Đi chợ không nên mua 3 loại hàu này, giá rẻ đến mấy cũng đừng ham

Hàu ngon, bổ nhưng chớ nên mua 3 loại này khi đi chợ.

Hàu là loại hải sản được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy, ngọt tự nhiên và có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn. Từ hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai đến cháo hàu, hàu hấp sả hay hàu sống ăn kèm gia vị, mỗi món đều có sức hấp dẫn riêng. Không chỉ thơm ngon, hàu còn cung cấp protein, vitamin B12, kẽm, sắt và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, hàu là thực phẩm dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản. Nếu mua phải hàu đã chết, bị hỏng hoặc không được giữ lạnh đúng cách, người ăn có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm và nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, khi đi chợ chọn mua hàu, người tiêu dùng cần chú ý đến độ tươi, tình trạng vỏ, mùi và cách bảo quản. Dưới đây là 3 loại hàu nên tránh mua để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

1. Hàu còn nguyên vỏ nhưng đã chết, vỏ mở rộng

Khi mua hàu nguyên con, tình trạng vỏ là một trong những dấu hiệu đầu tiên cần quan sát. Hàu còn sống thường có hai mảnh vỏ khép chặt. Nếu vỏ hơi hé, bạn có thể chạm nhẹ để kiểm tra phản ứng; hàu sống thường sẽ khép lại khi bị kích thích. Ngược lại, những con hàu mở miệng rộng, không khép lại khi chạm vào hoặc có dấu hiệu bất thường nên được loại bỏ. Đặc biệt, nếu hàu có thêm mùi hôi, dịch chảy ra bất thường hoặc phần thịt bên trong bị phân hủy, bạn tuyệt đối không nên mua. Hàu đã chết có thể nhanh chóng xuống chất lượng nếu không được bảo quản lạnh đúng cách. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng chỉ nhìn vào độ mở của vỏ chưa đủ để kết luận chắc chắn hàu đã chết, bởi một số con có thể hé vỏ khi đang sống. Khi không thể xác định tình trạng của hàu, tốt nhất nên chọn những con còn nguyên vẹn, có dấu hiệu sống rõ ràng và được bán tại nơi đáng tin cậy.

2. Hàu có mùi hôi, chua hoặc tanh nồng bất thường

Hàu tươi thường có mùi biển nhẹ, tự nhiên, không gây cảm giác khó chịu. Vì vậy, nếu khi đến quầy hải sản, bạn ngửi thấy hàu có mùi chua, mùi hôi hoặc tanh nồng bất thường thì nên cân nhắc kỹ và tránh mua. Đối với hàu đã tách vỏ, việc kiểm tra mùi càng quan trọng vì người mua khó quan sát tình trạng sống của con hàu như khi mua nguyên vỏ. Nếu phần thịt có mùi khó chịu, nước hàu đục bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu phân hủy, không nên chọn dù người bán đưa ra mức giá hấp dẫn. Một số người có thói quen cho rằng chỉ cần rửa sạch, thêm gừng, sả hoặc gia vị là có thể khử mùi và sử dụng bình thường. Tuy nhiên, cách làm này không thể khiến hàu đã hỏng trở nên an toàn. Nấu chín cũng không phải biện pháp khắc phục thực phẩm đã bị phân hủy hoặc bảo quản không đúng cách. Vì vậy, khi mua hàu, đừng chỉ quan tâm đến kích thước hay giá thành mà hãy chú ý đến mùi tự nhiên của sản phẩm. Nếu nghi ngờ hàu đã hỏng, tốt nhất không nên mua hoặc sử dụng.

3. Hàu có thịt nhũn nát, nhớt lạ hoặc đổi màu bất thường

Với hàu đã tách vỏ, người mua có thể quan sát trực tiếp phần thịt để đánh giá sơ bộ chất lượng. Hàu tươi thường có phần thịt nguyên vẹn, ẩm tự nhiên, không bị nhũn nát hoặc phân hủy rõ rệt. Phần nước hàu cũng không nên có những biểu hiện bất thường đi kèm mùi khó chịu. Nếu thấy thịt hàu nhão nát, có lớp nhớt bất thường, chuyển màu rõ rệt hoặc xuất hiện những dấu hiệu phân hủy, bạn nên tránh mua. Đây có thể là biểu hiện của việc hàu đã để quá lâu hoặc không được bảo quản đúng cách. Dù vậy, màu sắc tự nhiên của thịt hàu có thể thay đổi tùy loài, môi trường sống và giai đoạn sinh trưởng. Vì thế, không nên kết luận hàu hỏng chỉ dựa vào một màu sắc riêng lẻ. Điều cần quan tâm là sự kết hợp giữa hình dạng, kết cấu, mùi, điều kiện bảo quản và nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, hàu trông tươi ngon chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Một số vi khuẩn, virus và tác nhân gây bệnh có thể tồn tại trong hàu mà không làm thay đổi rõ rệt màu sắc, mùi vị hay vẻ ngoài. Do đó, việc chọn mua tại địa chỉ uy tín và chế biến đúng cách vẫn rất quan trọng.

Lưu ý khi mua hàu để chọn được sản phẩm tươi ngon

Để hạn chế mua phải hàu kém chất lượng, bạn nên ưu tiên những quầy hải sản sạch sẽ, có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và bảo quản sản phẩm trong điều kiện lạnh phù hợp. Khi mua hàu nguyên vỏ, hãy chọn những con còn nguyên vẹn, khép chặt hoặc có phản ứng khi được chạm nhẹ. Với hàu đã tách vỏ, nên chọn sản phẩm được giữ lạnh liên tục, có thông tin nguồn gốc và hạn sử dụng rõ ràng.

Sau khi mua, cần đưa hàu về nhà sớm và bảo quản đúng nhiệt độ. Không để hàu tươi sống ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đặc biệt vào những ngày nóng. Nếu chưa chế biến ngay, hãy giữ lạnh theo hướng dẫn bảo quản của nhà cung cấp.

Ngoài ra, bạn không nên ăn hàu sống hoặc tái nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng do nhiễm khuẩn, chẳng hạn người mắc bệnh gan, suy giảm miễn dịch hoặc có một số bệnh nền nghiêm trọng. Ăn hàu đã nấu chín kỹ là lựa chọn an toàn hơn, nhất là khi không chắc chắn về nguồn gốc và điều kiện bảo quản.