5 loại nước uống buổi sáng giúp chị em tống mỡ ra ngoài cơ thể, loại thứ 2 còn chẳng tốn một xu

Từ trước đến nay, chăm uống nước luôn là một trong những yếu tố quan trọng để giảm cân thành công, duy trì sức khỏe tốt. Điều này sẽ càng hiệu quả hơn nếu bạn biết uống nước đúng cách, đúng thời điểm.

Nếu đang muốn giảm cân, buổi sáng sau khi thức dậy, bụng còn rỗng là một trong những “thời điểm vàng” bạn nên tận dụng để uống 5 loại nước sau đây:

1. Nước mật ong

Hãy pha một chút mật ong, tốt nhất là mật ong nguyên chất với nước ấm và uống vào buổi sáng sau khi vừa thức dậy. Nước mật ong có thể uống được vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng uống khi bụng rỗng buổi sáng sẽ đẩy lùi táo bón, tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và thải độc cho cơ thể.

Không nên cho quá nhiều mật ong hoặc dùng nước nóng quá 80 độ C khi pha mật ong giảm cân (Ảnh minh họa)

Mật ong không có chất béo, không có cholesterol và không có natri, do đó nó là mật hoa ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe. Trong mật ong rất giàu chất chống oxy hóa, làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể. Khi đó, khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể được tăng lên, từ đó giúp giảm cân. Nó cũng tăng cường nhu động ruột và thúc đẩy tiêu hóa, giảm mỡ nội tạng.

Ngoài ra, nước mật ong buổi sáng còn khiến những độc tố, vi khuẩn có hại trong cơ thể (mà chủ yếu tích tụ ở gan) sẽ bị các enzyme có trong mật ong loại bỏ. Bạn có thể thêm vài giọt nước cốt chanh nếu muốn tăng cường hiệu quả giảm cân, thải độc của loại đồ uống này.

2. Nước lọc ấm

Loại đồ uống đơn giản và tiết kiệm nhất bạn nên uống vào buổi sáng sau khi thức dậy chính là một cốc nước lọc ấm. Lưu ý rằng, không phải tất cả các loại nước được làm ấm đều trở nên tốt hơn khi uống vào buổi sáng, nhất là khi bụng rỗng và cơ thể yếu hơn sau một đêm ngủ dài. Vì vậy, bạn cũng không nên dùng nước thô (chưa được lọc, khử trùng…) để đun nóng rồi uống để tránh nhiễm khuẩn, rước bệnh tật vào người.

Bản thân việc uống nhiều nước lọc đã giúp bạn nhanh no, hạn chế nạp thêm calo, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Nhưng điều này sẽ càng hiệu quả hơn nếu bạn uống nước lọc ấm vào buổi sáng khi bụng rỗng hoặc trước khi ăn sáng. Bởi nó sẽ giúp điều hòa chức năng chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Hệ thống đường ruột sẽ di chuyển các cặn bã ra bên ngoài, giúp cơ thể thanh lọc, làm sạch hệ tiêu hóa.

Một ly nước lọc ấm vào buổi sáng khi bụng rỗng vừa giúp giảm mỡ lại tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Tương tự, nước lọc ấm tăng bài tiết nước tiểu và mồ hôi giúp gan, thận được thanh lọc tốt hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Nó cũng giúp phân hủy thức ăn nhanh hơn, làm ấm ruột và thúc đẩy đại tiện sau bữa sáng.

3. Nước đậu đen

Uống nước đậu đen đúng cách có thể giúp bạn giảm cân, cải thiện vóc dáng. Điều này sẽ càng hiệu quả nếu bạn uống vào buổi sáng khi bụng rỗng. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần rang đậu đen sau đó dùng để nấu nước với lửa nhỏ trong 30 - 40 phút.

Nước đậu đen chứa một số axit amin quan trọng như Arginine và Glutamine, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân. Arginine giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Trong khi đó, Glutamine là một axit amin quan trọng giúp cung cấp năng lượng sau bữa ăn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Một nghiên cứu thực hiện năm 2020 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất (Journal of Nutrition and Metabolism) cho thấy tiêu thụ đậu đen có thể góp phần làm giảm mỡ cơ thể và giảm vòng eo. Bởi ngoài các axit amin trên, đậu đen còn có khả năng giảm cảm giác thèm ăn, giúp no lâu, cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng cường thải độc.

4. Nước bột sắn dây

Bột sắn dây được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên hữu ích trong việc cải thiện hệ tiêu hóa cũng như hỗ trợ giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng.

Bột sắn dây có chứa các isoflavonoid như puerarin, daidzin, daidzein… Những chất này có tác dụng làm mềm phân, lỏng phân để hỗ trợ đưa chất thải ra ngoài cơ thể thuận thiện hơn. Nó cũng giàu kháng tinh bột giúp điều chỉnh cơn thèm ăn và giảm lượng calo hấp thu. Uống nước bột sắn dây còn được cho là có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, tăng cường trao đổi chất.

Tuy nhiên, cũng có một số lưu ý khi uống nước bột sắn dây, nhất là vào buổi sáng. Đầu tiên, chỉ nên pha với nước ấm nhẹ, cần khuấy đều cho tan hết bột và lọc dị vật, bột bị vón cục (nếu có). Không uống nước bột sắn dây khi bụng rỗng hoàn toàn, hãy uống trước 1 cốc nước ấm hoặc ăn nhẹ để tránh tác dụng phụ. Mỗi ngày chỉ nên uống 1 cốc nước bột sắn dây và nên pha loãng, có thể thêm chanh nhưng hạn chế đường để tăng hiệu quả giảm cân, thải độc.

5. Trà gừng

Nếu đang tìm kiếm thức uống hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ nội tạng thì không thể bỏ qua trà gừng. Gừng được chứng minh có khả năng đẩy nhanh sự vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột, đồng thời, giảm đầy hơi.

Bởi gừng chứa số lượng lớn hợp chất gingerol và shogaol hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân. Cụ thể, hợp chất gingerol thúc đẩy các hoạt động chuyển hóa, giúp thức ăn tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra gingerol giúp điều hòa ổn định lượng đường huyết trong cơ thể và giảm mỡ nội tạng.

Trà gừng chứa nhiều hoạt chất tăng cường đốt mỡ, giảm cảm giác thèm ăn (Ảnh minh họa)

Gừng còn có tính nóng, giúp đốt cháy lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Uống trà gừng ấm vào buổi sáng giúp tăng tốc độ đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Cách làm cũng vô cùng đơn giản. Gừng thái lát, đun sôi trong nước, để nguội, chắt lấy nước, có thể thêm một chút mật ong rồi thưởng thức. Nên uống trước khi ăn sáng 30 phút để tăng hiệu quả giảm cân.

