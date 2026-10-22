Cận cảnh căn nhà cổ 100 năm tuổi ở Hà Nội của nữ diễn viên sân khấu trẻ nhất được phong NSND

Không gian sống của nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa cổ điển vừa sang trọng, thanh lịch.

NSND Lê Khanh (SN 1963) là một trong những gương mặt kỳ cựu của nghệ thuật Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm trên cả sân khấu kịch, điện ảnh lẫn truyền hình. Đặc biệt, năm 2001, khi mới 38 tuổi, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và trở thành nữ diễn viên sân khấu trẻ nhất nhận được danh hiệu cao quý này. Dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi Trẻ từ năm 2019, NSND Lê Khanh vẫn chưa có ý định "nghỉ nghề". Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn tham gia các dự án điện ảnh, chương trình văn hóa, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn tại nhiều sự kiện. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, bà vẫn giữ được sự nhiệt huyết, sẵn sàng với những vai diễn mới, những lịch trình công việc và các chuyến công tác.

Tình yêu cái đẹp cùng đời sống tinh thần phong phú của NSND Lê Khanh cũng phần nào được phản ánh qua không gian sống của gia đình. Trái ngược với ánh đèn sân khấu và nhịp công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ tìm thấy sự bình yên trong căn nhà cổ có tuổi đời hơn 100 năm tại Hà Nội. Không phô trương hay cầu kỳ, ngôi nhà gây thương nhớ bởi vẻ đẹp hoài cổ, ấm cúng, mang đậm dấu ấn nghệ thuật và gu thẩm mỹ tinh tế. Đây không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi lưu giữ những giá trị thân thuộc, để nữ nghệ sĩ tìm thấy sự thư thái sau những ngày bận rộn với công việc.

Căn nhà cổ 100 năm tuổi của gia đình NSND Lê Khanh tọa lạc trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Trải qua nhiều thập kỷ, ngôi nhà vẫn giữ được nét duyên dáng của kiến trúc xưa, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng qua cách bài trí đậm dấu ấn cá nhân. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, vợ chồng nữ nghệ sĩ từng chuyển về sống ở một căn nhà tại Tây Hồ. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trước, NSND Lê Khanh đã quyết định trở về ngôi nhà của gia đình trên phố Phan Đình Phùng và gắn bó với nơi này đến nay.

Điều làm nên sức hút của cơ ngơi không chỉ nằm ở tuổi đời lâu năm mà còn ở không gian đậm chất nghệ thuật, phảng phất hơi thở Đông Dương qua cách lựa chọn nội thất, màu sắc và sắp đặt đồ đạc. Tình yêu dành cho hoa lá của NSND Lê Khanh được thể hiện qua những bình hoa tươi xinh xắn đặt ở nhiều góc nhà. Sự hiện diện của sắc hoa, kết hợp cùng nét trầm mặc của kiến trúc cũ, khiến không gian sống vừa có chiều sâu, vừa mềm mại và giàu sức sống. Không cầu kỳ phô trương, ngôi nhà mang đến cảm giác thư thái, nơi mỗi góc nhỏ đều gợi lên sự bình yên và thi vị trong đời sống thường ngày.

Qua những hình ảnh đời thường được NSND Lê Khanh chia sẻ trên mạng xã hội, cùng loạt ảnh NSƯT Lê Vi (em gái ruột của nữ nghệ sĩ) đăng tải trong dịp về thăm nhà ngày Tết, công chúng có dịp hình dung rõ hơn về không gian sống vừa đẹp mắt, vừa ấm cúng và thanh lịch của gia đình.

Không gian tầng 1 được NSND Lê Khanh chăm chút tỉ mỉ, gây ấn tượng với nền gạch lát phối hai màu đen - trắng, phảng phất nét cổ điển đặc trưng của phong cách Đông Dương. Nội thất gỗ, tranh treo tường cùng những món đồ trang trí mang dấu ấn thời gian được sắp đặt khéo léo, tạo nên tổng thể giàu chất nghệ thuật nhưng không hề nặng nề hay bí bách. Tâm điểm của căn phòng là chiếc sập gụ được gia đình nữ nghệ sĩ yêu thích, thường xuyên quây quần bên nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Hai bên sập bố trí thêm nhiều ghế ngồi, vừa thuận tiện nghỉ ngơi, vừa tạo không gian tiếp khách thân mật. Đặc biệt, hệ tủ đối xứng trưng bày ly, bình gốm, bình rượu, hũ sành... kết hợp cùng những bức tranh với kích thước đa dạng được sắp xếp hợp lý, càng làm nổi bật vẻ hoài cổ và gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian sống đậm chất văn chương, kịch nghệ, nơi nét xưa cũ hiện diện tự nhiên trong nhịp sống thường ngày mà vẫn giữ được sự thoáng đãng, dễ chịu.

Góc bàn ăn được bố trí ở vị trí lý tưởng trong phòng khách, gần khu vực tivi và đối diện chiếc sập gụ. Bộ bàn ghế gỗ nâu kết hợp cùng phần đệm ngồi màu xanh tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, đồng thời hài hòa với tổng thể kiến trúc ngôi nhà. Bức tường cạnh bàn ăn được tô điểm bằng những bức tranh chân dung và tranh sơn mài, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa khiến góc sinh hoạt thường ngày trở nên sinh động hơn.

Có thể thấy, NSND Lê Khanh dành nhiều tâm huyết cho việc lựa chọn màu sắc và bài trí nội thất. Những gam màu trầm của gỗ, sắc đen - trắng của nền gạch được cân bằng khéo léo bằng các điểm nhấn xanh dịu mắt, trong đó có màu xanh lá mạ nổi bật trên một số món đồ. Cách phối màu có chủ đích giúp không gian giữ được vẻ thanh lịch, hoài cổ mà không tạo cảm giác nặng nề, trái lại còn mang đến nét tươi mới và đầy sức sống. Chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho tổ ấm của nữ nghệ sĩ.