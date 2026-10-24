Mua gà chặt sẵn thấy 4 dấu hiệu này thì bỏ qua ngay, rẻ mấy cũng đừng dại xuống tiền

Gà chặt sẵn rất tiện lợi, nhưng thấy 4 dấu hiệu này thì tốt nhất đừng mua.

Do nhu cầu mua thực phẩm nhanh gọn, tiện lợi ngày càng tăng, tại các khu chợ truyền thống và siêu thị hiện nay, thịt gà thường được chặt thành từng phần như đùi, cánh, ức, chân hoặc cả bộ gà chặt sẵn để khách hàng dễ lựa chọn. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những người không có nhu cầu mua nguyên con, muốn mua vừa đủ cho một bữa ăn và tiết kiệm thời gian sơ chế. Tuy nhiên, thịt gà chặt sẵn cũng có một điểm khiến nhiều người dễ bỏ qua: khi các phần thịt đã được chia nhỏ, người mua khó quan sát tình trạng của cả con gà ban đầu, đồng thời cũng khó biết chính xác thịt đã được sơ chế và bảo quản trong bao lâu. Vì vậy, để tránh mua phải thịt gà kém chất lượng, bạn nên ghi nhớ 4 dấu hiệu dưới đây khi đi chợ hoặc mua thực phẩm tại siêu thị.

1. Thịt gà có mùi chua, mùi ôi bất thường

Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất cần chú ý khi chọn mua thịt gà chặt sẵn. Thịt gà tươi thường có mùi nhẹ đặc trưng của thịt sống, không có mùi chua, mùi thối hay mùi khó chịu bất thường. Nếu vừa đến gần quầy hàng đã ngửi thấy mùi ôi nồng, hoặc khi quan sát một khay gà thấy có mùi lạ rõ rệt, bạn nên bỏ qua thay vì cố chọn những miếng trông còn đẹp mắt. Đặc biệt, nếu thịt có mùi bất thường đi kèm bề mặt nhớt hoặc màu sắc thay đổi, nguy cơ thịt đã bị hư hỏng càng đáng lưu ý.

Bạn cũng không nên nghĩ rằng chỉ cần rửa sạch hoặc tẩm ướp gia vị là có thể khắc phục được. Việc rửa hay nấu chín không phải cách để biến thịt đã hư hỏng thành thực phẩm an toàn. Tốt nhất, hãy chọn khay thịt khác hoặc mua tại nơi bán đáng tin cậy hơn.

2. Bề mặt thịt nhớt dính bất thường

Thịt gà sống vốn có độ ẩm nhất định, vì vậy khi cầm hoặc quan sát, bạn có thể thấy bề mặt hơi ướt. Tuy nhiên, nếu thịt xuất hiện lớp nhớt dính bất thường, cảm giác nhầy trơn rõ rệt, đặc biệt khi đi kèm mùi khó chịu, bạn nên tránh mua. Khi chọn gà chặt sẵn, hãy quan sát kỹ phần da, các mặt cắt và những vị trí giữa các miếng thịt. Đây là những nơi bạn có thể nhận ra một số biểu hiện bất thường về bề mặt. Nếu thịt bị nhũn, dính nhớt hoặc có dịch tiết bất thường, đừng chỉ dựa vào màu da đẹp để đánh giá chất lượng.

Một lưu ý nữa là không nên dùng tay trần chạm trực tiếp vào thịt sống tại quầy để kiểm tra. Bạn có thể quan sát bằng mắt và hỏi người bán về tình trạng bảo quản. Nếu mua gà đóng khay, hãy kiểm tra phần dịch bên trong bao bì và tránh sản phẩm có bao bì rò rỉ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

3. Thịt đổi màu bất thường

Màu sắc cũng là yếu tố bạn nên quan sát khi mua gà chặt sẵn. Thịt gà tươi có thể có màu khác nhau tùy theo bộ phận, giống gà và phương pháp bảo quản, vì vậy không nên mặc định rằng da càng vàng hoặc thịt càng trắng thì càng ngon. Điều đáng lưu ý là những vùng thịt chuyển sang màu xám xanh bất thường, xuất hiện các mảng đổi màu đáng ngờ hoặc có biểu hiện khác thường đi kèm mùi lạ, nhớt dính. Khi gặp những dấu hiệu này, bạn nên tránh mua.

Ngoài ra, đừng để phần da vàng đẹp đánh lạc hướng. Màu da có thể thay đổi theo giống gà, thức ăn và cách sơ chế, nên không thể chỉ nhìn màu sắc để kết luận thịt có tươi hay không. Hãy đánh giá tổng thể cả màu thịt, mùi, bề mặt và điều kiện bảo quản.

4. Gà chặt sẵn được bày bán ở nơi không đảm bảo bảo quản

Đây là điều rất dễ bị bỏ qua khi đi chợ, bởi nhiều người chỉ tập trung nhìn miếng thịt mà quên quan sát nơi bày bán. Thịt gà sống là thực phẩm dễ hư hỏng nếu không được giữ ở nhiệt độ phù hợp. Vì thế, bạn nên cẩn trọng với những khay gà để ngoài trời nóng trong thời gian dài, đặt gần nguồn nhiệt hoặc không được che chắn và bảo quản hợp vệ sinh. Với gà đóng gói tại siêu thị, hãy kiểm tra xem sản phẩm có được giữ lạnh đúng cách hay không, bao bì có nguyên vẹn không và thông tin hạn sử dụng có rõ ràng không.

Nếu thịt có vẻ ngoài bình thường nhưng đã được bảo quản không đúng cách, bạn vẫn không thể chắc chắn rằng sản phẩm an toàn chỉ bằng cách quan sát. Khi nghi ngờ về điều kiện bảo quản, tốt nhất nên chọn sản phẩm khác tại nơi bán đáng tin cậy.

Một vài mẹo nhỏ để mua gà chặt sẵn yên tâm hơn

Ngoài 4 dấu hiệu kể trên, bạn nên ưu tiên mua thịt gà tại những cửa hàng có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, khu vực sơ chế sạch sẽ và quy trình bảo quản phù hợp. Nếu mua tại siêu thị, hãy xem nhãn sản phẩm, ngày đóng gói, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Nếu mua ngoài chợ, bạn có thể hỏi người bán về thời điểm sơ chế và cách giữ lạnh thịt.

Sau khi mua về, hãy bảo quản thịt gà trong tủ lạnh hoặc tủ đông phù hợp, tránh để thịt sống ở nhiệt độ phòng quá lâu. Đồng thời, giữ riêng thịt gà sống với thực phẩm ăn ngay để hạn chế nguy cơ nhiễm chéo và nấu chín kỹ trước khi ăn.