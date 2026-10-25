Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn trồng cây trong nhà hay ngoài ban công?

Đằng sau quyết định này là nhiều lý do liên quan đến diện tích, thời gian chăm sóc và nhu cầu sử dụng không gian.

Không gian sống ngày càng hạn chế

Một trong những lý do khiến nhiều gia đình cân nhắc việc trồng cây trong nhà là diện tích sinh hoạt không quá rộng. Tại các căn hộ nhỏ, mỗi khoảng trống đều cần được tính toán để bố trí đồ đạc, khu vực làm việc hoặc không gian vui chơi cho trẻ.

Những chậu cây đặt trên sàn có thể chiếm diện tích đi lại, trong khi cây đặt trên bàn, kệ hoặc bậu cửa sổ cũng cần được sắp xếp để không ảnh hưởng đến công năng sử dụng. Với gia đình có nhiều đồ đạc, việc dành thêm chỗ cho cây xanh đôi khi trở nên khó khăn.

Ngoài ra, không phải căn hộ nào cũng có ban công hoặc cửa sổ đủ rộng để trồng cây. Những khu vực thiếu ánh sáng tự nhiên cũng khiến việc lựa chọn và chăm sóc cây trở nên khó khăn hơn.

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Bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc

Trồng cây tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên. Tùy từng loại, cây có thể cần tưới nước, bổ sung dinh dưỡng, cắt tỉa lá già và kiểm tra sâu bệnh.

Với những người thường xuyên đi làm cả ngày, đi công tác hoặc có lịch sinh hoạt không ổn định, việc duy trì những công việc này có thể trở thành gánh nặng. Nếu tưới quá nhiều, cây dễ bị úng rễ; ngược lại, thiếu nước trong thời gian dài có thể khiến lá héo và cây suy yếu.

Một số loại cây còn cần điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Khi không có đủ thời gian tìm hiểu, người trồng có thể phải thay cây nhiều lần nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

Vì vậy, thay vì tiếp tục trồng cây trong nhà, một số gia đình lựa chọn cách trang trí ít tốn công chăm sóc hơn.

Lo ngại côn trùng, nấm mốc và vấn đề vệ sinh

Đất trồng thường xuyên ẩm có thể tạo điều kiện cho một số loại nấm phát triển hoặc thu hút ruồi nấm. Nước đọng trong đĩa lót chậu cũng có thể gây mất vệ sinh nếu không được xử lý thường xuyên.

Bên cạnh đó, lá cây rụng, đất rơi ra sàn và chậu cây bám bụi có thể khiến việc dọn dẹp mất thêm thời gian. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, người chăm sóc còn cần cân nhắc vị trí đặt chậu, nguy cơ đổ vỡ và độc tính của một số loài cây khi bị nhai hoặc nuốt phải.

Những bất tiện này không có nghĩa trồng cây trong nhà là mất vệ sinh. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện chăm sóc và kiểm soát độ ẩm phù hợp, cây xanh có thể khiến công việc dọn dẹp trở nên phức tạp hơn.

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Ưu tiên phong cách nội thất tối giản

Xu hướng thiết kế nội thất tối giản khiến một số gia đình ưu tiên không gian thoáng, ít đồ trang trí và dễ vệ sinh. Thay vì bố trí nhiều chậu cây, họ lựa chọn đồ nội thất có đường nét đơn giản, màu sắc trung tính hoặc các vật dụng trang trí ít cần bảo dưỡng.

Với những người thường xuyên thay đổi cách sắp xếp nhà cửa, việc không trồng cây cũng giúp dễ dàng di chuyển đồ đạc và điều chỉnh không gian theo nhu cầu.

Dù vậy, phong cách tối giản không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ cây xanh. Một chậu cây phù hợp với diện tích và thiết kế vẫn có thể tạo điểm nhấn mà không khiến căn phòng trở nên chật chội.

Không muốn tốn thêm chi phí duy trì

Chi phí trồng cây không chỉ nằm ở việc mua cây ban đầu. Người trồng có thể cần đầu tư chậu, đất, giá thể, phân bón, dụng cụ chăm sóc và đèn trồng cây nếu không gian thiếu ánh sáng tự nhiên.

Khi cây bị sâu bệnh hoặc không thích nghi với môi trường, việc thay cây cũng làm phát sinh thêm chi phí. Với những gia đình không có nhiều thời gian hoặc không xem trồng cây là sở thích lâu dài, khoản chi này có thể không thực sự cần thiết.

Thay vào đó, họ có thể lựa chọn những cách trang trí khác phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

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Cây xanh có thể giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn và tạo cảm giác thư giãn cho nhiều người. Tuy nhiên, việc trồng cây nên dựa trên điều kiện thực tế thay vì chạy theo xu hướng trang trí.

Nếu vẫn muốn có cây xanh nhưng ngại chăm sóc, các gia đình có thể chọn một hoặc hai loại cây phù hợp với lượng ánh sáng trong nhà, sử dụng chậu có lỗ thoát nước và đặt cây ở vị trí thuận tiện cho việc tưới, vệ sinh. Những loại cây ít cần chăm sóc cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng cần tìm hiểu đặc điểm cụ thể trước khi mua.

Điều quan trọng là cây xanh nên phục vụ nhu cầu sống của gia đình, thay vì trở thành một công việc gây áp lực. Một không gian sống thoải mái không phụ thuộc vào việc có nhiều hay ít cây, mà nằm ở cách bố trí phù hợp với điều kiện và thói quen của người sử dụng.