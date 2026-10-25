Mỹ nhân Việt lên đồ “đi đu” concert BIGBANG: Người mặc giản dị vẫn xinh, người thì sành điệu hết nấc

Dàn mỹ nhân Việt thi nhau xuất hiện tại concert BIGBANG với diện mạo rạng rỡ, đi kèm là loạt outfit “đu idol” vừa sành điệu vừa cuốn hút.

Day 1 của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 24/10 đã khép lại trong bầu không khí bùng nổ, với hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Từ những màn trình diễn đầy năng lượng của BIGBANG đến sự hưởng ứng cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả, tất cả đã góp phần tạo nên sức nóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến concert trở thành tâm điểm bàn luận và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Đêm diễn tối 24/10 vừa qua còn gây chú ý khi quy tụ đông đảo sao Vbiz, trong đó có dàn mỹ nhân đình đám hào hứng nhập cuộc “đu idol”. Không chỉ hòa mình vào những màn trình diễn sôi động, các người đẹp còn tranh thủ khoe outfit đi concert cực xinh, với đủ phong cách từ cá tính, phóng khoáng đến trẻ trung, sành điệu. Ngắm nhanh loạt outfit của dàn sao Vbiz tại concert BIGBANG Day 1, chị em vừa được dịp chiêm ngưỡng những màn lên đồ mãn nhãn, vừa có thể bỏ túi thêm nhiều ý tưởng mix match để chuẩn bị cho đêm diễn Day 2 của BIGBANG vào tối 25/10.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ông xã chủ tịch không thể đứng ngoài sức nóng của concert BIGBANG Day 1 tại Hà Nội. Cặp đôi lựa chọn matching outfit với tông đen trung tính, vừa đồng điệu vừa dễ dàng hòa mình vào bầu không khí sôi động của đêm nhạc. Không cần lên đồ cầu kỳ, Quỳnh Châu vẫn ghi điểm với phong cách phóng khoáng, sành điệu khi kết hợp áo cúp ngực cùng quần short jeans. Công thức phối đồ tối giản nhưng trẻ trung, năng động giúp nàng Hậu thoải mái tận hưởng concert mà vẫn giữ được vẻ ngoài thời thượng. Cặp đôi cũng không quên khoe lightstick BIGBANG - món phụ kiện “quốc dân” trong đêm nhạc, vừa thể hiện tinh thần đu idol hết mình, vừa trở thành điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể outfit. Set đồ của Quỳnh Châu chính là gợi ý đáng tham khảo cho hội chị em khi đi chơi, dự concert hay tham gia những buổi hẹn hò cần di chuyển nhiều. Chỉ với những item cơ bản, dễ tìm, bạn đã có thể tạo nên một outfit vừa thoải mái, phóng khoáng, vừa đủ sành điệu để tự tin check-in và sở hữu những khung hình xịn xò trong đêm nhạc.

Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La và stylist Pông Chuẩn lên đồ cực ngầu để đi “quẩy” concert BIGBANG. Cả hai đều lựa chọn blazer phối cùng quần ống rộng, mang đến diện mạo phóng khoáng, cá tính mà vẫn đậm chất thời trang. Đàm Thu Trang ưu ái bảng màu sáng với sơ mi kẻ hồng mix cùng blazer kẻ nâu, kết hợp quần ống rộng màu be tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch mà không kém phần trẻ trung. Trong khi đó, Pông Chuẩn cũng chọn công thức phối đồ tương tự cô bạn thân nhưng thiên về gam màu trung tính với blazer đen và quần da đồng màu. Điểm nhấn nằm ở chiếc áo cổ đổ màu xanh Tiffany, giúp set đồ thêm nổi bật, có chiều sâu mà vẫn giữ được vẻ cool ngầu đặc trưng.

Cả hai outfit đều ghi điểm nhờ cách phối màu tinh tế cùng phom dáng rộng rãi. Chị em chuẩn bị “đu” concert Day 2 mà chưa biết mặc gì hoàn toàn có thể tham khảo ngay công thức mix blazer cùng quần ống rộng của Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn. Chỉ cần khéo léo biến tấu màu sắc, chất liệu và thêm một vài phụ kiện cá tính, bạn đã có ngay set đồ vừa thoải mái để “quẩy” hết mình, vừa đủ thời thượng để lên hình thật cuốn hút.

Xuất hiện tại concert BIGBANG, Khánh Vy ghi điểm với diện mạo xinh yêu, nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách ăn mặc đơn giản mà cuốn hút. Không cần lên đồ cầu kỳ, nữ MC vẫn nổi bật nhờ cách phối trang phục tinh tế, trẻ trung và dễ ứng dụng. Khánh Vy lựa chọn áo dài tay cổ V với chất liệu mỏng nhẹ, phom dáng ôm vừa vặn, kết hợp cùng quần ống rộng tạo nên tổng thể hài hòa, tôn dáng mà vẫn thoải mái. Sự kết hợp giữa áo ôm và quần rộng cũng giúp outfit có độ cân đối, mang đến vẻ ngoài nữ tính, thanh thoát nhưng không kém phần hiện đại. Oufit mà Khánh Vy chọn diện là công thức mặc đẹp mùa thu gần như không bao giờ lỗi mốt, không kén dáng người và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, kể cả những đêm concert cần sự thoải mái, năng động. Chị em thích lên đồ nhanh gọn mà vẫn xinh cứ lưu ngay công thức của Khánh Vy, vừa có thể tham khảo cho outfit đi concert BIGBANG Day 2, vừa dễ dàng ứng dụng trong đời thường khi đi học, đi làm hay dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Juky San dù mua vé concert BIGBANG Day 2 nhưng trước sức nóng và không khí rộn ràng của Day 1, cô nàng vẫn không quên khoe vội outfit đi “quẩy” cực cuốn. Set đồ được nữ ca sĩ “lên sóng” ghi điểm với áo hai dây dáng croptop kết hợp cùng quần ống loe và boots cao gót, mang đậm tinh thần Y2K cá tính, thời thượng. Không cần phối đồ cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều phụ kiện, outfit của Juky San vẫn nổi bật nhờ cách kết hợp những item đơn giản nhưng có khả năng tôn dáng hiệu quả. Áo croptop sẽ giúp khoe khéo vòng eo, trong khi quần ống loe tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, kết hợp cùng boots cao gót càng tăng thêm vẻ sành điệu, phóng khoáng cho tổng thể. Đây tiếp tục là gợi ý lên đồ lý tưởng cho hội chị em đang bí ý tưởng mặc đẹp khi đi concert. Chỉ cần một chiếc croptop, quần ống loe và đôi boots phù hợp, bạn đã có ngay outfit vừa cá tính, thời thượng, vừa đủ thoải mái để hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Gợi ý một số outfit sành điệu cho concert BIGBANG Day 2

Bên cạnh việc tham khảo những set đồ sành điệu của dàn mỹ nhân Vbiz, chị em cũng có thể tìm cảm hứng từ loạt outfit dưới đây để đa dạng hóa phong cách và dễ dàng chọn được diện mạo phù hợp cho concert BIGBANG Day 2.

Gợi ý mua sắm: Đầm trắng