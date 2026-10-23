6 loại quả âm thầm bảo vệ trái tim: Việt Nam là thiên đường, ghé chợ nào cũng bán nhưng nhiều người không biết để mua

Những loại quả này đều là lựa chọn đáng tiền khi đi chợ.

Đi chợ ở Việt Nam có một cái sướng là quầy trái cây gần như lúc nào cũng đầy ắp lựa chọn. Từ những loại quả dân dã bán ở chợ cóc, xe hàng rong cho tới các loại theo mùa, chỉ cần vài chục nghìn đồng đã có thể xách về một túi đủ cho cả nhà ăn. Điều đáng nói là trong số đó có không ít loại quả rất có lợi cho sức khỏe tim mạch nhưng vì quá quen thuộc nên đôi khi chẳng mấy ai để ý. Nhiều nghiên cứu lớn về chế độ ăn cũng cho thấy việc ăn trái cây thường xuyên là một phần của chế độ ăn có lợi cho tim. Chẳng cần tìm những loại quả quá đắt đỏ, 6 cái tên dưới đây đều rất quen thuộc ở chợ Việt.

1. Ổi

Ổi là loại quả quen thuộc quanh năm ở các khu chợ, từ ổi lê, ổi găng cho tới ổi nữ hoàng. Loại quả này cung cấp nhiều vitamin C, đồng thời có chất xơ và kali - những thành phần phù hợp với chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, lượng chất xơ trong ổi cũng là điểm đáng chú ý bởi chế độ ăn giàu chất xơ có lợi cho việc kiểm soát cholesterol và duy trì sức khỏe tim mạch.

Giá ổi nhìn chung khá dễ chịu và thay đổi tùy giống, mùa cũng như nơi bán. Ở các chợ dân sinh và cửa hàng trái cây, những loại ổi phổ biến thường có giá khoảng 20.000-50.000 đồng/kg, trong khi một số giống tuyển chọn hoặc bán tại cửa hàng cao cấp có thể đắt hơn. Khi mua, nếu thích ổi giòn, mọi người có thể chọn những quả chắc tay, vỏ căng, màu xanh sáng và không có vùng dập mềm. Ổi chín hơn thường bắt đầu ngả vàng, có mùi thơm rõ và phần thịt cũng mềm hơn. Mua về chưa ăn ngay thì nên giữ nguyên quả trong ngăn mát; chỉ nên bổ trước khi ăn để ổi giữ được độ giòn và hạn chế mất nước.

2. Bưởi

Không phải ngẫu nhiên bưởi thường xuyên xuất hiện trong danh sách những loại trái cây phù hợp với chế độ ăn tốt cho tim. Bưởi thuộc nhóm trái cây họ cam quýt, cung cấp chất xơ, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật tự nhiên. Các nghiên cứu quy mô lớn về trái cây và sức khỏe tim mạch cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực ở nhóm quả có múi. Ở Việt Nam, bưởi lại là thứ quả gần như chẳng khó tìm. Bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, bưởi Diễn... mỗi loại có một đặc điểm riêng. Có giống nổi bật bởi múi mọng, có loại thơm và ngọt đậm hơn sau một thời gian để xuống nước. Khi mua, thay vì chỉ tìm quả thật to, mọi người nên chú ý đặc điểm của từng giống, chọn quả lành lặn, không dập sâu hay có dấu hiệu hư hỏng. Bưởi còn có một lợi thế rất hợp với gia đình ít người: không nhất thiết phải ăn hết ngay sau khi mua và nhiều giống có thể bảo quản khá lâu nếu để đúng cách.

3. Chuối

Nếu cần tìm một loại trái cây dễ mua đến mức từ chợ lớn, chợ cóc cho tới cửa hàng nhỏ đều có, chuối chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên. Điểm đáng chú ý của loại quả này là kali, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp khỏe mạnh. Chuối đồng thời cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất khác. Đi chợ mua chuối cũng chẳng nhất thiết phải chọn nải vàng đẹp nhất. Nếu gia đình đông người và dự định ăn ngay, chuối đã bắt đầu chuyển vàng là lựa chọn tiện lợi. Ngược lại, nhà ít người nên mua nải còn hơi xanh hoặc vừa chín tới để tránh cảnh vài ngày sau cả nải cùng chín mềm. Chuối tiêu, chuối tây, chuối cau... đều có thể thay đổi luân phiên theo sở thích. Không cần quá bận tâm phải săn đúng một giống nào, điều quan trọng hơn vẫn là đưa trái cây vào bữa ăn đều đặn thay vì mua thật nhiều rồi để chín quá phải bỏ đi.

4. Cam

Nhắc đến cam, nhiều người nghĩ ngay đến việc vắt lấy nước. Nhưng nếu muốn tận dụng tốt hơn giá trị của quả cam, ăn nguyên múi lại là cách đơn giản đáng cân nhắc bởi phần tép và màng múi giúp giữ lại lượng chất xơ mà một cốc nước ép đã lọc bỏ phần xác không còn có đầy đủ. Cam cung cấp vitamin C, kali, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật. Cũng giống bưởi, cam thuộc nhóm trái cây họ cam quýt - nhóm quả thường xuất hiện trong các nghiên cứu về chế độ ăn và sức khỏe tim mạch. Ngoài chợ Việt, cam lại có vô số lựa chọn tùy thời điểm trong năm, từ cam sành đến các giống cam ngọt được trồng tại nhiều vùng trong nước. Khi mua để ăn trực tiếp, mọi người nên chọn quả còn tươi, vỏ không có vùng mềm nhũn hay mốc. Quả nặng tay so với kích thước thường cũng là một dấu hiệu đáng tham khảo khi muốn tìm cam nhiều nước.

5. Đu đủ

Đu đủ chẳng phải thứ quả khiến người ta phải săn tìm. Chỉ cần ghé hàng hoa quả ở chợ dân sinh, nhiều thời điểm trong năm bạn đã có thể bắt gặp những quả đu đủ xanh nằm cạnh những quả đang chuyển dần sang màu vàng. Khi chín, đu đủ cung cấp vitamin C, kali, chất xơ và các carotenoid. Thay vì chỉ nhìn loại quả này như một món tráng miệng quen thuộc, mọi người hoàn toàn có thể dùng đu đủ để thay đổi trái cây hằng ngày, nhất là khi muốn tăng lượng rau quả trong chế độ ăn. Muốn mua về ăn ngay, hãy tìm quả đã chuyển vàng tương đối đều và có độ mềm nhẹ khi ấn. Nếu mua để vài ngày, nên chọn quả mới bắt đầu xuất hiện những mảng vàng trên vỏ rồi để chín tự nhiên ở nhà. Một quả đu đủ thường khá lớn, vì vậy nhà ít người cũng không cần ham mua quả quá to. Sau khi bổ, phần còn lại nên bọc kín và cất trong ngăn mát để dùng sớm.

6. Bơ

Bơ có một điểm thú vị mà không nhiều loại trái cây quen thuộc sở hữu: có thể xuất hiện từ bữa sáng, bữa phụ cho tới bữa chính mà không cần thêm quá nhiều nguyên liệu. Một quả bơ chín có thể ăn cùng bánh mì, trộn salad, nghiền làm sốt hoặc đơn giản là cắt miếng ăn trực tiếp. Chính cách sử dụng linh hoạt này khiến bơ khá dễ đưa vào thực đơn thường ngày. Về dinh dưỡng, phần thịt bơ nổi bật với chất béo không bão hòa đơn, đồng thời cung cấp chất xơ và kali. Khi được dùng để thay thế cho những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, bơ có thể trở thành một phần của chế độ ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đây cũng là điểm đáng chú ý hơn nhiều so với việc chỉ coi bơ là một loại quả để xay cùng sữa và đường.

Thực tế, cách ăn bơ cũng rất quan trọng. Một quả bơ vốn đã có độ béo tự nhiên nên không nhất thiết lúc nào cũng phải thêm sữa đặc, đường hay kem. Nếu đã quen với món bơ dầm ngọt, mọi người có thể thử chuyển sang ăn nguyên miếng, phết lên bánh mì hoặc kết hợp với rau, trứng trong bữa ăn. Vừa tận dụng được vị béo vốn có, vừa mở thêm nhiều cách dùng cho loại quả này thay vì quanh quẩn với một cốc sinh tố bơ.

Ăn trái cây tốt nhưng đừng biến thành cuộc chạy đua tìm "siêu thực phẩm"

Ổi, bưởi, chuối, cam, đu đủ hay bơ đều không phải thuốc và cũng không có loại quả nào chỉ cần ăn thường xuyên là có thể ngăn ngừa bệnh tim. Giá trị lớn nhất của chúng nằm ở việc giúp chế độ ăn đa dạng hơn, bổ sung chất xơ, kali, vitamin và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Vì vậy, khi đi chợ, mọi người không cần cố tìm đúng một loại rồi mua thật nhiều. Quả nào đang đúng mùa, tươi ngon, giá hợp lý thì có thể ưu tiên. Thay đổi luân phiên giữa nhiều loại trái cây cũng là cách đơn giản để bữa ăn phong phú hơn, đồng thời tận dụng được chính lợi thế của một “thiên đường trái cây” như Việt Nam.