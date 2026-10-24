Tại sao ngày càng nhiều gia đình không lắp kệ tam giác trong nhà tắm? Hóa ra có 2 cách tận dụng tường hay hơn nhiều

Kệ tam giác tiện thật, nhưng vẫn có những cách tận dụng tường đáng cân nhắc hơn.

Kệ tam giác từng là món gần như mặc định trong nhiều phòng tắm. Chỉ cần tìm một góc trống, lắp vài tầng kệ là dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt đều có chỗ để. Với phòng tắm nhỏ, cách làm này càng có vẻ hợp lý vì tận dụng được phần diện tích vốn ít khi dùng đến.

Thế nhưng khi sử dụng lâu, không ít gia đình mới nhận ra tận dụng được góc chưa chắc đồng nghĩa với tận dụng không gian hiệu quả. Kệ tam giác vẫn dùng tốt trong nhiều trường hợp, nhưng nó cũng có một số bất tiện khiến những người đang xây mới hoặc sửa phòng tắm bắt đầu tìm phương án khác.

1. Sức chứa không nhiều như nhìn bên ngoài

Do có hình tam giác, diện tích kệ càng vào sâu phía trong càng hẹp. Trong khi đó, phần lớn chai dầu gội, sữa tắm lại có dạng tròn hoặc chữ nhật. Đặt vài chai thì thoải mái, nhưng khi số lượng tăng lên, đồ thường phải chen trước chen sau và phần góc sâu không phải lúc nào cũng được tận dụng hết.

2. Phần góc phía trong khó vệ sinh

Nhà tắm thường xuyên có nước, hơi ẩm và cặn từ các sản phẩm vệ sinh cá nhân. Kệ nằm sát hai mặt tường tạo ra một góc sâu phía trong, nơi khá bất tiện khi lau chùi nếu phía trước đã xếp đầy chai lọ. Nếu không thường xuyên nhấc đồ ra vệ sinh, khu vực này rất dễ trở thành vị trí mà người dùng ít để ý nhất trong phòng tắm.

3. Càng nhiều tầng càng dễ chất đầy đồ

Một chiếc kệ ba hoặc bốn tầng cho cảm giác chứa được rất nhiều. Nhưng cũng chính vì còn chỗ nên mọi người dễ tiện tay đặt thêm đồ lên đó. Từ vài chai dùng hằng ngày, chiếc kệ dần chứa cả sản phẩm ít dùng, chai gần hết hay những món lâu lâu mới cần tới. Trong phòng tắm nhỏ, một cụm kệ cao với nhiều chai lọ còn có thể khiến góc tắm trông chật và rối hơn.

Vậy nếu không muốn dùng kệ tam giác, chai lọ trong nhà tắm sẽ để ở đâu?

Thay vì tiếp tục tìm cách khai thác một góc nhỏ, gia đình có thể chuyển sang tận dụng cả bề mặt tường. Có 2 cách đáng tham khảo.

Giải pháp 1. Làm hốc âm tường để chỗ chứa đồ gần như biến mất vào bức tường

Đây là phương án phù hợp nhất với những gia đình đang xây mới hoặc có kế hoạch cải tạo phòng tắm tương đối lớn.

Thay vì gắn một chiếc kệ nhô ra ngoài, một phần tường được thiết kế thành hốc để đặt dầu gội, sữa tắm và những sản phẩm sử dụng thường xuyên. Nhìn từ bên ngoài, khu vực chứa đồ gần như nằm gọn trong mặt phẳng của bức tường.

Điểm đáng giá của cách làm này không chỉ nằm ở chuyện đẹp.

Khi không còn cụm kệ nhô ra ở góc, khu vực tắm có thể tạo cảm giác thoáng hơn. Người dùng cũng không phải né những tầng kệ khi di chuyển hoặc đưa tay trong không gian hẹp.

Hốc âm tường còn có thể làm theo chiều ngang. Thay vì xếp chai lọ thành ba, bốn tầng, gia đình chỉ cần một hốc đủ dài để những món thường dùng đứng thành một hàng. Mỗi món đều dễ nhìn thấy và dễ lấy, không phải kéo chai phía trước ra để tìm chai nằm sâu bên trong.

Tuy nhiên, hốc âm tường cần được tính toán từ khâu thiết kế. Không phải bức tường nào cũng có thể tùy tiện khoét hốc. Gia đình cần xem xét kết cấu tường, vị trí đường điện, đường nước và đặc biệt là vấn đề chống thấm. Nếu đang xây nhà, tốt nhất nên trao đổi nhu cầu này với đơn vị thiết kế và thi công ngay từ đầu. Nếu nhà đã hoàn thiện, không nên tự ý đục tường chỉ để có thêm một chỗ đặt dầu gội.

Làm đúng điều kiện, đây là cách tận dụng diện tích khá triệt để vì gia đình có thêm nơi chứa đồ mà không cần đưa thêm một chiếc kệ lớn vào khu vực tắm.

Giải pháp 2. Dùng kệ dài và mỏng trên một mặt tường

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện làm hốc âm tường. Với phòng tắm đã hoàn thiện, một cách đơn giản hơn nhiều là chuyển từ kệ góc sang kệ dạng thanh dài.

Thay vì dồn tất cả chai lọ vào một góc, kệ được bố trí dọc theo một đoạn tường trống. Chai dầu gội, dầu xả, sữa tắm có thể đứng thành một hàng thay vì chen chúc trước sau.

Sự thay đổi tưởng nhỏ nhưng cách sử dụng lại khác khá rõ.

Người dùng có thể nhìn thấy toàn bộ những món đang đặt trên kệ. Cần chai nào chỉ việc lấy chai đó. Khi vệ sinh, mọi người cũng dễ nhấc từng món xuống và lau bề mặt hơn so với một cụm kệ nhiều tầng chứa đầy đồ. Quan trọng là đừng biến chiếc kệ dài thành một phiên bản khác của kệ tam giác nhiều tầng.

Gia đình chỉ nên chọn chiều dài vừa đủ với số sản phẩm thực sự dùng trong lúc tắm. Những món ít sử dụng có thể chuyển vào tủ lavabo hoặc khu vực khô. Làm như vậy vừa giảm số lượng chai lọ tiếp xúc thường xuyên với nước, vừa giúp khu vực tắm bớt lộn xộn. Khi mua kệ, nên ưu tiên loại có khả năng thoát nước tốt và thiết kế ít khe nhỏ để việc vệ sinh đơn giản hơn. Độ sâu cũng không cần quá lớn, chỉ cần đủ để chai lọ đứng chắc chắn.

Vị trí lắp nên nằm trong tầm tay nhưng không cản trở việc tắm và di chuyển. Với loại khoan tường, cần lắp chắc chắn theo hướng dẫn. Với loại dán, người dùng cần đặc biệt chú ý tải trọng, bề mặt tường phù hợp và kiểm tra độ bám sau một thời gian sử dụng.

Kệ tam giác không phải món đồ lỗi thời hay bắt buộc phải loại bỏ. Nếu phòng tắm có một góc trống phù hợp và gia đình không có quá nhiều đồ, nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhưng nếu đang xây mới hoặc cải tạo phòng tắm, mọi người có thể nhìn rộng hơn một chút. Một hốc âm tường hoặc một thanh kệ dài trên bức tường đôi khi giải quyết chỗ để đồ tốt hơn mà không cần biến góc phòng tắm thành nơi tập trung hàng chục chai lọ.