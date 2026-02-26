5 loại cây mang lại xui xẻo, không nên trồng trong nhà

Cây xanh giúp không gian sống thêm tươi mát, cải thiện chất lượng không khí và tạo cảm giác thư thái. Tuy nhiên, theo một số quan niệm trong phong thuỷ, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Có những loại được cho là mang năng lượng tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến sự hòa thuận và tài lộc của gia đình.

Dưới đây là 5 loại cây thường được khuyến nghị nên tránh trồng trong nhà.

Cây me

Cây me.

Theo quan niệm dân gian ở một số nền văn hóa, cây me bị cho là mang nguồn năng lượng không tích cực. Một số chuyên gia phong thuỷ cho rằng không nên xây nhà gần cây me hoặc trồng cây này trong khuôn viên nhà ở, vì nó được tin là nơi “trú ngụ” của nguồn năng lượng xấu.

Dù đây chỉ là niềm tin truyền thống và chưa có cơ sở khoa học chứng minh, nhiều gia đình vẫn tránh trồng cây me sát nhà để đảm bảo sự an tâm về mặt tinh thần.

Cây bông

Cây bông.

Cây bông có hoa trắng mềm, nhìn bắt mắt khi dùng làm trang trí. Tuy nhiên, theo phong thuỷ, đây là nhóm cây không nên đặt trong nhà.

Lý do được đưa ra là những loại cây này dễ bám bụi, mà bụi bẩn trong nhà lại tượng trưng cho sự trì trệ, nghèo khó. Ngoài yếu tố phong thủy, việc tích tụ bụi cũng khiến không gian sống kém vệ sinh hơn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người dị ứng.

Cây keo gai

Cây keo gai.

Cây keo gai, còn gọi là Babul, có tên khoa học Vachellia nilotica. Dù có hoa vàng khá đẹp và được biết đến với một số công dụng dược liệu, cây này lại không được khuyến khích trồng trong nhà.

Theo quan niệm phong thuỷ, các loại cây có nhiều gai nhọn dễ tượng trưng cho mâu thuẫn, tranh cãi, từ đó gây bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, thay vì đặt trong phòng khách hay ban công kín, loại cây này thường được khuyên trồng ngoài trời.

Cây lá móng tay

Cây lá móng.

Cây lá móng tay, hay còn gọi là cây lá móng, trong một số nền văn hóa được tin rằng có thể thu hút năng lượng tiêu cực nếu đặt trong nhà. Tương tự cây me, loại cây này thường không được khuyến khích trồng sát khu vực sinh hoạt chính.

Cây chết hoặc héo úa

Cây chết.

Dù không phải một loài cây cụ thể, nhưng cây chết, cây héo úa hoặc mục rữa được xem là “vận xui” phổ biến nhất trong nhà. Mục đích của việc trồng cây là mang lại sức sống và sự tươi mới. Khi cây khô héo, lá vàng rụng hoặc thối rễ, chúng tạo cảm giác suy tàn, tiêu cực và thiếu sinh khí.

Theo cả quan niệm phong thủy lẫn nguyên tắc sống lành mạnh, nên loại bỏ cây chết kịp thời và chăm sóc cây xanh khỏe mạnh để duy trì nguồn năng lượng tích cực trong nhà.

Dù tin nhiều hay ít vào phong thủy, việc lựa chọn và chăm sóc cây xanh đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng. Một không gian sạch sẽ, cây cối tươi tốt, đủ ánh sáng và thông thoáng mới chính là nền tảng giúp ngôi nhà trở nên dễ chịu và tràn đầy sức sống.

Nguồn: Flower Aura