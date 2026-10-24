Đi chợ thấy ngao có 2 dấu hiệu này mua ngay lập tức: Người sành ăn nhìn là biết ngao tươi ngon, nhiều thịt

Đây là những lưu ý cần biết khi chọn mua ngao ngoài chợ.

Đi chợ mua ngao, nhiều người thường có thói quen chọn những con to, vỏ đẹp hoặc hỏi người bán xem ngao có tươi không rồi quyết định mua. Nhưng thực tế, ngao nhìn bên ngoài khá giống nhau, nếu không biết cách kiểm tra, bạn có thể mua phải ngao đã chết, ngao kém tươi hoặc có nhiều con không sử dụng được. Muốn chọn ngao ngon, bạn không cần phải có kinh nghiệm đi chợ lâu năm. Chỉ cần nhớ 2 dấu hiệu quan trọng dưới đây, kết hợp thêm một vài lưu ý nhỏ khi chọn mua, bạn sẽ dễ dàng chọn được mẻ ngao chất lượng hơn.

1. Ưu tiên ngao có vỏ khép chặt, nguyên vẹn

Đây là điều đầu tiên bạn nên quan sát khi đứng trước quầy bán ngao. Những con ngao còn sống thường khép vỏ chặt hoặc khép lại khi bị tác động nhẹ. Vỏ ngao nên nguyên vẹn, không bị nứt vỡ, dập hỏng. Khi cầm lên, bạn cũng có thể quan sát xem vỏ có dấu hiệu bất thường hay không. Tuy nhiên, đừng nhầm rằng cứ ngao há miệng là ngao chết. Một số con ngao sống có thể hé vỏ khi nằm yên. Lúc này, bạn hãy thử chạm nhẹ vào mép vỏ hoặc gõ nhẹ vào vỏ để kiểm tra phản ứng. Nếu ngao khép vỏ lại, đó thường là dấu hiệu cho thấy ngao còn sống. Ngược lại, nếu ngao há miệng và không phản ứng, đặc biệt khi có mùi hôi hoặc dấu hiệu hư hỏng, bạn nên bỏ qua.

Mẹo nhỏ: Đừng chỉ nhìn một vài con nằm trên cùng rồi quyết định mua cả túi. Hãy quan sát tổng thể mẻ ngao, kiểm tra những con dễ thấy dấu hiệu bất thường và nhờ người bán loại bỏ các con nghi đã chết hoặc vỡ vỏ.

2. Cầm ngao lên, chú ý độ nặng nhẹ và phản ứng khi chạm

Khi chọn mua ngao, bạn có thể cầm thử vài con có kích thước tương đương để so sánh. Những con có cảm giác chắc tay có thể là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng trọng lượng chỉ mang tính tham khảo, không thể khẳng định ngao nhiều thịt hay còn tươi chỉ dựa vào độ nặng nhẹ. Nếu ngao nhẹ bất thường so với những con cùng kích thước, bạn nên kiểm tra thêm tình trạng vỏ và các dấu hiệu khác trước khi quyết định mua.

Một mẹo khác là quan sát ngao khi được ngâm trong nước. Những con ngao còn sống đôi khi sẽ thò phần vòi (ống siphon) ra ngoài. Lúc này, bạn có thể chạm nhẹ vào phần vòi để quan sát phản ứng. Nếu ngao rụt vòi lại hoặc khép vỏ, đó thường là dấu hiệu cho thấy ngao còn sống. Tuy nhiên, không phải con ngao khỏe mạnh nào cũng thò vòi ra ngoài ngay lúc đó, vì vậy đừng vội đánh giá chỉ dựa vào dấu hiệu này.

Mẹo nhỏ: Không nên cố dùng tay tách vỏ ngao để kiểm tra thịt bên trong. Hãy kết hợp quan sát tình trạng vỏ, cảm giác khi cầm và phản ứng của ngao để lựa chọn tốt hơn nhé!

Một số lưu ý khác khi mua ngao

Ngoài hai dấu hiệu chính kể trên, còn một số yếu tố khác bạn không nên bỏ qua khi chọn mua ngao.

Đừng quên ngửi mùi trước khi mua

Ngao tươi thường có mùi nhẹ đặc trưng của thủy sản, không có mùi chua, mùi thối hoặc mùi ôi khó chịu. Nếu cả rổ ngao có mùi lạ rõ rệt, bạn nên cân nhắc chọn nơi bán khác thay vì cố tìm vài con trông còn đẹp. Đừng ngại kiểm tra hoặc hỏi người bán về tình trạng hàng. Một mẻ ngao có vẻ ngoài bắt mắt nhưng có mùi bất thường vẫn không đáng để mua.

Quan sát cách người bán bảo quản ngao

Khi mua ngao ngoài chợ, bạn nên để ý nơi bày bán có sạch sẽ không, ngao có được giữ trong điều kiện phù hợp không và có bị phơi dưới nắng nóng quá lâu hay không. Ngao là thực phẩm dễ hư hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Vì thế, nếu thấy ngao nằm lâu trong môi trường nóng, có nhiều con chết hoặc nước xung quanh có mùi bất thường, bạn nên thận trọng. Nếu mua ngao đã đóng túi hoặc đóng gói sẵn, hãy kiểm tra thông tin sản phẩm, nguồn gốc, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản khi có. Đừng chỉ chọn vì giá rẻ hoặc vì người bán giới thiệu là hàng mới.

Ngao to chưa chắc đã ngon hơn ngao nhỏ

Nhiều người nghĩ rằng ngao càng to thì càng nhiều thịt, nhưng kích thước không phải yếu tố quyết định độ tươi. Tùy món ăn, bạn có thể chọn kích thước khác nhau. Ngao nhỏ thường tiện để nấu canh hoặc nấu cháo; ngao cỡ lớn có thể phù hợp khi muốn ăn thịt ngao rõ hơn. Điều quan trọng vẫn là chọn ngao còn sống, vỏ nguyên vẹn, không có mùi lạ và được bảo quản tốt. Ngoài ra, đừng mua quá nhiều nếu chưa có kế hoạch chế biến sớm. Ngao nên được bảo quản phù hợp và chế biến càng sớm càng tốt sau khi mua.

Mua về nhớ nhặt bỏ ngao chết và làm sạch đúng cách

Sau khi mua ngao về, hãy kiểm tra lại một lượt. Loại bỏ những con vỡ vỏ, có mùi hôi hoặc có dấu hiệu chết, hư hỏng. Không nên cố giữ lại những con nghi đã hỏng chỉ vì tiếc tiền. Bạn có thể ngâm ngao trong nước sạch phù hợp để chúng nhả cát, nhưng cần lưu ý rằng ngâm nước không thể biến ngao đã chết hoặc hư hỏng thành ngao an toàn. Trước khi nấu, hãy kiểm tra lại và loại bỏ những con có dấu hiệu bất thường. Khi chế biến, nấu chín kỹ và không ăn những con có dấu hiệu hư hỏng. Nếu ngao sau khi nấu vẫn không mở vỏ, cách thận trọng nhất là bỏ đi.