Chủ sạp hoa quả nói thẳng: 5 loại trái cây có giảm 1/2 giá cũng đừng ham, gặp thì cứ quay lưng đi thẳng

Trái cây giảm giá chưa chắc đã là món hời.

Đi chợ vào cuối buổi hoặc ghé bách hóa đúng lúc giảm giá, một khay trái cây rẻ đi vài chục phần trăm rất dễ khiến người mua xiêu lòng. Đặc biệt với những loại vốn có giá cao, tâm lý "mua về ăn ngay chắc không sao" càng khiến nhiều người nhanh tay bỏ vào giỏ. Thực tế, trái cây xấu mã một chút, kích thước không đều hay đã chín kỹ chưa chắc đã có vấn đề. Những loại như vậy nếu chất lượng bên trong vẫn tốt thì mua được giá rẻ lại càng có lợi. Nhưng nếu xuất hiện 5 tình trạng dưới đây, mức giảm 20%, 30% hay thậm chí một nửa cũng không đáng để ham.

1. Quả đã xuất hiện mốc, nhất là quanh cuống và những chỗ bị tổn thương

Một chấm xước ngoài vỏ khác hoàn toàn với lớp mốc đang phát triển. Khi chọn hoa quả, mọi người nên nhìn kỹ phần cuống, các khe lõm và vị trí hai quả tiếp xúc với nhau bởi đây là những chỗ dấu hiệu hư hỏng đôi khi khó nhận ra. Với những loại quả mềm và mọng nước, nếu đã thấy mốc rõ ràng thì đừng nghĩ chỉ cần về nhà gọt bỏ đúng chỗ đó là xong. Cách đơn giản hơn vẫn là không mua những quả đã có dấu hiệu mốc hoặc thối ngay từ đầu. Đặc biệt với khay dâu, nho hay những loại quả nhỏ được đóng hộp, hãy chịu khó nhìn cả phía dưới. Lớp quả trên cùng đẹp không có nghĩa phía đáy hộp cũng còn nguyên vẹn.

2. Quả mềm nhũn, rỉ nước và có mùi lên men bất thường

Chín mềm và hỏng là hai chuyện khác nhau. Chuối chín có thể mềm, xoài chín cũng vậy, nhưng chúng vẫn giữ được cấu trúc đặc trưng và có mùi thơm tự nhiên. Đáng ngại hơn là những quả xuất hiện vùng mềm nhũn bất thường, ấn nhẹ đã lõm sâu, vỏ ướt nhớt hoặc bắt đầu rỉ nước. Nếu đi kèm mùi chua, mùi lên men hoặc mùi lạ không giống hương thơm tự nhiên của trái cây, tốt nhất nên bỏ qua. Đây cũng là nhóm rất hay được gom lại để bán nhanh với giá thấp vì thời gian sử dụng không còn nhiều. Nếu chỉ có một vết dập nhỏ do vận chuyển nhưng phần còn lại vẫn chắc, quả chưa có dấu hiệu thối thì không nhất thiết phải vứt bỏ. Người mua cần phân biệt một vết va đập nhỏ với tình trạng quả đã xuống cấp trên diện rộng.

3. Trái cây bổ sẵn nhưng lại để ở nhiệt độ thường quá lâu

Nửa quả dưa hấu đỏ au, hộp dứa đã gọt hay khay hoa quả cắt miếng có một ưu điểm rất rõ: nhìn thấy phần ruột và mua về ăn ngay, chẳng mất công sơ chế. Nhưng khi trái cây đã được cắt, yêu cầu bảo quản cũng khác quả còn nguyên. Nếu thấy dưa bổ đôi, hoa quả cắt sẵn hoặc khay trái cây chế biến sẵn được để lâu ngoài quầy mà không có điều kiện giữ lạnh phù hợp, đừng vì màu sắc đẹp hay giá giảm mà vội mua. Nếu muốn mua loại đã cắt, mọi người nên ưu tiên sản phẩm đang được bảo quản lạnh, bao gói sạch sẽ và mua lượng vừa đủ để dùng sớm. Đây là một trường hợp mà quả nguyên vẹn đôi khi lại là lựa chọn tiện hơn về lâu dài.

4. Một túi giá rẻ nhưng bên trong đã lẫn nhiều quả hỏng

Kiểu bán này rất dễ khiến người mua có cảm giác được món hời: một túi cam, quýt, táo hay một hộp nho có giá thấp hơn hẳn bình thường, nhìn bên ngoài vẫn khá đẹp. Đừng chỉ nhìn vài quả nằm phía trên. Hãy kiểm tra đáy túi hoặc đáy hộp xem có quả nào đã vỡ, rỉ nước, mốc hay thối hay không. Một vài quả xấu mã không đáng ngại, nhưng nếu trong cùng bao đã có nhiều quả hư hỏng thì việc mua cả túi về rồi ngồi nhặt bỏ từng quả chưa chắc còn tiết kiệm. Mẹo đơn giản là tính theo phần thực sự ăn được. Túi 2kg rẻ hơn nhưng phải bỏ gần một nửa đôi khi lại đắt hơn mua 1kg quả tươi ngay từ đầu.

5. Quả có vết nứt sâu, phần thịt bên trong đã lộ ra ngoài

Không phải quả nứt nào cũng đồng nghĩa với hỏng. Một số loại trái cây có thể nứt trong quá trình phát triển hoặc do va đập khi thu hoạch, vận chuyển. Nhưng khi vết nứt sâu đến mức phần thịt bên trong lộ ra, đặc biệt nếu khu vực đó đã đổi màu, mềm, rỉ dịch hoặc có mùi lạ thì không nên tiếc. Điều này càng đáng chú ý với những loại có vỏ dày như dưa. Vỏ vốn là lớp bảo vệ phần ruột bên trong; một quả đã hư hỏng hoặc nứt vỡ nghiêm trọng không phải lựa chọn đáng mua chỉ vì người bán hạ giá.

Giảm giá không phải vấn đề, quan trọng là vì sao nó được giảm

Trái cây giảm giá hoàn toàn có thể là món hời. Một cửa hàng cần xả hàng cuối ngày, quả hơi xấu mã, kích thước không đồng đều hoặc đã chín tới mức cần ăn sớm đều có thể được bán rẻ dù chất lượng vẫn ổn. Vì vậy, đừng nhìn thấy nhãn giảm giá rồi mặc định hàng có vấn đề, nhưng cũng đừng thấy rẻ là mua. Trước khi bỏ vào giỏ, mọi người chỉ cần dành thêm vài giây nhìn cuống và vỏ, kiểm tra đáy hộp, ngửi nếu có thể và xem điều kiện bảo quản. Nếu quả đã mốc, thối, rỉ nước, có mùi bất thường hoặc trái cây cắt sẵn không được giữ lạnh phù hợp thì cứ để lại. Tiết kiệm vài chục nghìn nhưng mang về một túi hoa quả phải nhặt bỏ quá nửa mới thực sự là mua đắt.