quy trình chế tạo đặc thù này, vật liệu sở hữu cấu trúc rất bền vững, không có các mối hàn chắp vá và có khả năng chống chọi tuyệt vời trước các tác động khắc nghiệt của thời tiết.

Ưu điểm của lan can ban công nhôm đúc

Lan can ban công nhôm đúc có khả năng chống oxy hóa hoàn hảo nên hoàn toàn không bị rỉ sét hay ăn mòn dù phải tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa quanh năm. Chất liệu này cho phép tạo ra những hoa văn nghệ thuật nguyên khối vô cùng tinh xảo và sắc nét giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho những công trình mang phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển.

Lan can nhôm đúc tinh xảo và sắc nét với độ thẩm mỹ cao. (Ảnh: Web Nội thất)

Với kết cấu đúc đặc kết hợp cùng độ dày tiêu chuẩn, hệ thống lan can mang lại sự vững chãi tuyệt đối và khả năng chịu lực vượt trội để bảo vệ an toàn cho cả gia đình. Bề mặt sản phẩm thường được xử lý bằng công nghệ sơn tĩnh điện nhiều lớp cao cấp giúp màu sơn luôn bền đẹp, không bị bong tróc hay phai màu theo thời gian.

Ngoài ra, việc vệ sinh định kỳ cũng vô cùng đơn giản khi bạn chỉ cần dùng nước sạch lau chùi nhẹ nhàng là lan can lại sáng bóng như mới mà không tốn chi phí bảo dưỡng phức tạp.

Tuy nhiên, do đặc thù trọng lượng nặng và được sản xuất theo khuôn đúc nguyên khối, bạn cần lưu ý những lời khuyên quan trọng sau để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

1. Tính toán độ an toàn, khả năng chịu lực của sàn ban công

Nhôm đúc nguyên tấm có trọng lượng rất nặng, tạo áp lực lớn lên phần ban công đưa ra ngoài. Bạn cần trao đổi kỹ với kỹ sư xây dựng để tính toán kết cấu chịu lực, gia cố thép sàn bê tông chắc chắn trước khi tiến hành lắp đặt.

(Ảnh: Web Nội thất)

Nếu ban công nhà bạn nằm ở khu vực thường xuyên có gió bão lớn, việc chọn các mẫu nhôm đúc dạng tấm thoáng thay vì đúc đặc nguyên tấm lớn sẽ giúp giảm áp lực cản gió, đảm bảo an toàn hơn cho hệ thống kết cấu chịu lực của toàn bộ ban công.

2. Chú ý tỷ lệ thành phần hợp kim

Khi lựa chọn lan can ban công bằng nhôm đúc, bạn nên yêu cầu đơn vị sản xuất cung cấp rõ ràng bảng tỷ lệ thành phần hợp kim vì lượng nhôm nguyên chất đạt từ 85% đến 90% mới đảm bảo độ dẻo dai và tránh cho sản phẩm bị giòn gãy dưới tác động lực mạnh. Gia chủ cần chú ý thiết kế các điểm kết nối giữa phần khung nhôm đúc với tường nhà bằng hệ thống bản mã inox dày nhằm ngăn chặn hiện tượng ăn mòn điện hóa xảy ra khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

2. Đặc biệt lưu ý khoảng hở của hoa văn nghệ thuật

Lan can nhôm đúc thường có hoa văn uốn lượn rất cầu kỳ, tinh xảo. Bạn phải kiểm tra kỹ bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo không có bất kỳ khoảng trống nào trong hoa văn (cho dù là hình tròn, hình thoi hay khe hở) vượt quá 10cm để tránh việc trẻ nhỏ có thể chui đầu qua hoặc dùng làm điểm tựa để trèo lên.

(Ảnh: Web Nội thất)

Ngoài ra, nên hạn chế chọn những mẫu hoa văn có quá nhiều chi tiết uốn lượn nhỏ, dày đặc chụm vào nhau vì các khe hẹp này sẽ là nơi tích tụ bụi bẩn, nước mưa và rất khó để luồn tay vào lau chùi sạch sẽ.

3. Kiểm tra kỹ các mối hàn và kết cấu chịu lực chính

Tuy hoa văn được đúc nguyên khối nhưng các tấm lan can vẫn phải liên kết với nhau và neo vào tường, sàn thông qua các trụ chịu lực. Hãy đảm bảo thợ thi công sử dụng bu-lông nở bằng inox cỡ lớn cấy sâu vào dầm bê tông để cố định chân trụ, tuyệt đối không gắn hờ vào lớp gạch vữa bề mặt.

4. Kiểm tra bề mặt sản phẩm ngay khi nghiệm thu

Quy trình đúc nhôm nếu không chuẩn có thể để lại các vết rỗ khí, sần sùi hoặc các cạnh sắc nhọn chưa được mài giũa kỹ. Bạn nên dùng tay vuốt kiểm tra toàn bộ bề mặt lan can, yêu cầu đơn vị thi công xử lý nhẵn mịn các góc sắc để tránh gây trầy xước, sát thương cho các thành viên khi bám vịnh.

5. Bảo vệ lớp sơn giả cổ độc quyền

Vẻ đẹp của nhôm đúc nằm ở lớp sơn tĩnh điện kết hợp sơn hiệu ứng giả cổ (như đồng vàng, đồng đỏ, xanh rêu). Để lớp sơn này không bị bong tróc, bạn chỉ nên vệ sinh bằng nước sạch hoặc nước rửa chén pha loãng với khăn mềm, tuyệt đối không dùng dung môi sun-phat, cồn hay các hóa chất tẩy rửa mạnh.

6. Lựa chọn hoa văn phù hợp với tổng thể ngôi nhà

Lan can nhôm đúc có tính định hình phong cách rất cao, thường phù hợp với nhà biệt thự, lâu đài hoặc nhà phố kiến trúc Tân cổ điển. Hãy chọn mẫu hoa văn đồng bộ với cổng chính và hàng rào để tránh làm tổng thể ngôi nhà bị rối mắt hoặc khập khiễng về mặt thẩm mỹ.

Cuối cùng, do giá thành của dòng sản phẩm này tương đối cao, bạn hãy lựa chọn các đơn vị thi công uy tín có chế độ bảo hành rõ ràng cho cả phần phôi nhôm lẫn chất lượng bề mặt sơn để được hỗ trợ xử lý kịp thời nếu có hiện tượng bong tróc xảy ra.



