Tại sao ngày càng nhiều người chuyển khỏi nhà tầng 1 có sân vườn? Người từng ở lâu năm chỉ ra 5 lý do rất thực tế

Có một căn nhà ở tầng 1 kèm khoảng sân riêng từng là lựa chọn khiến nhiều người ao ước. Không cần chờ thang máy, đi lại thuận tiện, giá đôi khi dễ chịu hơn các căn hộ đẹp ở tầng cao, lại có thêm khoảng không để trồng cây, uống trà, cho trẻ vui chơi hay tận hưởng cảm giác “nhà phố giữa chung cư”.

Trước khi chuyển vào sống, nhiều người thậm chí đã hình dung về một khu vườn nhỏ đầy hoa, vài luống rau xanh và những buổi sáng ngồi ngoài sân uống cà phê. Tuy nhiên, khoảng sân tưởng như là lợi thế lớn nhất đôi khi cũng chính là nguyên nhân khiến chủ nhà mệt mỏi sau vài năm sử dụng.

Một số người từng sống lâu năm trong các căn hộ tầng 1 có sân cho biết, sự khác biệt giữa tưởng tượng và trải nghiệm thực tế khá lớn. Nếu không xem xét kỹ vị trí căn hộ, mật độ dân cư, khí hậu, hệ thống thoát nước và cách quản lý của khu dân cư, người mua có thể phải đối diện với 5 vấn đề dưới đây.

1. Khoảng sân dễ trở thành nơi "hứng" đồ từ các tầng trên

Đây là nhược điểm mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi dọn vào ở.

Ban đầu, khoảng sân thường được hình dung như một không gian thư giãn riêng tư: kê vài chiếc ghế, trồng hoa, phơi nắng hoặc tổ chức những bữa ăn nhỏ ngoài trời. Nhưng nếu căn hộ nằm dưới một tòa nhà cao tầng, khu vực này cũng có nguy cơ trở thành nơi rơi xuống đủ loại vật dụng từ bên trên.

Những thứ thường gặp có thể chỉ là đầu lọc thuốc lá, khăn giấy, túi nilon, thức ăn thừa hay đồ vật nhỏ. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là các vật cứng rơi từ độ cao lớn. Khi đó, mái kính, mái che hay thậm chí người đang đứng dưới sân đều có thể gặp rủi ro.

Chủ nhà có thể giữ gìn nhà cửa rất cẩn thận nhưng lại khó kiểm soát hành vi của hàng chục, thậm chí hàng trăm hộ dân phía trên. Vì vậy, nếu mua căn hộ tầng 1 có sân trong một tòa nhà cao tầng, việc khảo sát thiết kế ban công, khoảng lùi giữa sân và mặt đứng tòa nhà, hệ thống mái che cũng như chất lượng quản lý chung cư là điều rất quan trọng.

2. Sống ở tầng thấp nhưng sự riêng tư lại không cao

Tầng 1 thuận tiện cho việc ra vào, song chính sự thuận tiện ấy cũng khiến căn hộ nằm gần luồng di chuyển của cư dân nhất.

Người đi bộ, trẻ em chơi đùa, người dắt thú cưng, nhân viên giao hàng hay khách ra vào khu dân cư đều có thể đi ngang cửa sổ, ban công hoặc khoảng sân. Với những căn hộ có cửa kính lớn, người bên ngoài thậm chí có thể dễ dàng nhìn vào bên trong nếu chủ nhà không kéo rèm.

Để tăng sự riêng tư, nhiều gia đình phải dùng rèm kín, phim mờ, cây xanh hoặc vách chắn. Tuy nhiên, những biện pháp này lại có thể làm giảm lượng ánh sáng tự nhiên vốn đã không quá dồi dào ở tầng thấp.

Một căn hộ tầng 1 vì thế có thể rơi vào tình trạng khá trớ trêu: có sân ngoài trời nhưng ban ngày vẫn phải đóng rèm, bật đèn hoặc che chắn liên tục để tránh ánh mắt từ bên ngoài.

3. Độ ẩm cao, nhà dễ bí và phát sinh nấm mốc

Ở những khu vực có mùa mưa kéo dài hoặc độ ẩm không khí cao, căn hộ tầng 1 thường chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn các tầng trên.

Do ở gần mặt đất, khả năng lưu thông không khí có thể kém hơn, trong khi cây xanh, các tòa nhà lân cận và thiết kế cảnh quan lại dễ cản nắng, cản gió. Nếu hệ thống chống thấm hoặc thoát nước không tốt, tường và sàn cũng có nguy cơ tích ẩm.

Hậu quả là quần áo lâu khô, tủ gỗ dễ có mùi, giày dép và đồ da nhanh mốc, chăn ga có cảm giác ẩm, còn thực phẩm khô cũng khó bảo quản hơn.

Nhiều gia đình phải sử dụng máy hút ẩm, máy sấy quần áo, điều hòa hoặc quạt thông gió thường xuyên. Điều này không chỉ làm tăng chi phí điện mà còn khiến việc chăm sóc nhà cửa trở thành một công việc gần như quanh năm.

Tất nhiên, không phải mọi căn hộ tầng 1 đều ẩm. Những dự án có nền móng tốt, khoảng thoáng rộng, hướng nhà phù hợp và hệ thống chống thấm đạt chuẩn vẫn có thể ở rất dễ chịu. Tuy nhiên, đây là yếu tố người mua nên kiểm tra kỹ thay vì chỉ nhìn vào phần sân đẹp mắt.

4. Côn trùng và động vật nhỏ xuất hiện nhiều hơn tưởng tượng

Một khu vườn nhỏ mang đến màu xanh nhưng cũng đồng nghĩa với việc môi trường sống gần đất, cây cỏ và hệ thống thoát nước hơn.

Muỗi, kiến, gián, ốc sên và nhiều loại côn trùng nhỏ vì thế dễ xuất hiện hơn, đặc biệt vào mùa nóng hoặc mùa mưa. Những căn hộ sát vườn cây, hồ nước, bãi cỏ hay khu vực thoát nước thường cảm nhận vấn đề này rõ hơn.

Nếu trồng rau hoặc nhiều cây cảnh, chủ nhà còn phải thường xuyên nhổ cỏ, cắt tỉa, xử lý sâu bệnh và dọn lá rụng. Một khu vườn đẹp trong ảnh có thể chỉ cần vài giây để ngắm, nhưng để duy trì được trạng thái đó lại cần khá nhiều thời gian.

Không ít người ban đầu hào hứng trồng rau, trồng hoa nhưng sau một thời gian lại bỏ cuộc vì muỗi nhiều, cây dễ sâu bệnh hoặc việc chăm sóc chiếm quá nhiều thời gian.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người ngại côn trùng, đây là yếu tố nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua.

5. Chi phí và công sức bảo trì cao hơn nhiều người dự tính

Khoảng sân riêng thực chất là một phần diện tích cần được chăm sóc thường xuyên.

Ngoài trồng cây, chủ nhà còn phải làm sạch nền, xử lý rêu, lá rụng, nước đọng, hệ thống thoát nước và mái che. Nếu lát gỗ ngoài trời, làm tiểu cảnh, hồ cá hoặc giàn cây, chi phí bảo dưỡng còn tăng thêm theo thời gian.

Bên cạnh đó, căn hộ tầng 1 thường phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề an ninh. Một số gia đình lắp thêm camera, cảm biến, khóa chống trộm hoặc cửa bảo vệ. Những căn nằm sâu trong khuôn viên nhiều cây xanh cũng có thể thiếu ánh sáng tự nhiên, khiến thời gian sử dụng đèn điện dài hơn.

Nói cách khác, "có thêm một khu vườn" không chỉ đồng nghĩa với việc được hưởng thêm không gian mà còn đồng nghĩa với việc có thêm một khu vực phải vệ sinh, sửa chữa và chăm sóc.

Nhà tầng 1 có sân vẫn đáng mua, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người

Không thể vì những nhược điểm trên mà kết luận nhà tầng 1 có sân là lựa chọn không tốt. Với người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ, người thích trồng cây hoặc những người không muốn phụ thuộc vào thang máy, kiểu nhà này vẫn có nhiều ưu điểm.

Điểm quan trọng là người mua cần nhìn vào điều kiện thực tế thay vì chỉ bị thuyết phục bởi hình ảnh một khu vườn đẹp.

Trước khi xuống tiền, nên đến xem nhà vào cả ngày nắng lẫn ngày mưa, kiểm tra ánh sáng trong phòng, độ ẩm, hệ thống thoát nước và khoảng cách với đường đi chung. Ngoài ra, cần quan sát các ban công phía trên, hỏi cư dân về tình trạng côn trùng, ngập nước và tiếng ồn, đồng thời tính trước chi phí chăm sóc sân vườn.

Một khu vườn nhỏ có thể nâng chất lượng sống lên đáng kể nếu chủ nhà thực sự có thời gian và điều kiện chăm sóc. Ngược lại, với người bận rộn, thường xuyên đi công tác hoặc chỉ muốn một căn nhà "đóng cửa là xong", khoảng sân ấy rất dễ từ nơi thư giãn trở thành một hạng mục bảo trì khác.

Vì vậy, trước khi chọn căn hộ tầng 1 có sân chỉ vì "nhìn rất đáng sống", hãy tự hỏi một câu đơn giản: Bạn thực sự muốn tận hưởng khu vườn, hay chỉ thích hình ảnh của một khu vườn?