Cách đuổi rắn đơn giản bằng 3 loại gia vị có sẵn trong bếp

Đây đều là những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, được cho là có thể giúp hạn chế rắn vào nhà nhờ những đặc tính riêng.

Rắn có thể xuất hiện quanh nhà, đặc biệt ở những khu vực gần vườn cây, bụi rậm, ao hồ hoặc nơi có nhiều chuột và ếch nhái. Sự xuất hiện bất ngờ của loài bò sát này khiến không ít gia đình lo lắng, nhất là nhà có trẻ nhỏ và vật nuôi. Bên cạnh việc dọn dẹp môi trường sống, nhiều người còn truyền tai nhau những mẹo sử dụng gia vị quen thuộc trong bếp để hạn chế rắn bén mảng đến nhà. Trong đó, tỏi, gừng và sả là những nguyên liệu thường được nhắc đến nhờ mùi hương đặc trưng. Tuy nhiên, đây chỉ là những mẹo dân gian, chưa có bằng chứng khoa học về hiệu quả đuổi rắn, vì vậy không nên xem chúng là biện pháp phòng rắn chính, nhưng vẫn có thể tham khảo như một cách tận dụng nguyên liệu sẵn có trong bếp, kết hợp với việc vệ sinh và giữ gìn không gian sống thông thoáng.

1. Tỏi

Tỏi là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình, nổi bật với mùi hăng đặc trưng do các hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên. Theo một số mẹo dân gian, mùi tỏi được cho là có thể khiến rắn khó chịu và tránh xa khu vực xung quanh. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng tỏi trong nấu ăn, một số người còn tận dụng loại củ này như một cách hỗ trợ phòng rắn bén mảng đến nhà. Nếu muốn thử mẹo này, bạn có thể bóc vài tép tỏi, đập dập nhẹ để mùi hương tỏa ra rồi đặt vào đĩa nhỏ ở khu vực khô ráo, chẳng hạn như gần cửa ra vào hoặc góc sân. Ngoài ra, trồng tỏi trong chậu đặt ở ban công, hiên nhà hoặc khu vực sân vườn cũng là một cách tận dụng loại gia vị này. Tỏi không đòi hỏi quá nhiều diện tích, có thể trồng trong chậu phù hợp và đặt ở nơi nhận được ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, không nên rải tỏi khắp nhà hoặc cho rằng mùi tỏi có thể tạo thành hàng rào ngăn rắn.

2. Gừng

Tương tự như tỏi, gừng cũng là loại gia vị quen thuộc có thể trồng ngay tại nhà, vừa tiện sử dụng khi nấu nướng vừa tạo thêm mảng xanh cho không gian sống. Thời gian gần đây, việc tận dụng gừng để trồng trong chậu cũng được nhiều người quan tâm bởi cách trồng tương đối đơn giản, không cần diện tích quá lớn. Gừng có hương thơm cay nồng đặc trưng, vì vậy trong một số mẹo dân gian, loại củ này được cho là có thể khiến rắn khó chịu và hạn chế chúng bén mảng đến gần. Với cách làm này, một số người thường thái gừng thành lát mỏng hoặc giã dập để mùi hương tỏa ra rõ hơn, sau đó đặt trong bát nhỏ ở khu vực thông thoáng như hiên nhà hay góc sân. Tuy nhiên, gừng tươi để ngoài trời lâu ngày dễ bị khô, hỏng, vì vậy cần kiểm tra và thu dọn thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng những củ gừng đã bắt đầu nảy mầm để trồng trong chậu. Chỉ cần chuẩn bị đất tơi xốp, chậu có lỗ thoát nước và đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp, gừng có thể phát triển và cho thu hoạch sau một thời gian chăm sóc. Dù vậy, mùi gừng chưa được chứng minh có khả năng xua đuổi rắn hiệu quả. Vì thế, thay vì chỉ trông chờ vào hương thơm của loại củ này, gia đình vẫn nên chú ý dọn dẹp bụi rậm, kiểm tra các khe hở quanh nhà và loại bỏ những nơi có thể trở thành chỗ trú ẩn của rắn.

3. Sả

Sả có hương thơm đặc trưng, thường được sử dụng trong nấu ăn và một số mẹo dân gian nhằm xua đuổi côn trùng, động vật. Vì vậy, nhiều người cho rằng trồng sả quanh nhà hoặc tận dụng sả tươi trong bếp có thể hạn chế rắn xuất hiện. Nếu muốn tận dụng nguyên liệu sẵn có, bạn có thể đập dập nhẹ vài nhánh sả để mùi hương tỏa ra, sau đó đặt trong rổ hoặc đĩa ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Cần thay sả khi nguyên liệu bắt đầu khô héo hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Không nên đốt sả, đốt các loại lá hay trộn sả với hóa chất để tạo mùi mạnh, bởi việc này có thể gây nguy cơ cháy, kích ứng hoặc ngộ độc mà không bảo đảm xua đuổi được rắn. Nếu định trồng sả trong vườn, bạn vẫn nên chăm sóc cây gọn gàng, giữ khu vực xung quanh thông thoáng và tránh để lá khô, cỏ dại tích tụ. Giá trị thiết thực nhất của việc chăm sóc sân vườn là giúp hạn chế những nơi trú ẩn khó quan sát, thay vì trông chờ vào mùi hương của cây.

Muốn hạn chế rắn vào nhà, nên làm gì?

Tỏi, gừng hay sả đều là những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm, nhưng không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa có cơ sở thực tế. Để giảm nguy cơ rắn xuất hiện quanh nhà, điều quan trọng nhất là giữ môi trường sống sạch sẽ, loại bỏ nơi trú ẩn và hạn chế nguồn thức ăn thu hút chúng.

Trước hết, gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom lá khô và dọn dẹp các đống gạch đá, củi hoặc vật dụng ít sử dụng ở góc sân. Những khu vực rậm rạp, tối tăm và ít người qua lại có thể tạo nơi ẩn náu thuận lợi cho rắn. Nếu nhà có vườn cây, nên tỉa cành sát mặt đất và giữ lối đi thông thoáng để dễ quan sát khi di chuyển.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra các khe hở dưới cửa, lỗ thông gió, đường ống và khu vực thoát nước. Có thể lắp lưới chắn phù hợp hoặc bịt kín những khe hở dẫn từ bên ngoài vào nhà, nhưng vẫn phải bảo đảm hệ thống thông gió và thoát nước hoạt động bình thường. Rác thải thực phẩm cũng nên được thu gom thường xuyên, thức ăn vật nuôi không nên để thừa qua đêm và chuồng trại cần được giữ sạch sẽ. Những việc này giúp hạn chế chuột và các loài động vật có thể trở thành nguồn thức ăn của rắn.

Cuối cùng, nếu phát hiện rắn trong nhà hoặc ngoài sân, hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi đến nơi an toàn, không tìm cách bắt, đập hoặc dồn ép con vật. Khi cần thiết, hãy liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc đơn vị có chuyên môn tại địa phương để được hỗ trợ. Chủ động giữ nhà cửa thông thoáng, bịt lối xâm nhập và loại bỏ nơi trú ẩn vẫn là những cách thiết thực hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào mùi gia vị để phòng rắn.