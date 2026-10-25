Cặp vợ chồng tuổi 60 sống trong căn hộ 65m² suốt 8 năm: Nhà không lớn nhưng lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp

Ở tuổi 60, một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu chọn sống trong căn hộ rộng khoảng 65m² thay vì một ngôi nhà lớn. Dù căn hộ ban đầu có nhiều nhược điểm về bố cục và ánh sáng, sau khi tự tay cải tạo và duy trì thói quen dọn dẹp mỗi ngày, họ đã biến nơi đây thành không gian sống gọn gàng, ấm cúng.

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở độ tuổi 60 khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ không gian sống chỉ khoảng 65m² nhưng luôn gọn gàng, ngăn nắp và gần như không có cảm giác chật chội. Điều đáng nói là căn hộ ban đầu không sở hữu mặt bằng lý tưởng, ánh sáng tự nhiên hạn chế, nhiều khu vực khá khép kín. Thế nhưng sau quá trình cải tạo và duy trì thói quen dọn dẹp suốt nhiều năm, nơi đây đã trở thành một không gian sống đơn giản, ấm cúng và phù hợp với tuổi già.

Khoảng 8 năm trước, hai vợ chồng bán căn nhà riêng và chuyển đến sống trong một căn hộ chung cư cao tầng gần khu vực cảng Yokohama, Nhật Bản. Diện tích sử dụng của căn hộ chỉ khoảng 65m². Thay vì thuê trọn gói một công ty cải tạo, họ tự tham gia vào phần lớn quá trình sửa chữa, từ vận chuyển vật liệu đến lựa chọn từng món đồ nội thất. Với họ, việc tự tay xây dựng không gian sống cho tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại cảm giác chủ động, vui vẻ và có thêm việc để cùng nhau làm.

Căn hộ có nhiều nhược điểm nhưng sở hữu một lợi thế lớn

Xét về mặt bằng, căn hộ không thực sự đẹp. Không gian được chia thành ba khu vực chính gồm lối vào và khu thay đồ; phòng khách, phòng ăn, bếp và phòng tắm; cuối cùng là phòng ngủ kết hợp phòng làm việc. Hình dáng căn hộ không vuông vắn, trong khi nguồn sáng tự nhiên chủ yếu tập trung ở phòng ngủ và phòng tắm. Những khu vực còn lại tương đối kín.

Dù vậy, hai vợ chồng vẫn quyết định mua gần như ngay từ lần đầu đến xem nhà. Lý do nằm ở tầm nhìn từ ban công. Từ đây có thể quan sát một khoảng không rộng, phía xa là mặt nước và những dãy nhà xung quanh. Cây xanh phía dưới cũng giúp khung cảnh trở nên mềm mại, dễ chịu hơn. Với một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, đây là yếu tố quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu một căn hộ lớn.

Thay vì cố gắng biến căn hộ thành một không gian cầu kỳ, họ chọn cách cải tạo theo hướng đơn giản, ưu tiên công năng và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Phòng ngủ và phòng làm việc ưu tiên ánh sáng tự nhiên

Hai khu vực có nguồn sáng tốt nhất được kết hợp để tạo thành phòng ngủ và phòng làm việc. Nội thất hầu như không có đồ trang trí dư thừa. Sàn sử dụng ván gỗ nguyên khối mua lại từ một cửa hàng vật liệu cũ rồi được xử lý và sơn lại. Những vết xước xuất hiện theo thời gian không bị xem là khuyết điểm mà trở thành một phần tự nhiên của không gian sống.

Sau khi tháo bỏ trần cũ, phần bê tông nguyên bản được giữ lại. Cách làm này vừa giảm chi phí vừa tạo cảm giác trần cao và thoáng hơn. Dọc một bức tường là hệ tủ dạng ô vuông không có cánh. Tất cả đồ đạc đều có thể nhìn thấy và lấy ra dễ dàng. Với người lớn tuổi, đây là một chi tiết nhỏ nhưng khá thực tế bởi việc hạn chế thao tác đóng mở, cúi tìm đồ giúp sinh hoạt thuận tiện hơn.

Rèm voan trắng giúp ánh sáng tự nhiên trở nên dịu hơn, phù hợp cho cả việc nghỉ ngơi lẫn đọc sách. Tổng thể căn phòng không cầu kỳ nhưng mang cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Phòng khách không có bàn trà, càng ít đồ càng dễ sống

Phòng khách, phòng ăn và bếp nằm liền nhau. Khu vực này được ngăn với phòng ngủ bằng hệ cửa trượt kính khung gỗ, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa không làm không gian bị chia cắt quá mạnh.

Phòng khách chỉ đặt một ghế sofa hai chỗ ngồi, đối diện là tivi và hệ tủ lưu trữ. Đáng chú ý, gia chủ không đặt bàn trà ở giữa phòng. Cách bố trí này giúp lối đi thông thoáng hơn, giảm số lượng đồ nội thất và hạn chế tình trạng bề mặt bàn trở thành nơi chất đồ linh tinh.

Tường được sơn trắng, gần như không sử dụng tranh hay vật trang trí. Phần bê tông thô kết hợp với ánh sáng vàng từ đèn treo và đèn tường khiến căn phòng có nét mộc mạc nhưng vẫn ấm áp.

Không gian này không quá sáng, thậm chí với một số người có thể tạo cảm giác hơi tối. Tuy nhiên, đó lại chính là điều hai vợ chồng mong muốn. Họ thích bầu không khí yên tĩnh, vừa đủ ánh sáng để xem tivi, dùng bữa hoặc trò chuyện với nhau. Khi không gian sinh hoạt được thu gọn, hai người cũng có nhiều cơ hội tương tác hơn thay vì mỗi người ở một khu vực riêng.

Nhà bếp chỉ khoảng 5m² nhưng được bố trí rất gọn

Khu bếp có diện tích khoảng 5m². Cửa bếp được mở rộng và sử dụng cửa trượt kính để hạn chế mùi nấu nướng nhưng vẫn tạo cảm giác kết nối với phòng khách và phòng ăn.

Hệ tủ được bố trí song song hai bên, tận dụng tối đa diện tích lưu trữ và mặt bàn. Tường bếp ốp gạch nhỏ màu trắng ngà, ánh sáng vừa đủ, tạo cảm giác sạch sẽ và ấm áp.

Điều khiến căn bếp luôn gọn không nằm ở việc có quá nhiều tủ. Thói quen của người vợ mới là yếu tố quyết định. Sau khi dùng xong một món đồ, bà luôn cất lại ngay đúng vị trí. Đồ trên kệ được sắp xếp cố định và rất ít khi để phát sinh tình trạng "để tạm ở đây rồi lát nữa dọn".

Nhờ vậy, việc giữ bếp sạch gần như không cần đến những buổi tổng vệ sinh kéo dài. Đây cũng là nguyên tắc được áp dụng cho toàn bộ căn hộ: dọn ngay sau khi sử dụng thay vì chờ đến khi mọi thứ trở nên bừa bộn.

Lối vào kiêm khu lưu trữ lớn

Lối vào và kho chứa đồ ban đầu được gộp lại thành một khu lưu trữ tương đối lớn. Cửa trượt gắn gương vừa có tác dụng ngăn không gian, vừa giúp khu vực này trông rộng hơn.

Kệ giày sử dụng thép mạ kẽm, chú trọng độ bền và khả năng vệ sinh. Một số tủ gỗ nguyên khối được chuyển từ căn nhà cũ sang thay vì mua mới. Những món đồ đã gắn bó nhiều năm không chỉ giúp tiết kiệm mà còn tạo cảm giác quen thuộc trong ngôi nhà mới.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong cách sống của hai vợ chồng: không chạy theo việc thay toàn bộ đồ nội thất sau khi chuyển nhà. Những gì còn tốt, phù hợp và có giá trị sử dụng vẫn tiếp tục được giữ lại.

Phòng tắm chia thành 4 khu vực riêng

Phòng tắm được bố trí thành bốn khu chức năng tách biệt nhằm thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh. Ngoài bồn rửa mặt chính, khu vực vệ sinh còn có thêm một bồn rửa tay nhỏ.

Nguyên tắc của gia chủ vẫn rất đơn giản: dùng xong là làm sạch ngay. Sau khi tắm, các bề mặt được lau khô; sau khi sử dụng bồn rửa, nước bắn được xử lý ngay thay vì để tích tụ. Nhờ đó, nhà tắm gần như không rơi vào tình trạng phải dành cả buổi để cọ rửa.

Bí quyết giữ nhà gọn không nằm ở việc dọn thật nhiều

Điểm đáng học hỏi nhất trong căn hộ 65m² này không phải là phong cách Nhật Bản, hệ tủ hay vật liệu nội thất. Đó là cách hai vợ chồng duy trì trật tự trong cuộc sống hằng ngày.

Họ không đợi đến cuối tuần mới tổng vệ sinh, cũng không để đồ đạc tích tụ rồi mới sắp xếp lại. Mỗi món đồ đều có vị trí cố định và được trả lại ngay sau khi sử dụng. Những vật dụng ít cần thiết không được mua thêm một cách tùy tiện, trong khi đồ cũ vẫn được tiếp tục sử dụng nếu còn phù hợp.

Ở tuổi nghỉ hưu, một ngôi nhà dễ lau dọn, ít đồ và thuận tiện di chuyển đôi khi quan trọng hơn một không gian thật rộng hoặc được trang trí cầu kỳ. Căn hộ 65m² của cặp vợ chồng này cho thấy nhà nhỏ không đồng nghĩa với chật chội. Khi đồ đạc được kiểm soát và việc dọn dẹp trở thành một thói quen nhỏ mỗi ngày, không gian sống vẫn có thể duy trì sự thoải mái trong nhiều năm.

Và có lẽ, đây mới là điều đáng giá nhất của một ngôi nhà dành cho tuổi già: không cần quá lớn, chỉ cần đủ tiện nghi, dễ chăm sóc và khiến người sống trong đó cảm thấy nhẹ nhõm mỗi ngày.