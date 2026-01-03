Nghe lời truyền miệng, người phụ nữ cắt loại cây "lạ" trong vườn ăn nào ngờ phải đi cấp cứu

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 người nhập viện do ngộ độc và phản vệ thực phẩm, cảnh báo thận trọng khi dùng cây thuốc dân gian, rượu tự chế và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là một người bệnh tự ý thu hái và nhai trực tiếp cây giống cây thuốc dân gian theo lời truyền miệng. Tuy nhiên chỉ khoảng một giờ sau khi ăn, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, buồn nôn và nôn liên tục. Gia đình đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nơi bệnh nhân được theo dõi nghi ngộ độc do ăn nhầm cây dại. Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe của người bệnh hiện ổn định.

Loại cây mà người bệnh ăn được người nhà mang đến bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 41 tuổi (phường Vàng Danh) bị phản vệ sau khi uống rượu ngâm rễ cây. Sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, rét run và nổi mẩn đỏ toàn thân. Người nhà liền đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị suy thận cấp do ngộ độc thảo dược. Bệnh nhân cho biết đã tìm hiểu trên mạng Internet và nghe người thân truyền miệng rằng cây me đất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị sỏi thận và tiểu đường. Người phụ nữ đã tự ý nhổ cây trong vườn về sử dụng, dẫn đến ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ cảnh báo, ngộ độc thực phẩm và phản vệ có thể diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Người dân cần tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, cây cỏ, rượu ngâm chưa rõ nguồn gốc, đặc biệt với những người có tiền sử dị ứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn uống như đau bụng dữ dội, nôn, khó thở, nổi mẩn toàn thân, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

(Theo Vietnamnet, Đại biểu Nhân dân)