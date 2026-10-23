Lời khuyên cho ai thường sử dụng khăn giấy sau bữa ăn

Thường xuyên dùng khăn giấy sau bữa ăn, bạn nên biết điều này để tránh gây hại sức khỏe.

Ưu tiên khăn giấy có nguồn gốc rõ ràng

Trên thị trường có nhiều loại khăn giấy với chất lượng và mục đích sử dụng khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin nhà sản xuất rõ ràng và được phân phối từ nguồn đáng tin cậy.

Không nên chỉ dựa vào giá thành hoặc cảm giác mềm mại để đánh giá chất lượng khăn giấy. Những sản phẩm không có bao bì, thiếu thông tin xuất xứ, bị ẩm mốc, đổi màu hoặc có mùi bất thường cần được tránh sử dụng.

Khăn giấy dùng để lau miệng nên được sản xuất dành cho mục đích tiếp xúc với vùng miệng. Việc lựa chọn đúng sản phẩm giúp hạn chế nguy cơ sử dụng giấy không đáp ứng yêu cầu vệ sinh.

Phân biệt khăn giấy ăn với giấy vệ sinh

Một sai lầm khá phổ biến là sử dụng các loại giấy thay thế cho nhau vì cho rằng chúng có công dụng tương tự. Trên thực tế, khăn giấy ăn và giấy vệ sinh có thể khác nhau về mục đích sử dụng, đặc tính vật liệu và yêu cầu chất lượng.

Do đó, người dùng nên ưu tiên khăn giấy ăn được sản xuất dành riêng cho việc lau miệng, lau tay trong bữa ăn. Không nên mặc định rằng mọi loại giấy trắng, mềm hoặc có vẻ sạch đều thích hợp để sử dụng quanh môi và miệng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cần bảo quản khăn giấy ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh đặt trực tiếp trên bàn ăn bẩn hoặc gần khu vực dễ bắn nước, dầu mỡ. Khi lấy giấy, nên hạn chế để tay bẩn tiếp xúc với phần giấy còn lại trong bao bì.

Không chà xát mạnh quanh miệng

Sau khi ăn các món nhiều dầu mỡ, một số người có thói quen dùng khăn giấy lau đi lau lại hoặc chà mạnh quanh môi để loại bỏ cảm giác nhờn dính.

Tuy nhiên, vùng da quanh miệng tương đối nhạy cảm. Việc chà xát liên tục có thể làm tăng ma sát, gây khó chịu hoặc khiến tình trạng kích ứng trở nên nghiêm trọng hơn ở người có làn da nhạy cảm, môi khô hay nứt nẻ.

Cách phù hợp hơn là sử dụng khăn giấy mềm, thấm nhẹ lên môi và vùng da xung quanh để loại bỏ thức ăn. Nếu môi thường xuyên khô, bong tróc hoặc xuất hiện tình trạng đỏ rát kéo dài, người dùng nên xem xét các yếu tố gây kích ứng và tìm tư vấn y tế khi cần thiết.

Không tái sử dụng khăn giấy đã qua dùng

Sau khi lau miệng hoặc tay, khăn giấy có thể dính thức ăn, dầu mỡ và vi sinh vật từ tay, da hoặc môi trường xung quanh. Việc giữ lại khăn đã sử dụng để lau tiếp hoặc dùng chung với người khác không phải là thói quen vệ sinh tốt.

Đặc biệt, không nên dùng một chiếc khăn giấy đã lau miệng để tiếp tục lau các vật dụng trên bàn ăn rồi lại đưa lên môi. Cách sử dụng này có thể khiến chất bẩn lan truyền giữa các bề mặt.

Tốt nhất, hãy dùng khăn giấy mới khi cần lau miệng và bỏ khăn đã dùng vào thùng rác. Đồng thời, nên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để giảm nguy cơ lây truyền vi sinh vật qua bàn tay.

Không dùng khăn giấy thay thế việc vệ sinh răng miệng

Khăn giấy có thể giúp lấy đi thức ăn bám bên ngoài môi, nhưng không thể thay thế việc làm sạch răng và kẽ răng. Thức ăn còn sót lại trong khoang miệng, đặc biệt ở các vị trí khó tiếp cận, cần được loại bỏ bằng những phương pháp vệ sinh phù hợp.

Sau bữa ăn, mọi người có thể uống nước hoặc súc miệng bằng nước để làm sạch sơ bộ khoang miệng. Việc duy trì đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng chứa fluoride và làm sạch kẽ răng thường xuyên vẫn là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa sâu răng, bệnh nướu.