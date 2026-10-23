3 cách đơn giản làm rắn không dám đến gần nhà

Để đuổi rắn, mọi người không nên phụ thuộc vào những mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Việc dọn dẹp môi trường, bịt kín các lối xâm nhập và hạn chế nguồn thức ăn sẽ giúp gia đình chủ động phòng ngừa.

Dọn sạch bụi rậm, phát quang khu vực quanh nhà

Những bụi cây um tùm, đám cỏ mọc cao, đống củi, gạch đá hoặc vật liệu xây dựng chất lâu ngày có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn. Đây cũng là những khu vực chuột, thằn lằn, ếch nhái và các động vật nhỏ thường xuất hiện, tạo nguồn thức ăn thu hút rắn đến kiếm mồi.

Để hạn chế nguy cơ rắn bò vào nhà, các gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, tỉa cây sát tường, thu gom lá khô và sắp xếp gọn gàng những vật dụng ngoài sân. Củi, gạch đá và vật liệu ít sử dụng nên được kê cao, tránh đặt sát cửa ra vào hoặc ngay cạnh nhà.

Đặc biệt, cần chú ý những góc vườn ẩm thấp, khu vực gần cống thoát nước, nhà kho và các vị trí ít người qua lại. Khi dọn dẹp, nên mang giày kín, sử dụng dụng cụ phù hợp và tránh thò tay trực tiếp vào những nơi khuất tầm nhìn.

Môi trường thông thoáng không thể bảo đảm rắn sẽ không xuất hiện, nhưng có thể làm giảm nơi trú ẩn và nguồn thức ăn của chúng.

Ảnh minh họa

Bịt kín khe hở, kiểm tra các lối ra vào

Rắn có thể xâm nhập vào nhà qua những khoảng trống ở chân cửa, lỗ thông gió, khe nứt trên tường hoặc khu vực đường ống xuyên qua công trình. Vì vậy, kiểm tra và gia cố các vị trí này là biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Gia đình có thể lắp gioăng chắn khe chân cửa, sử dụng lưới kim loại chắc chắn tại các lỗ thông gió và bịt kín những khe hở phù hợp bằng vật liệu bền. Với hệ thống thoát nước, nên kiểm tra các vị trí có nguy cơ xâm nhập, đồng thời sử dụng lưới chắn phù hợp mà không làm cản trở dòng chảy.

Cửa ra vào cần được đóng khi không sử dụng, nhất là vào ban đêm hoặc khi nhà nằm gần vườn cây, ruộng đồng, ao hồ hay khu vực có nhiều bụi rậm.

Ngoài ra, không nên để giày dép, quần áo hoặc đồ dùng lâu ngày ở những góc tối mà không kiểm tra trước khi sử dụng. Đây là thói quen đơn giản giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc bất ngờ với động vật ẩn nấp.

Hạn chế chuột và nguồn thức ăn thu hút rắn

Một trong những lý do rắn tìm đến khu vực nhà ở là sự hiện diện của con mồi. Chuột, ếch nhái và một số động vật nhỏ có thể thu hút các loài rắn đến kiếm ăn.

Do đó, việc giữ vệ sinh khu vực sinh sống, đậy kín thùng rác, bảo quản thức ăn đúng cách và không để thức ăn thừa qua đêm có thể giúp hạn chế động vật gây hại. Thức ăn của vật nuôi cũng nên được cất giữ cẩn thận, tránh để vương vãi ngoài sân hoặc gần nhà kho.

Nếu phát hiện chuột xuất hiện thường xuyên, gia đình nên tìm nguyên nhân, bịt các lối xâm nhập và áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp. Không nên sử dụng hóa chất độc hại tùy tiện vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, vật nuôi và những động vật khác.

Cần làm gì khi phát hiện rắn trong nhà?

Nếu nhìn thấy rắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, đứng cách xa và tuyệt đối không cố bắt, chọc phá hoặc giết rắn. Hãy đưa trẻ nhỏ, người cao tuổi và vật nuôi ra khỏi khu vực, sau đó liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý.

Nếu bị rắn cắn, cần hạn chế cử động, cố định tương đối chi bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Không garô, không rạch vết thương, không hút nọc độc và không đắp lá thuốc lên vị trí bị cắn.

Không có biện pháp nào bảo đảm rắn tuyệt đối không bò vào nhà. Tuy nhiên, kết hợp dọn dẹp môi trường, bịt kín các lối xâm nhập và hạn chế nguồn thức ăn sẽ giúp gia đình giảm những điều kiện thuận lợi khiến rắn tìm đến khu vực sinh sống.