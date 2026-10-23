Soi style nữ chính phim Việt dẫn đầu phòng vé: "Bánh bèo" chính hiệu, váy áo ngọt ngào mà vẫn sang

Ngắm tủ đồ của mỹ nhân này chị em học được cả rổ công thức mặc đẹp.

Đoàn Thiên Ân đang có thêm một dấu mốc đáng chú ý trên đường đua điện ảnh. Trong các suất chiếu sớm ngày 21/10, bộ phim Án Mạng Karaoke do cô đảm nhận vai nữ chính bất ngờ vượt Trại Buôn Người, dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Theo số liệu Box Office Vietnam được ghi nhận, bộ phim bán được 36.291 vé trên 1.177 suất chiếu, tạo thêm sức hút trước lịch khởi chiếu chính thức ngày 30/10. Trong phim, Thiên Ân vào vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án tại một homestay biệt lập trên núi. Nhân vật phải lần theo manh mối, đối chiếu lời khai và tìm sự thật giữa những mối quan hệ chồng chéo. Lần đầu thử sức với dòng phim trinh thám pha hài, người đẹp tiếp tục mở rộng hình ảnh sau những vai diễn thiên về tình cảm.

Thiên Ân trong phim điện ảnh mới.

Cùng với sức hút trên màn ảnh, phong cách đời thường của Thiên Ân cũng là một khía cạnh đáng để hội mê thời trang để mắt tới. Người đẹp Gen Z đặc biệt chuộng những bộ cánh nữ tính, điệu đà nhưng không bó mình vào một công thức cố định. Khi thanh lịch, lúc ngọt ngào, đôi khi lại pha chút cá tính, tủ đồ của cô có khá nhiều ý tưởng mà chị em có thể học theo cho những buổi cà phê, hẹn hò hay du lịch.

Với set trắng - kem, Thiên Ân chọn áo sát nách phối quần ống rộng, tạo điểm nhấn bằng chi tiết giả áo buộc ngang eo. Giày mũi nhọn đen giúp tổng thể thêm sắc sảo, còn chiếc túi họa tiết vừa đủ phá thế đơn sắc. Chị em mê những gam màu nhã nhặn có thể học cách tập trung vào phom dáng và điểm nhấn phụ kiện như Thiên Ân, không cần phối quá nhiều màu mà vẫn trông có gu.

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Chuyển sang gam xanh navy, Thiên Ân trông phóng khoáng hơn hẳn với áo cổ yếm dáng ngắn phối quần ống rộng đồng màu. Thiết kế ôm gọn phía trên giúp khoe eo và bờ vai thon, trong khi phần quần rộng cân lại tổng thể nên nhìn thoải mái mà vẫn tôn dáng. Kính râm đen, túi kẹp nách hồng nhạt cùng dép xỏ ngón khiến outfit càng có chất đi chơi ngày hè. Chị em có thể học ngay công thức áo gọn - quần rộng cùng tông này, sau đó thêm một chiếc túi màu sáng để set đồ bớt đơn điệu. Nếu diện đi hẹn hò, chỉ cần đổi dép xỏ ngón sang sandal quai mảnh là xinh.

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Đúng chất “bánh bèo” nhất phải kể đến set áo vàng nhạt phối chân váy trắng dưới đây. Thiên Ân chọn áo tay bồng điểm viền bèo, kết hợp chân váy thêu lỗ xếp tầng nên tổng thể ngọt ngào mà không bị sến. Cặp màu vàng - trắng cũng cực nịnh mắt, đặc biệt hợp những buổi dạo phố, cà phê. Chị em mê style nữ tính có thể lưu ngay công thức áo điệu + chân váy trắng này, thêm chút trang sức mảnh là đủ xinh.

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Một chiếc váy trắng chấm bi cũng đủ để Thiên Ân khoe trọn nét nữ tính. Dáng váy mềm mại, điểm thêm bèo nhún và hoa nhỏ ở eo vốn đã rất điệu nên cô nàng chỉ phối cùng khăn ren buộc đầu và túi cói, tạo cảm giác lãng mạn cực hợp khung cảnh vườn cây. Công thức này chị em có thể bê nguyên cho những chuyến picnic hay du lịch: váy sáng màu đi cùng túi cói, thêm một món phụ kiện nhỏ trên tóc là lên hình vừa xinh vừa có điểm nhấn. Váy đã nhiều chi tiết thì phụ kiện càng nên tiết chế để tổng thể không bị rối mắt.

Một outfit khác cũng rất đúng gu Thiên Ân là chiếc váy hồng phớt pha be với nơ cổ, tay loe và chân váy xếp tầng. Nhiều chi tiết nữ tính cùng xuất hiện nhưng nhờ thiết kế nhấn eo, tổng thể vẫn gọn gàng và tôn dáng. Túi kem và giày mũi nhọn được chọn cùng tông, không tranh spotlight với chiếc váy. Đây cũng là mẹo chị em có thể bỏ túi khi diện đồ cầu kỳ: váy đã đủ nổi thì giày túi cứ tối giản là ổn.