7 dấu hiệu trong sân vườn cảnh báo có rắn đang trú ngụ: Nhiều người không biết

Rắn thường ẩn mình ở những nơi kín đáo nên không dễ phát hiện. Tuy nhiên, một số dấu vết trong sân vườn có thể cảnh báo loài bò sát này từng xuất hiện hoặc đang trú ẩn gần nhà.

Rắn thường tìm kiếm thức ăn như chuột, chim, ếch và các loài động vật nhỏ. Chúng có xu hướng tránh con người, nhưng vẫn có thể cắn khi cảm thấy bị đe dọa. Ngay cả khi không trực tiếp nhìn thấy rắn, gia đình vẫn có thể nhận biết sự xuất hiện của chúng thông qua một số dấu hiệu đáng chú ý.

1. Xuất hiện da rắn lột

Da rắn lột (Ảnh: Shutterstock)

Phát hiện lớp da rắn trong suốt, bị bỏ lại trong sân vườn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy từng có rắn xuất hiện tại khu vực này.

Rắn thường xuyên lột da trong quá trình phát triển. Tùy loài, chúng có thể lột da khoảng hai tháng một lần và thường tận dụng thân cây, bụi rậm để loại bỏ lớp da cũ.

Sau khi lột da, rắn có thể ẩn náu tại những khu vực gần đó. Tuy nhiên, việc tìm thấy da rắn không đồng nghĩa với việc chúng vẫn đang ở trong vườn.

2. Có những vệt trườn bất thường trên đất

Rắn di chuyển bằng cách trườn trên mặt đất. Nếu sân vườn có nền đất mềm, đôi khi có thể quan sát thấy những dấu vết do chúng để lại. Tùy cách di chuyển, dấu vết có thể là những đường uốn lượn, hình sóng hoặc tương đối thẳng.

Một số loài rắn còn tạo ra những vệt chuyển động đặc trưng khi len lỏi qua đá, cây cối và các vật cản.

3. Nghe thấy tiếng động lạ trong bụi cây

Rắn có thể tạo ra tiếng động trong bụi cây khi di chuyển (Ảnh: Shutterstock)

Rắn thường di chuyển khá lặng lẽ, nhưng đôi khi vẫn tạo ra những âm thanh có thể nhận biết. Tiếng lá khô xào xạc, tiếng động trong bụi rậm hoặc đống củi có thể xuất hiện khi rắn di chuyển.

Một số loài còn phát ra tiếng rít, tiếng rung đuôi hoặc những âm thanh khác khi cảm thấy bị đe dọa.

Tuy nhiên, những tiếng động này cũng có thể do các động vật khác gây ra, không đủ để khẳng định chắc chắn có rắn.

4. Xuất hiện mùi khó chịu bất thường

Phần lớn rắn không có mùi dễ nhận biết. Tuy nhiên, một số loài có thể phát ra mùi hăng hoặc mùi xạ đặc trưng. Chẳng hạn, một số loài rắn chuột có thể tạo ra mùi khó chịu tại nơi trú ẩn. Một số loài rắn nước tiết ra mùi xạ khiến người ta liên tưởng đến chồn hôi.

Dù vậy, sân vườn có nhiều cây cối và động vật nên việc xác định sự hiện diện của rắn chỉ qua mùi thường rất khó khăn.

5. Có những chiếc hang nhỏ dưới đất

Hang rắn (Ảnh: Shutterstock)

Rắn có thể tận dụng các hang hốc có sẵn làm nơi trú ẩn, đặc biệt là những chiếc hang do chuột hoặc động vật nhỏ khác để lại. Các vị trí này thường nằm trong bụi cỏ, nền đất mềm, dưới đống gỗ hoặc giữa những khe đá.

Miệng hang thường có hình tròn, nhưng kích thước và độ sâu rất khác nhau. Nếu gần hang xuất hiện thêm da rắn lột hoặc phân nghi là của rắn, khả năng khu vực từng được rắn sử dụng sẽ đáng lưu ý hơn.

6. Phát hiện phân có đặc điểm bất thường

Phân rắn không dễ nhận biết vì loài vật này không thải phân thường xuyên. Chúng thường nuốt nguyên con mồi và cần thời gian để tiêu hóa.

Phân rắn có thể có màu nâu sẫm, kèm phần màu trắng. Đôi khi còn xuất hiện những mảnh xương, lông, vảy hoặc phần còn lại của con mồi chưa được tiêu hóa hết. Tuy nhiên, phân của một số loài bò sát có đặc điểm tương tự nên khó phân biệt chỉ bằng quan sát.

7. Chuột và các động vật nhỏ đột nhiên ít xuất hiện

Rắn thường săn chuột (Ảnh: Shutterstock)

Một dấu hiệu ít người nghĩ đến là sự suy giảm số lượng chuột hoặc một số động vật nhỏ trong sân vườn.

Rắn có thể ăn chuột, trứng chim, ốc sên và nhiều loài động vật khác. Vì vậy, sự hiện diện của rắn có thể ảnh hưởng đến số lượng những con mồi này.

Tuy nhiên, chuột biến mất cũng có thể do mèo hoặc các loài săn mồi khác. Đây chỉ là dấu hiệu mang tính gợi ý, không phải bằng chứng xác định có rắn.

Làm gì để hạn chế rắn trú ngụ trong sân vườn?

Để giảm khả năng rắn xuất hiện, gia đình nên thường xuyên dọn dẹp sân vườn, cắt cỏ cao, loại bỏ đống lá khô, gỗ vụn, rác và vật liệu xây dựng chất đống.

Cần bịt kín các khe hở ở nền móng, khu vực dưới hiên nhà, nhà kho và những vị trí có thể trở thành lối rắn xâm nhập.

Ngoài ra, không nên để thức ăn thừa hoặc thức ăn vật nuôi ngoài sân vì có thể thu hút chuột, từ đó tạo nguồn thức ăn cho rắn.

Nếu phát hiện rắn, đặc biệt khi không xác định được loài, cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý bắt hoặc chọc phá nơi trú ẩn. Khi cần di dời, nên liên hệ lực lượng hoặc đơn vị có chuyên môn để xử lý.

Nguồn: Tom's Guide