ZinZin đánh dấu hành trình 20 năm: Từ ký ức “Bay cao nào, nhảy cao nào…” đến câu chuyện 2 thế hệ được tiếp nối

20 năm trước, ZinZin bước vào tuổi thơ của nhiều trẻ em Việt bằng hương vị quen thuộc và câu hát "Bay cao nào, nhảy cao nào…". Hai thập kỷ trôi qua, thương hiệu cũng không ngừng phát triển để hôm nay tiếp tục hiện diện trong hành trình lớn khôn của một thế hệ mới.

Nếu thuộc thế hệ 8x đời cuối hay 9x, có lẽ chỉ cần nghe giai điệu "Bay cao nào, nhảy cao nào…" là bạn đã muốn ngân nga hát tiếp. Theo tiếng nhạc, những nhân vật ngộ nghĩnh trong quảng cáo ZinZin cũng ùa về, gợi nhớ những buổi hào hứng nhún nhảy trước tivi. Với câu hát bắt tai và hương vị sữa trái cây quen thuộc, ZinZin trở thành "người bạn" của những năm tháng hồn nhiên, để hai thập kỷ sau, giai điệu ấy vẫn khiến nhiều người mỉm cười như gặp lại một phần tuổi thơ.

Từ "Bay cao nào, nhảy cao nào…" đến hành trình 20 năm lớn lên cùng trẻ em Việt

Ngược dòng thời gian về năm 2006, khi thị trường đồ uống cho trẻ em bắt đầu khởi sắc, ZinZin đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ với dòng thức uống kết hợp độc đáo giữa sữa và nước trái cây. Bên cạnh việc gây ấn tượng bởi hương vị dễ uống, phù hợp với khẩu vị trẻ nhỏ, ZinZin còn ghi điểm nhờ hình ảnh nhận diện vui nhộn và đầy năng lượng. Đặc biệt, chiến dịch "Nhảy cùng ZinZin" với giai điệu bắt tai đã xuất sắc nhận giải Âm nhạc quảng cáo hay nhất tại Quả Chuông Vàng 2007. Với thế hệ 9x ngày ấy, việc vừa uống ZinZin vừa nhún nhảy theo điệu nhạc đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên.

Trong hành trình phát triển, ZinZin nỗ lực làm mới mình, mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của trẻ em và kỳ vọng của phụ huynh. Đi đôi với việc đa dạng hóa sản phẩm, ZinZin từng bước cải tiến công nghệ và chất lượng. Năm 2018, thương hiệu tiên phong ứng dụng bao bì "cạnh lá thông minh", mang đến diện mạo hiện đại cùng khả năng bảo vệ sản phẩm bên trong. Hiện nay, dòng thức uống sữa trái cây ZinZin được sản xuất trên dây chuyền tiệt trùng khép kín của Tetra Pak, Thụy Điển. Với bốn hương vị Cam, Dâu, Nho và Việt quất, sản phẩm kết hợp vị ngon dễ uống cùng canxi và vitamin D3 bổ sung, góp phần chăm sóc hệ xương chắc khỏe cho trẻ.

Đa dạng 4 hương vị Cam, Dâu, Nho, Việt quất – Lựa chọn thức uống yêu thích mỗi ngày của bé.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, ZinZin củng cố nền tảng phát triển bằng việc gia nhập tập đoàn sữa Morinaga Nhật Bản. Năm 2021, Morinaga Milk Industry hoàn tất mua lại 100% cổ phần của Elovi. Đến tháng 3/2024, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Morinaga Nutritional Foods Việt Nam. Cú chuyển mình này mang lại cho ZinZin "bệ phóng" vững chắc về nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng từ tập đoàn hơn 100 năm lịch sử, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Chạm mốc tuổi 20, ZinZin tiếp tục đồng hành cùng thế hệ mới

Trải qua hai thập kỷ, sự gắn bó với ZinZin được nối dài từ ký ức của cha mẹ đến những ngày vui lớn khôn của con. Những đứa trẻ từng ngân nga "Bay cao nào..." nay đã trở thành bố mẹ, chọn thương hiệu mình từng yêu thích để chăm sóc con. ZinZin hôm nay vẫn giữ "chất" trẻ trung, vui nhộn, đồng thời mang diện mạo hiện đại, tràn đầy năng lượng để phù hợp với gen Alpha năng động.

Trải qua 2 thập kỷ gắn bó, ZinZin tự hào tiếp nối tình yêu thương qua nhiều thế hệ gia đình Việt.

Tiếp nối sự gắn bó qua hai thế hệ, ZinZin đánh dấu cột mốc 20 năm bằng cuộc thi AR Game "Bật ký ức – Nhảy cùng ZinZin", diễn ra từ ngày 15/10 đến hết 15/11/2026. Lấy cảm hứng từ chiến dịch "Nhảy cùng ZinZin" từng gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x, cuộc thi mang giai điệu quen thuộc trở lại trong một thế giới rực rỡ sắc màu, kết hợp trò chơi tương tác vui nhộn. Đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh gặp lại "người bạn" năm nào và cùng con tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Với AR Game "Bật ký ức – Nhảy cùng ZinZin", người chơi sẽ hóa thân cùng nhân vật ZinZin, bật nhảy, săn điểm, né chướng ngại vật và chinh phục kỷ lục của riêng mình. Mỗi lượt chơi là một thử thách thú vị, khơi gợi tinh thần hào hứng, năng động vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc của thương hiệu.

"Bật ký ức – Nhảy cùng ZinZin" mang giai điệu tuổi thơ trở lại qua trò chơi AR vui nhộn, rủ cả nhà cùng thử sức chinh phục kỷ lục.

Để tham gia, người chơi truy cập trang zinzin.nodehub.studio, trải nghiệm trò chơi và tải video ghi lại thành tích về thiết bị cá nhân. Tiếp đó, người chơi nhấn thích và chia sẻ công khai bài đăng phát động chương trình trên Fanpage Morinaga – Hạnh Phúc Mỗi Ngày, đồng thời đăng tải video thành tích tại phần bình luận, kèm theo những câu chuyện, cảm xúc hoặc kỷ niệm đáng nhớ gắn với chủ đề "Bật ký ức – Nhảy cùng ZinZin" để hoàn tất bài dự thi.

Cuộc thi mang đến 10 giải thưởng hấp dẫn dành cho những người chơi có thành tích hợp lệ cao nhất. Bao gồm: 01 Giải Nhất nhận 01 máy hút bụi giường nệm LocknLock; 02 giải Nhì mỗi giải nhận 01 nồi lẩu điện Hawonkoo; và 07 giải Ba mỗi giải nhận 01 bình giữ nhiệt LocknLock. Kết quả dự kiến sẽ được công bố từ ngày 25/11 đến 30/11/2026 trên Fanpage Morinaga - Hạnh phúc mỗi ngày.

Hành trình 20 năm của ZinZin không chỉ đánh dấu sự phát triển bền bỉ của thương hiệu, mà còn là chặng đường đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Từ giai điệu quảng cáo vui nhộn từng gắn liền với ký ức tuổi thơ, ZinZin đã vươn mình trở thành người bạn thân quen trong nhiều gia đình, cùng mẹ góp thêm nguồn dinh dưỡng và mang đến tiếng cười cho con. Hãy cùng ZinZin viết tiếp hành trình tuổi thơ rực rỡ cho con, để những niềm vui hôm nay trở thành ký ức ngọt ngào mai sau.

Xem chi tiết chương trình trên Fanpage Morinaga – Hạnh Phúc Mỗi Ngày: https://www.facebook.com/share/p/1MWeXXx21Q/

Đơn vị công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

