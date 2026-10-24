Nói thật: ĐỪNG AI DẠI dùng thớt theo 4 kiểu như này, sớm muộn bệnh tật cũng ghé thăm

Dùng thớt sai cách có thể vô tình đưa vi khuẩn từ thực phẩm này sang thực phẩm khác.

Thớt là món đồ gần như ngày nào cũng xuất hiện trong căn bếp. Chính vì quá quen thuộc, nhiều người chỉ quan tâm thớt có sạch hay không mà ít để ý cách mình sử dụng nó mỗi ngày. Trong khi đó, chiếc thớt liên tục tiếp xúc với thịt cá sống, rau củ, hoa quả và đôi khi cả thức ăn đã nấu chín. Chỉ một vài thói quen sai cũng có thể tạo điều kiện cho tình trạng nhiễm chéo xảy ra.

1. Dùng chung một chiếc thớt cho thực phẩm sống và chín

Đây là lỗi nên sửa đầu tiên. Thịt, cá và gia cầm sống có thể mang vi sinh vật gây bệnh. Sau khi chặt thịt sống, bề mặt thớt đã tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và dịch tiết từ chúng. Nếu chiếc thớt đó tiếp tục được dùng để thái thịt luộc, giò chả, hoa quả hay rau ăn trực tiếp, vi sinh vật có thể được chuyển sang món ăn không còn trải qua bước nấu chín. Vì vậy, gia đình nên chuẩn bị riêng thớt cho thực phẩm sống và thớt cho thực phẩm chín hoặc ăn trực tiếp. Chọn hai chiếc khác màu hoặc khác hình dáng cũng là cách đơn giản để mọi người trong nhà không lấy nhầm.

2. Chặt thịt cá xong chỉ tráng thớt qua nước

Không còn nhìn thấy vụn thức ăn không đồng nghĩa với thớt đã được làm sạch. Đây lại là điều rất dễ bị bỏ qua khi mọi người đang nấu ăn vội. Chiếc thớt vừa dùng xong được đưa dưới vòi nước vài giây, lấy tay vuốt qua rồi dựng lên để lần sau sử dụng tiếp.

Sau khi tiếp xúc với thịt, cá hoặc gia cầm sống, thớt cần được rửa kỹ với nước và chất tẩy rửa phù hợp. Khi vệ sinh cũng đừng chỉ chà phần chính giữa. Hai mặt thớt, cạnh thớt và những vị trí tay thường xuyên cầm vào đều cần được làm sạch. Miếng rửa thớt cũng phải được chú ý bởi một chiếc giẻ đã bẩn, có mùi và luôn ẩm không thể là dụng cụ lý tưởng để làm sạch đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Thớt đã đầy rãnh sâu vẫn tiếc tiền dùng tiếp

Một vài vết dao trên thớt không phải chuyện đáng lo đến mức phải lập tức vứt đi. Nhưng nếu nhìn xuống và thấy bề mặt đã chi chít những rãnh sâu, sần sùi, thậm chí có những khe rất khó chà tới thì lại là chuyện khác. Vụn thực phẩm và chất bẩn có thể mắc vào những vị trí này, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn hơn.

Không có chuyện cứ dùng thớt đúng 6 tháng hay 1 năm là tất cả mọi gia đình đều phải thay. Thứ đáng nhìn hơn là tình trạng thực tế. USDA cũng khuyến nghị thay những chiếc thớt đã mòn quá mức hoặc xuất hiện các rãnh khó làm sạch. Vì vậy, nếu thớt vẫn phẳng, chắc chắn và dễ vệ sinh thì chưa cần vội bỏ. Ngược lại, khi bề mặt đã xuống cấp nặng, nứt, cong vênh hoặc đầy rãnh sâu khó vệ sinh, tiết kiệm thêm một chiếc thớt không còn là lựa chọn đáng giá.

4. Rửa thớt xong còn ướt đã úp xuống hoặc nhét vào chỗ kín

Có người rất cẩn thận ở khâu rửa nhưng lại làm hỏng mọi thứ ở bước cuối. Thớt vừa rửa xong vẫn còn ướt đã được úp xuống mặt bếp, ép sát vào tường hoặc nhét ngay vào khe tủ. Nếu nhà có vài chiếc thớt, chúng còn được xếp sát vào nhau cho gọn. Những bề mặt bị che kín vì thế lâu khô hơn và chiếc thớt cứ ở trong tình trạng ẩm.

Cách đơn giản hơn là sau khi rửa, dựng thớt ở vị trí sạch và thông thoáng để nước thoát và các bề mặt có điều kiện khô hoàn toàn. Nếu sử dụng nhiều thớt, gia đình có thể dùng giá dựng có khoảng cách thay vì ép chúng sát vào nhau. Chỉ nên cất vào vị trí kín khi thớt đã khô, đồng thời khu vực dùng để đặt hoặc dựng thớt cũng cần được giữ sạch.

Thực tế, giữ chiếc thớt an toàn không cần những mẹo quá cầu kỳ. Điều đáng làm nhất lại là những việc rất cơ bản: đừng để thực phẩm sống và chín dùng chung một bề mặt, đừng coi tráng nước là đã rửa sạch, đừng tiếc chiếc thớt đã xuống cấp và đừng cất thớt khi còn ẩm.

Chiếc thớt chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong bếp nhưng gần như mọi nguyên liệu của một bữa cơm đều có thể đi qua nó. Bởi vậy, thay đổi vài thói quen nhỏ ở đây đôi khi còn đáng làm hơn mua thêm hàng loạt món đồ được quảng cáo giúp căn bếp sạch sẽ.