Mỹ nhân Hà thành cưới con trai tỷ phú: Gia nhập giới thượng lưu, ở biệt thự to vật vã, tận hưởng những thú vui đắt đỏ

Cơ ngơi của nàng dâu hào môn này có thiết kế hiện đại pha nét tân cổ điển.

Linh Rin (Ngô Phương Linh, SN 1993) là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành, từng ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011 và The Look Vietnam 2017. Bên cạnh nhan sắc và dấu ấn trong các hoạt động nghệ thuật, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Philip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi về làm dâu gia tộc giàu có, Linh Rin dần rút khỏi showbiz, dành nhiều thời gian chăm lo tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh. Hiện tại, vợ chồng Linh Rin đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM. Cơ ngơi gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi diện tích rộng rãi, kiến trúc bề thế cùng phong cách bài trí tinh tế. Từ khu vực sân vườn xanh mát đến những không gian bên trong được chăm chút cầu kỳ, mọi góc nhà đều toát lên vẻ xa hoa, tiện nghi.

Không gian sống của Linh Rin và con trai tỷ phú

Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên MXH, dân tình có thể phần nào hình dung về không gian sống sang trọng của vợ chồng Linh Rin trong căn biệt thự rộng lớn. Ngay từ khu vực cổng vào, cơ ngơi đã gây ấn tượng với thiết kế bề thế, hệ hàng rào kiên cố cùng những đường nét chạm khắc cầu kỳ, toát lên vẻ xa hoa. Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hài hòa với thiên nhiên. Khu sân vườn xanh mát góp phần tạo nên cảm giác thư thái, riêng tư, chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng sang chảnh giữa lòng thành phố.

Linh Rin check-in ở khu vực ban công tầng cao, từ đây có thể nhìn thấy khu vực cổng nhà

Không gian sống của vợ chồng Linh Rin gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, sang xịn

Biệt thự của vợ chồng Linh Rin gây ấn tượng với tông màu kem thanh lịch, kết hợp cùng không gian sân vườn rộng rãi, mang đến vẻ đẹp sang trọng ngay từ bên ngoài. Khuôn viên được tô điểm bởi nhiều loại cây cảnh, chậu hoa rực rỡ sắc màu, trở thành góc check-in được cặp đôi yêu thích, đặc biệt mỗi dịp lễ, Tết. Từ cách sắp đặt cây xanh, lựa chọn chậu hoa đến những bức tượng trang trí, mọi chi tiết đều cho thấy sự đầu tư và chăm chút tỉ mỉ của gia chủ. Nổi bật hơn cả là lối cầu thang dẫn lên nhà với hai bức tượng sư tử đặt đối xứng hai bên, tạo điểm nhấn bề thế, càng tôn lên vẻ xa hoa của cơ ngơi.

Khu vực trước nhà là một trong những góc check-in quen thuộc của vợ chồng Linh Rin

Lối cầu thang dẫn lên nhà được đặt đối xứng bức tượng sư tử

Khuôn viên ngập tràn cây xanh và hoa tươi

Nếu không gian bên ngoài đã đủ khiến dân tình trầm trồ thì bên trong biệt thự của vợ chồng Linh Rin càng gây ấn tượng bởi vẻ xa hoa, lộng lẫy. Một góc nhà nổi bật với loạt món nội thất mang hơi hướng tân cổ điển, từ bàn console chạm trổ cầu kỳ, những bức tranh nghệ thuật đến các món đồ trang trí ánh vàng sang trọng. Từng đường nét hoa văn đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo cảm giác như bước vào một không gian mang hơi thở hoàng gia. Trong không gian biệt thự, vợ chồng Linh Rin khéo léo điểm xuyết những chậu hoa tươi, vừa tạo điểm nhấn màu sắc, vừa đem đến nét mềm mại, sinh động cho không gian.

Bên trong biệt thự của vợ chồng Linh Rin

Góc bếp và khu vực ăn uống trong biệt thự của vợ chồng Linh Rin mang vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Đây cũng là không gian quen thuộc trong những lần Linh Rin chia sẻ khoảnh khắc vào bếp, với bàn đảo tiện lợi cùng các thiết bị gia dụng được bố trí gọn gàng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Khu vực ăn uống với chiếc bàn dài có mặt đá sang trọng, tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể. Nhờ nằm gần hệ cửa kính lớn, nơi đây luôn đón được ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.

Không gian ăn uống sang chảnh, thoáng đãng

Khu vực bếp trong biệt thự

Một không gian khác trong biệt thự từng được Linh Rin hé lộ là phòng riêng của ái nữ đầu lòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy tông trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng và dịu mắt. Cách bài trí gọn gàng cũng giúp không gian thêm thoáng đãng, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của bé.

Không gian của con gái Linh Rin

Vợ chồng Linh Rin thiết kế căn phòng với tông trắng chủ đạo

Biệt thự của vợ chồng Linh Rin còn có những góc nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng, điển hình là khu vực bể bơi riêng, nơi cả gia đình có thể tận hưởng những phút giây thoải mái ngay tại nhà. Chỉ qua một vài hình ảnh được chia sẻ trên MXH, không gian sống của cặp đôi đã phần nào hé lộ vẻ sang trọng, chỉn chu, kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và những khoảng xanh thư thái, riêng tư, mang đến cảm giác chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp.