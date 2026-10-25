7 loại cây đuổi muỗi tốt nhất: Toàn loại quen thuộc với người Việt

Một số loại cây quen thuộc chứa các hợp chất có mùi khiến muỗi khó chịu, có thể hỗ trợ hạn chế muỗi xuất hiện quanh nhà.

Muỗi không chỉ gây khó chịu bởi những vết đốt mà còn là vật trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, đe dọa sức khỏe con người. Bên cạnh các biện pháp phòng chống muỗi thông thường, trồng cây có mùi hương tự nhiên cũng là cách được nhiều gia đình lựa chọn.

7 loại cây có thể giúp xua đuổi muỗi

1. Húng quế

Húng quế có tác dụng hỗ trợ xua đuổi muỗi (Ảnh: Pegplant)

Húng quế có mùi thơm đặc trưng, vừa được dùng làm gia vị vừa có thể khiến muỗi khó chịu. Có thể trồng húng quế trong chậu và đặt trên bàn ăn ngoài trời. Khi lá được chạm hoặc vò nhẹ, mùi hương sẽ lan tỏa rõ hơn.

2. Bạc hà

Tinh dầu bạc hà được ghi nhận có khả năng xua đuổi muỗi. Loại cây này thích hợp trồng trong chậu, cần ánh sáng và tưới nước thường xuyên. Có thể vò nhẹ lá để tăng khả năng giải phóng các hợp chất tạo mùi.

3. Oải hương

Oải hương (Ảnh: Better Homes and Gardens)

Hoa oải hương có mùi thơm dễ chịu với con người nhưng lại khiến muỗi không thích. Cây ưa nắng, có thể trồng trong chậu hoặc bồn hoa. Nên đặt gần cửa ra vào, sân hiên hoặc khu vực thường xuyên ngồi ngoài trời.

4. Cỏ mèo

Cỏ mèo chứa hợp chất nepetalactone trong tinh dầu, có tác dụng xua đuổi muỗi. Khi lá bị vò nát, hợp chất này được giải phóng và tạo ra mùi đặc trưng. Cỏ mèo phát triển khá nhanh nên trồng trong chậu để dễ kiểm soát.

5. Tía tô đất

Tía tô đất là cây có mùi thơm, có thể hỗ trợ hạn chế muỗi. Cây thích hợp trồng trong chậu, ưa ánh sáng và cần được tưới nước đều đặn. Có thể đặt gần bàn ăn, ban công hoặc khu vực nghỉ ngơi ngoài trời.

6. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ (Ảnh: Better Homes and Gardens)

Cúc vạn thọ có hoa đẹp, màu sắc nổi bật và mùi đặc trưng khiến một số loài côn trùng, trong đó có muỗi, khó chịu. Có thể trồng cây trong chậu, dọc lối đi hoặc quanh khu vực sinh hoạt ngoài trời.

7. Hương thảo

Hương thảo là loại cây gia vị có mùi thơm mạnh, có thể góp phần xua đuổi muỗi. Ngoài trồng gần cửa ra vào, có thể cắt vài nhánh hương thảo treo gần cửa sổ để mùi hương lan tỏa.

Trồng cây thế nào để hạn chế muỗi hiệu quả?

Các loại cây có mùi nên được đặt gần cửa ra vào, cửa sổ, ban công, bàn ăn hoặc khu vực thường xuyên sinh hoạt ngoài trời. Tuy nhiên, cây trồng chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp phòng muỗi khác.

Đặc biệt, cần loại bỏ nước đọng trong xô, chậu, máng xối và những vật dụng ngoài sân. Đây là những nơi muỗi có thể sinh sản.

Giữ sân vườn sạch sẽ, hạn chế nước tù đọng và kết hợp các biện pháp phòng muỗi phù hợp sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với chỉ dựa vào cây có mùi hương.