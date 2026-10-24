Chuột sợ nhất những mùi này: Toàn thứ quen thuộc, nhiều nhà có sẵn

Chuột có thể xuất hiện trong nhà, phá hoại đồ đạc và gây mất vệ sinh. Ít ai biết một số nguyên liệu quen thuộc trong nhà có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của loài gặm nhấm này.

Chuột là loài gây hại phổ biến, có thể xâm nhập nhà ở và khó loại bỏ khi sinh sôi. Theo các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại, một số mùi có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của chuột.

12 mùi chuột không thích

Chuyên gia Georgios Liakopoulos tại Fantastic Pest Control chỉ ra một số mùi hương có thể khiến chuột tránh xa ngôi nhà.

1. Quế

Chuột sợ mùi quế (Ảnh: Getty)

Chuột không thích những mùi cay nồng, trong đó có quế. Có thể rắc bột quế tại những khu vực từng phát hiện chuột.

2. Giấm trắng

Mùi chua mạnh của giấm có thể khiến chuột khó chịu. Có thể dùng giấm lau nhà bếp hoặc thấm vào bông gòn, đặt tại nơi chuột thường xuất hiện.

3. Tinh dầu bạc hà

Chuyên gia Liakopoulos cho biết: "Mùi menthol nồng của tinh dầu bạc hà khiến chuột đặc biệt khó chịu".

Có thể thấm tinh dầu vào bông gòn và đặt tại những vị trí nghi ngờ chuột hoạt động.

4. Ớt cayenne

Bột ớt (Ảnh: Backyard Boss)

Mùi cay nồng của ớt có thể khiến chuột tránh xa. Có thể rắc bột ớt hoặc pha với nước để xịt, nhưng cần tránh tiếp xúc với trẻ nhỏ và vật nuôi.

5. Muối Epsom

Muối Epsom có mùi khiến chuột khó chịu. Có thể rắc quanh những vị trí nghi ngờ chuột xâm nhập hoặc đặt trong bát tại khu vực chuột hoạt động.

6. Băng phiến

Băng phiến có mùi mạnh nhưng chứa hóa chất độc hại. Chuyên gia Liakopoulos cảnh báo naphthalene trong băng phiến không chỉ độc với chuột mà còn nguy hiểm cho người và vật nuôi. Vì vậy, không nên tùy tiện sử dụng để đuổi chuột.

7. Tinh dầu khuynh diệp

Brett Bennett, Giám đốc vận hành PURCOR Pest Solutions, khuyến nghị sử dụng một lượng nhỏ tinh dầu khuynh diệp ở tủ bếp, tủ quần áo hoặc vị trí chuột thường xâm nhập.

8. Tinh dầu đinh hương

Tinh dầu đinh hương (Ảnh: Everyday Health)

Tinh dầu đinh hương có mùi cay nồng đặc trưng. Chuyên gia Liakopoulos cho rằng có thể sử dụng dưới dạng xịt hoặc thấm vào bông gòn để hạn chế chuột.

9. Tỏi

Mùi hăng của tỏi cũng khiến chuột không thích. Có thể đặt tép tỏi hoặc rắc bột tỏi gần những vị trí chuột thường đi qua.

10. Oải hương

Hương oải hương dễ chịu với con người nhưng có thể khiến chuột khó chịu. Có thể sử dụng tinh dầu với bông gòn hoặc máy khuếch tán.

11. Hành tây

Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ tạo mùi đặc trưng, tương tự tỏi. Có thể đặt vỏ hành tại nơi nghi ngờ chuột hoạt động.

12. Tinh dầu gỗ tuyết tùng

Mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng có thể khiến chuột và một số loài gây hại khó chịu. Có thể chấm một lượng nhỏ lên tủ bếp hoặc gần lối chuột xâm nhập.

Cách sử dụng mùi hương và ngăn chuột vào nhà

Các mùi hương cần được bổ sung thường xuyên vì sẽ giảm dần theo thời gian. Có thể sử dụng bông gòn thấm dung dịch hoặc thêm vài giọt tinh dầu vào chất tẩy rửa tự pha để duy trì mùi.

Tuy nhiên, tinh dầu và những chất có mùi mạnh cần được sử dụng thận trọng, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Để ngăn chuột hiệu quả hơn, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp 5 biện pháp:

Bịt kín khe hở trên tường và sàn nhà;

Sử dụng bẫy phù hợp;

Không để thức ăn, nước uống lộ thiên, kể cả của vật nuôi;

Liên hệ đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại khi cần thiết;

Nuôi mèo nếu điều kiện gia đình phù hợp.

Trong đó, bịt kín các lối chuột xâm nhập được xem là biện pháp đặc biệt quan trọng. Mùi hương chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ phòng ngừa, không thể thay thế việc xử lý khi chuột đã sinh sôi trong nhà.

Lam Chi

Nguồn: The Spruce