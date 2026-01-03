5 loại gia vị nên có trong nhà để hỗ trợ giảm cân

Việc sử dụng gia vị không chỉ đơn thuần là để tăng thêm hương vị cho món ăn. Các nghiên cứu cho thấy một số loại gia vị nhất định có khả năng tác động trực tiếp đến hiệu quả giảm cân của cơ thể thông qua cơ chế thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ức chế cơn đói và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa mạnh mẽ hơn.

Gia vị hỗ trợ giảm cân thông qua khả năng tăng cường chuyển hóa năng lượng (Ảnh: Getty Images)

Ớt Cayenne

Loại quả này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Mỹ châu, không chỉ là gia vị phổ biến mà còn là "trợ thủ" đắc lực trong việc kiểm soát cân nặng. Sức mạnh của loại ớt này nằm ở hoạt chất capsaicin, có khả năng kích hoạt quá trình sinh nhiệt và thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao calo ngay cả trong trạng thái nghỉ ngơi.

Đồng thời, capsaicin còn giúp ức chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ oxy hóa mỡ và hạn chế hấp thụ chất béo, đặc biệt hiệu quả với những người không có thói quen ăn cay thường xuyên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa và tránh kích ứng dạ dày, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ tối đa 0,9g mỗi ngày.

Gừng

Gừng là loại cây thân thảo nhỏ, sống lâu năm, từ lâu được dùng trong y học dân gian. Các nghiên cứu gần đây cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm cân. Một phân tích tổng hợp năm 2024 trên 27 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng có liên quan đến việc giảm cân nặng, BMI và tỷ lệ mỡ cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng chất lượng cao để khẳng định rõ hiệu quả này.

Quế

Quế có khả năng ổn định lượng đường trong máu và hạn chế sự tăng insulin sau bữa ăn, những yếu tố quan trọng giúp giảm tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Nhờ kiểm soát đường huyết hiệu quả, quế còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, kéo dài thời gian no và hỗ trợ quản lý cân nặng, cả ở người khỏe mạnh lẫn người có vấn đề về đường huyết. Bạn có thể dùng quế Ceylon (nhẹ và an toàn hơn) hoặc quế Cassia, nhưng không nên dùng quá 1 thìa cà phê mỗi ngày.

Tiêu đen

Hoạt chất piperine trong tiêu đen mang lại nhiều lợi ích cho chuyển hóa, bao gồm hỗ trợ đốt mỡ, giảm viêm và cải thiện các chỉ số mỡ trong máu như cholesterol và triglyceride. Piperine còn giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất từ thực phẩm, đặc biệt là curcumin trong nghệ, từ đó tối ưu hóa tác dụng của các loại gia vị có lợi khác.

Tuy nhiên, do tiêu đen có vị cay nóng, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây cảm giác nóng rát dạ dày hoặc kích ứng hệ tiêu hóa. Vì vậy, chỉ cần rắc một lượng nhỏ vào món ăn hàng ngày là đủ để tận dụng lợi ích mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm cân và cải thiện chỉ số BMI. Các nghiên cứu năm 2022 và 2023 chỉ ra rằng curcumin đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh và tập luyện.

Để tận dụng tối đa lợi ích từ nghệ, bạn chỉ cần dùng khoảng ½ đến 1 thìa cà phê mỗi ngày. Ngoài thêm nghệ vào món cà ri, bạn có thể khuấy nghệ vào cháo, súp, xay cùng sinh tố hoặc thêm vào các món xào để món ăn vừa đẹp mắt, vừa bổ dưỡng hơn.