Nhiều gia đình trồng rau khoai lang trong nhà, hóa ra không chỉ để lấy ngọn ăn

Loại cây dân dã này được nhiều người yêu thích bởi dễ trồng, dễ chăm sóc và có thể tận dụng ngọn để chế biến món ăn.

Rau khoai lang vốn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Thế nhưng, thay vì trồng ngoài vườn để thu hoạch củ, nhiều người lựa chọn trồng loại cây này trong chậu, đặt ở ban công, bậu cửa sổ hoặc những góc có ánh sáng trong nhà.

Lý do rau khoai lang được ưa chuộng

Lý do đầu tiên khiến rau khoai lang được yêu thích là khả năng sinh trưởng tương đối nhanh và cách trồng đơn giản. Không cần mua cây giống đắt tiền, người trồng có thể tận dụng một đoạn dây khoai lang khỏe mạnh hoặc củ khoai đã bắt đầu nảy mầm để nhân giống.

Nếu trồng bằng dây, chỉ cần chọn đoạn thân khỏe, có một vài mắt lá, cắm vào đất ẩm hoặc cho vào nước để kích thích ra rễ. Khi cây đã bén rễ, người trồng có thể chuyển sang chậu đất phù hợp để tiếp tục chăm sóc.

Ảnh minh họa.

Một ưu điểm khác là rau khoai lang có tán lá xanh, dây mềm và khả năng phát triển thành bụi khá nhanh. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể tạo thành một chậu cây xanh mát mắt, phù hợp với những không gian nhỏ như căn hộ chung cư, ban công hoặc bệ cửa sổ.

So với nhiều loại cây cảnh cần chăm sóc cầu kỳ, rau khoai lang tương đối dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người mới bắt đầu làm vườn tại nhà.

Đặc biệt, người trồng không nhất thiết phải chờ cây ra củ mới thấy có ích. Những ngọn non có thể được thu hoạch để chế biến thành các món ăn quen thuộc như rau khoai lang luộc, xào tỏi hoặc nấu canh, miễn là cây được trồng trong điều kiện sạch và không sử dụng hóa chất không phù hợp với rau ăn.

Lợi ích của rau khoai lang

Lá khoai lang chứa chất xơ, góp phần bổ sung lượng chất xơ cần thiết cho chế độ ăn. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ hoạt động của đường ruột và góp phần phòng ngừa táo bón khi được kết hợp với việc uống đủ nước, vận động thường xuyên.

Ngọn khoai lang có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc nấu cùng các loại thực phẩm khác. Đây là cách đơn giản để bổ sung rau xanh vào bữa ăn hằng ngày.

Lá khoai lang có chứa nhiều dưỡng chất, trong đó có vitamin C, tiền vitamin A, folate và các khoáng chất như kali, canxi, magiê, sắt. Hàm lượng cụ thể thay đổi tùy giống cây và điều kiện trồng trọt. Các dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, từ duy trì thị lực, chức năng miễn dịch đến hoạt động của cơ và quá trình tạo máu.

Rau khoai lang chứa polyphenol, flavonoid và một số hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy những chất này có thể giúp trung hòa các gốc tự do.

Trồng rau khoai lang trong nhà cần lưu ý điều gì?

Dù dễ trồng, rau khoai lang vẫn cần được chăm sóc đúng cách để phát triển khỏe mạnh. Trước hết, nên chọn chậu có lỗ thoát nước ở đáy. Đất trồng cần tơi xốp, giàu chất hữu cơ và không bị úng nước kéo dài.

Rau khoai lang ưa sáng. Vì vậy, nếu muốn cây phát triển tốt, người trồng nên đặt chậu ở ban công, gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên. Không nên mặc định rằng cây có thể xanh tốt lâu dài trong góc phòng tối, thiếu ánh sáng.

Việc tưới nước cũng cần căn cứ vào độ ẩm của đất và điều kiện thời tiết. Nên tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô, tránh để chậu ngập nước khiến rễ thiếu oxy, dễ bị thối. Ngược lại, nếu đất quá khô trong thời gian dài, lá có thể héo và sinh trưởng chậm.

Để cây có nhiều nhánh và tán lá đẹp, người trồng có thể bấm ngọn hoặc cắt tỉa những dây quá dài. Phần ngọn khỏe mạnh sau khi cắt có thể được tận dụng để giâm thành cây mới, vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp chậu rau phát triển dày hơn.

Nếu muốn thu hoạch rau để ăn, cần chú ý nguồn đất, nước tưới và phân bón. Chỉ sử dụng phân bón phù hợp, đúng hướng dẫn; tránh dùng nước thải sinh hoạt chưa xử lý hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc.