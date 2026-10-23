Mỹ nhân miền Tây 8 lần thi hoa hậu: 23 tuổi đã có nhà riêng, vừa tậu thêm 1 cơ ngơi hoành tráng

Không gian sống mới của người đẹp sinh năm 1996 nổi bật với phong cách nghỉ dưỡng hiện đại.

Bùi Lý Thiên Hương (SN 1996, quê An Giang) là một trong những gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu sắc đẹp. Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng đường nét sắc sảo, cô từng tham gia nhiều đấu trường nhan sắc và được ví như một “ngựa chiến” bền bỉ trên hành trình chinh phục vương miện. Sau 8 cuộc thi sắc đẹp, người đẹp ghi dấu ấn với thành tích Á hậu 1 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (Miss Earth Vietnam 2025). Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và danh hiệu Á hậu, Thiên Hương còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, từng bước tích lũy khối tài sản đáng chú ý, tận hưởng cuộc sống sung túc, sang chảnh. Người đẹp tậu căn hộ riêng đầu tiên khi mới 23 tuổi, sau đó sở hữu thêm không gian sống có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Đến năm 24 tuổi, cô đã có xe hơi riêng, cùng bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, phần nào cho thấy sự thành công và khả năng tự chủ tài chính từ khá sớm.

Mới đây, Bùi Lý Thiên Hương tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ tổ ấm mới do chính tay cô dành nhiều thời gian lên ý tưởng và chăm chút. Không gian gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, tối giản pha nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Từ phòng khách, căn bếp đến phòng ngủ và phòng tắm mở đầy thư thái, mỗi khu vực đều được nàng Hậu lựa chọn, sắp đặt kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ.

Tổ ấm mới do chính tay Bùi Lý Thiên Hương lên ý tưởng thiết kế và chăm chút cho từng chi tiết theo sở thích cá nhân. Trên Facebook cá nhân, cô chia sẻ: "Căn nhà nghỉ dưỡng dành tặng bản thân 20/10 năm nay. Chúc các chị em phụ nữ luôn vui vẻ, xinh yêu, thành công và hạnh phúc". Trong suốt quá trình xây dựng, nàng Hậu thường xuyên cập nhật hành trình thi công, lựa chọn nội thất và hoàn thiện từng góc nhà. Qua đó, có thể thấy tâm huyết của Thiên Hương trong việc kiến tạo một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa tiện nghi, hiện đại vừa là chốn nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ làm việc bận rộn.

Bên trong căn nhà của Bùi Lý Thiên Hương

Tổ ấm của Bùi Lý Thiên Hương mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng với thiết kế hiện đại, tối giản, kết hợp nét mộc mạc đặc trưng của phong cách Wabi-sabi. Không gian được bố trí theo hướng mở, ưu tiên sự thoáng đãng và cảm giác thư thái. Khu vực phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, kết nối liền mạch với bàn ăn, tạo nên không gian sinh hoạt chung hài hòa. Nàng Hậu lựa chọn bộ sofa màu trắng kem với kiểu dáng tối giản, không quá cầu kỳ về đường nét nhưng vẫn tạo điểm nhấn nhờ chất liệu và thiết kế tinh tế. Tất cả góp phần mang đến tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch, đúng tinh thần nghỉ dưỡng mà cô hướng đến.

Không gian bếp của Bùi Lý Thiên Hương được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng cả tính thẩm mỹ lẫn sự tiện lợi trong sinh hoạt. Khu vực nấu nướng có diện tích rộng rãi, bố trí hệ bếp chữ I kết hợp đảo bếp, giúp mở rộng mặt bàn sử dụng và tạo thêm không gian sơ chế, chuẩn bị món ăn. Tông trắng chủ đạo từ hệ tủ đến mặt bàn mang lại cảm giác sạch sẽ, sáng thoáng, đồng thời hài hòa với phong cách tối giản của toàn bộ căn nhà. Các thiết bị gia dụng cũng được sắp xếp gọn gàng, linh hoạt, giúp căn bếp vừa đẹp mắt vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Không chỉ chú trọng đến không gian sinh hoạt chung, Bùi Lý Thiên Hương còn dành nhiều tâm huyết chăm chút cho các khu vực nghỉ ngơi riêng tư. Phòng ngủ có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với giường ngủ và hệ tủ bố trí gọn gàng, hài hòa. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày quần áo, phụ kiện cũng được đầu tư chỉn chu. Nàng Hậu khéo chọn hệ tủ tối màu kết hợp cánh kính, vừa giúp bảo quản và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, vừa tạo vẻ sang trọng, tinh tế cho không gian.

Trong tổ ấm mới, Bùi Lý Thiên Hương đặc biệt yêu thích góc phòng tắm mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Không gian được thiết kế mở với bồn tắm đặt giữa khu vực lát sỏi, bao quanh là những mảng tre mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ cửa kính panorama có thể điều khiển từ xa, giúp mở rộng tầm nhìn, mang đến trải nghiệm thư giãn và ngắm mây trời giữa không gian thoáng đãng. Việc sử dụng tre làm vách trang trí cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp bình dị, ấm áp mà vẫn độc đáo cho căn phòng. Có thể thấy, không chỉ chăm chút từng góc nhà, nàng Hậu còn khéo léo đưa những ý tưởng sáng tạo vào tổ ấm, biến không gian sinh hoạt thường ngày thành nơi thư giãn đầy cảm hứng.