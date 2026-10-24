Lời khuyên cho tất cả những người thường nấu sẵn nhiều món để dành ăn cả tuần

Cuối tuần, nhiều gia đình thường tranh thủ kho sẵn nồi thịt, cá hoặc chế biến trước vài món xào để tiết kiệm thời gian đứng bếp cho những ngày trong tuần làm việc bận rộn.

Thói quen này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí mua đồ ăn bên ngoài mà còn mang lại sự chủ động cho bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, suy nghĩ cứ nấu chín rồi cho tất cả vào tủ lạnh là có thể yên tâm ăn uống thoải mái suốt cả tuần lại là một sai lầm phổ biến.

Thực tế, độ an toàn của thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào việc món ăn đã được nấu chín hay chưa, mà thời điểm mang cất và phương pháp chia nhỏ thức ăn mới chính là yếu tố then chốt quyết định chất lượng bữa ăn của gia đình.



Tủ lạnh không phải hộp bảo quản vô thời hạn

Nhiều gia đình có người đi làm về muộn thường chọn cách nấu sẵn lượng lớn thực phẩm vào dịp cuối tuần. Sau bữa ăn, nồi thức ăn vẫn còn nóng được đặt trên bếp để chờ nguội dần.

Thậm chí có những hôm sát giờ đi ngủ mới sực nhớ ra và mang cất vào tủ lạnh. Việc thực phẩm không phát ra mùi hôi hay đổi màu bất thường sau đó khiến không ít người chủ quan cho rằng cách làm này hoàn toàn an toàn.

Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các loại thức ăn thừa dễ hư hỏng bắt buộc phải được đưa vào làm lạnh trong vòng hai giờ sau khi nấu chín hoặc rời khỏi thiết bị giữ nhiệt.

Vào những ngày thời tiết oi nồng với nhiệt độ môi trường vượt quá 32 độ C, khung thời gian an toàn này chỉ còn vỏn vẹn một giờ. Đây là mốc giới hạn cho phép bảo quản ở nhiệt độ thường, chứ không phải khoảng thời gian để nếm thử xem món ăn đã hỏng hay chưa.

Để nguyên cả nồi canh lớn hay xoong thịt kho thường sẽ nguội lâu hơn nhiều so với việc chia ra các hộp nhỏ. Ngay cả khi bề mặt bên ngoài đã mát, phần lõi bên trong vẫn duy trì nhiệt độ ấm, khiến quá trình làm lạnh kéo dài ngoài tầm kiểm soát.

Ngược lại, việc để nguyên cả nồi thức ăn trên bàn bếp suốt nhiều giờ đồng hồ chỉ vì nỗi lo "làm hỏng tủ lạnh" vô tình đã đẩy thực phẩm vào vùng nhiệt độ nguy hiểm cho sự phát triển của vi khuẩn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ, tủ lạnh không phải là chiếc hộp bảo quản vô hạn. Hướng dẫn kỹ thuật từ USDA khuyến nghị gia đình chỉ nên sử dụng thức ăn thừa lưu trữ trong ngăn mát từ ba đến bốn ngày. Nếu có ý định tích trữ lâu hơn, việc chủ động chuyển các phần chưa dùng tới sang ngăn đông ngay từ đầu là giải pháp tối ưu hơn cả.

Chia ngay từ đầu để cả tuần nhẹ việc

Cách xử lý đơn giản nhất là chia nhỏ thức ăn đã nấu chín vào các hộp đựng sạch sẽ với dung tích vừa đủ cho từng bữa ăn. Bạn có thể chủ động cho các phần thức ăn nhỏ này vào tủ lạnh sớm hơn để món ăn nguội nhanh, không nhất thiết phải đợi đến khi thực phẩm hạ xuống nhiệt độ phòng.

Đừng quên đậy kín nắp hộp nhằm ngăn ngừa tình trạng lẫn mùi thức ăn và tránh nhiễm bẩn chéo từ các thực phẩm khác.

Việc dán nhãn ghi rõ ngày chế biến lên nắp hộp và ưu tiên sắp xếp những món cần ăn trước ở vị trí dễ quan sát sẽ giúp gia đình quản lý thực phẩm hiệu quả hơn.

Trường hợp có kế hoạch sử dụng thức ăn kéo dài đến cuối tuần sau, bạn nên chủ động chuyển các phần chưa dùng tới sang ngăn đông ngay lập tức thay vì lưu giữ toàn bộ trong ngăn mát.

Khi chuẩn bị bữa ăn, gia đình chỉ nên lấy ra lượng vừa đủ, đun kỹ và tránh thói quen hâm đi hâm lại nhiều lần phần thức ăn dư thừa.



Những gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ càng cần chú ý khâu bảo quản thức ăn, bởi đây là hai nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu, dễ bị tổn thương khi lỡ sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Một buổi chuẩn bị và nấu sẵn thức ăn chỉ thực sự tiết kiệm khi giúp giảm áp lực đứng bếp mỗi ngày, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng lãng phí thực phẩm do lưu trữ sai cách.

