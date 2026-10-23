Bà chủ bách hóa nói thẳng: Mua trứng thấy 4 dấu hiệu như này thì cứ quay lưng mà đi, giảm 2/3 giá cũng không ham

Không phải cứ thấy trứng rẻ là mua.

Đi chợ, siêu thị hay ghé cửa hàng bách hóa, trứng thường là món được nhiều gia đình tiện tay mua thêm một vỉ. Giá không quá cao, dễ bảo quản, lại có thể chế biến đủ món từ luộc, rán đến kho thịt, làm bánh. Chính vì quá quen nên không ít người chọn trứng khá nhanh: thấy quả đều, vỏ đẹp, giá rẻ là lấy. Thực tế, khi mua trứng, vẻ ngoài đẹp mắt chưa phải điều quan trọng nhất. Có những dấu hiệu rất rõ cho thấy quả trứng không còn ở tình trạng phù hợp để mang về. Đặc biệt nếu gặp 4 trường hợp dưới đây, giá có giảm mạnh cũng không nên vì tiếc vài nghìn đồng mà cố mua.

1. Vỏ trứng đã nứt, kể cả chỉ là một đường nhỏ

Đây là trường hợp nên bỏ qua đầu tiên. Vỏ trứng vốn đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ phần bên trong. Khi xuất hiện vết nứt, vi khuẩn trên bề mặt có thể có cơ hội xâm nhập qua vị trí bị tổn thương. Vì vậy, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng khi mua nên mở hộp kiểm tra và chọn những quả có vỏ sạch, không nứt. Điều đáng nói là trứng nứt không phải lúc nào cũng vỡ toang. Có quả chỉ xuất hiện một đường rạn mảnh, nhìn lướt qua rất dễ bỏ sót. Bởi vậy khi mua theo vỉ, mọi người nên dành vài giây nhìn quanh từng quả, nhất là những quả nằm sát góc hộp. Đừng nghĩ “nứt một tí về nấu chín là được”. Với quả đã nứt từ trước và không rõ nứt vào thời điểm nào, cách an toàn hơn vẫn là không mua.

2. Quả trứng có dấu hiệu rò rỉ, dịch khô bám quanh vỏ

Nếu vết nứt còn khiến người mua phân vân thì trứng đã rò dịch lại càng không có lý do để tiếc. Một quả trứng bị vỡ đến mức phần bên trong chảy ra ngoài đồng nghĩa lớp bảo vệ đã không còn nguyên vẹn. Đôi khi dịch không còn ướt mà đã khô lại, tạo thành mảng bám trên vỏ hoặc khiến quả trứng dính chặt vào khay. Khi mua cả vỉ, bạn có thể thử quan sát phần đáy và nhẹ nhàng kiểm tra xem có quả nào bị dính bất thường vào khay hay không. Nếu trong hộp đã có một quả vỡ, dịch trứng dây sang nhiều quả khác, tốt nhất nên đổi sang hộp khác thay vì nhặt riêng quả vỡ ra rồi lấy phần còn lại. Đây cũng là lý do một vỉ trứng được hạ giá rất sâu vì “vỡ vài quả thôi” chưa chắc đã là món hời như nhiều người nghĩ.

3. Vỏ bám nhiều chất bẩn, đặc biệt là phân hoặc chất hữu cơ

Trứng không nhất thiết phải trắng tinh, bóng loáng mới là trứng tốt. Một chút bụi hay màu sắc tự nhiên trên vỏ cũng không phải căn cứ để kết luận trứng có vấn đề. Nhưng câu chuyện khác hẳn nếu vỏ bám nhiều phân, chất bẩn hữu cơ hoặc lông kèm vết bẩn rõ rệt. Các hướng dẫn an toàn thực phẩm đều ưu tiên lựa chọn trứng có vỏ sạch và nguyên vẹn. Lý do rất đơn giản: bề mặt vỏ có thể mang vi sinh vật, trong đó có Salmonella. Trứng càng bẩn, việc cầm nắm, đập trứng và để chung với thực phẩm khác càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo nếu xử lý không cẩn thận. Một lưu ý nữa là đừng mua trứng quá bẩn rồi nghĩ “mang về rửa thật sạch là xong”. Việc rửa trứng không đúng cách cũng không phải giải pháp được khuyến khích. Với người mua bình thường, đơn giản nhất vẫn là chọn ngay từ đầu những quả sạch và lành lặn.

4. Cả khay có dấu hiệu bị nhiễm bẩn từ trứng vỡ, bao bì ẩm bẩn hoặc hư hỏng

Có lúc vấn đề không nằm ở riêng một quả trứng mà nằm ở cả khay. Ví dụ, bạn mở hộp ra thấy một quả đã vỡ từ trước, dịch chảy xuống đáy khiến khay ẩm, bẩn và dính sang những quả xung quanh. Hoặc hộp giấy đã mềm nhũn, có vết dịch khô, mùi bất thường, nhiều quả va đập và nứt. Gặp trường hợp này, đừng mất công đứng chọn từng quả còn “có vẻ dùng được”. Các hướng dẫn về an toàn trứng cũng lưu ý đến tình trạng bao gói và nguy cơ nhiễm bẩn chéo khi trứng lành tiếp xúc với dịch từ trứng vỡ. Nếu mua trứng đóng hộp, người dùng cũng nên kiểm tra thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng hoặc ngày ghi trên bao bì thay vì chỉ nhìn giá khuyến mại. Nói cách khác, một khay trứng giảm sâu chỉ thực sự đáng mua khi việc giảm giá đến từ chương trình bán hàng, chứ không phải vì sản phẩm đã bị va đập, vỡ, bẩn hoặc xuống cấp trong quá trình bảo quản.

Mua trứng thế nào cho yên tâm?

Khi chọn trứng cho gia đình, mọi người có thể nhớ vài nguyên tắc đơn giản:

- Ưu tiên cửa hàng, siêu thị hoặc điểm bán uy tín, trứng có nguồn gốc rõ ràng.

- Chọn quả có vỏ nguyên vẹn, không nứt, không rò dịch và không bám nhiều chất bẩn.

- Với trứng đóng hộp, nên kiểm tra ngày đóng gói, hạn sử dụng và tình trạng bao bì trước khi mua.

- Không cần quá ám ảnh chuyện vỏ trắng hay nâu, quả to hay nhỏ bởi đây không phải căn cứ để đánh giá trứng an toàn hơn.

- Không ham những khay giảm giá sâu nếu nguyên nhân là trứng đã nứt vỡ, bao bì ẩm bẩn hoặc bảo quản không đảm bảo.

- Mua lượng vừa đủ dùng, mang về bảo quản đúng cách thay vì tích quá nhiều chỉ vì gặp đợt giảm giá.