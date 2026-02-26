Vía Thần Tài: Đổ xô mua vàng nhưng 3 sai lầm này khiến nhiều người “mất lộc” ngay trong ngày lấy may

Mỗi dịp đầu năm mới, đặc biệt là ngày vía Thần Tài, hình ảnh dòng người xếp hàng dài trước các tiệm vàng đã trở nên quen thuộc. Nhiều người tin rằng mua vàng trong ngày này sẽ giúp "hút lộc", mang lại may mắn, tài vận dồi dào suốt cả năm. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tài chính, thói quen này liệu có thực sự tối ưu?

T.Linh (kênh TikTok @tlinhmoneytalk) - một chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, đã đưa ra những phân tích thẳng thắn về 3 sai lầm chí mạng mà rất nhiều người mắc phải khi mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Những chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng bởi cách tiếp cận thực tế, khoa học nhưng vẫn tôn trọng yếu tố văn hóa và tâm linh.

Mua vàng theo tâm lý đám đông: Sai lầm phổ biến nhất

Theo T.Linh, dưới góc nhìn của các chuyên gia quản lý gia sản FIDT, việc đổ xô mua vàng trong ngày vía Thần Tài chưa hẳn là lựa chọn khôn ngoan, đặc biệt nếu mục tiêu của bạn là đầu tư dài hạn.

Nguyên nhân đến từ yếu tố cung - cầu. Trong ngày này, nhu cầu mua vàng tăng đột biến, khiến giá bị đẩy lên cao so với mặt bằng chung. Mức chênh lệch có thể lên đến vài triệu đồng mỗi lượng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần mua xong và bước ra khỏi cửa tiệm, người mua đã có nguy cơ "lỗ ngay lập tức".

"Nếu mục tiêu của bạn là tích trữ vàng trong đầu tư dài hạn thì bạn nên cân nhắc việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài để không bị ảnh hưởng bởi sóng tăng giá ngắn hạn" - T.Linh khẳng định.

Mua quá nhiều vì tin rằng càng nhiều càng lộc

Một sai lầm khác là tâm lý "mua càng nhiều càng may", dẫn đến việc chi tiêu vượt quá khả năng tài chính. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua vàng với hy vọng đổi lại vận may, nhưng lại quên mất rằng tài lộc bền vững đến từ quản lý tài chính thông minh chứ không phải những quyết định mang tính bốc đồng.

T.Linh cho rằng, nếu mua vàng chỉ để lấy vía đầu năm, mọi người nên giữ ở mức vừa phải, tránh để áp lực tài chính kéo dài trong suốt năm sau đó.

"Chỉ nên mua số lượng từ 0,5 - 1 chỉ vừa đủ lộc vừa tránh rủi ro biến động giá. Với những người có điều kiện tài chỉnh tốt thì mua 2 - 5 chỉ được coi là mở vía đầu năm" - T.Linh chia sẻ.

Chọn sai loại vàng và thời điểm mua

Nhiều người có thói quen mua vàng miếng hoặc trang sức cầu kỳ vì nghĩ rằng "đẹp hơn, sang hơn", nhưng lại không để ý đến chi phí gia công và mức chênh lệch giá mua - bán khá cao. Điều này khiến khoản đầu tư trở nên kém hiệu quả nếu sau này có nhu cầu bán ra.

Bên cạnh đó, việc chen chúc mua vàng vào đúng giờ cao điểm, thậm chí xếp hàng từ nửa đêm, không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, sức khỏe.

"Nên ưu tiên vàng nhẫn trơn 24k ép vỉ vì loại này sát giá thế giới và không mất chi phí gia công như vàng miếng hay vàng trang sức.

Đừng chen lấn mua vào thời điểm vàng làm gì cho mệt, quan trọng là sự thành tâm. Mua lúc nào trong ngày cũng được miễn là chọn thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... để đảm bảo chất lượng" - cô khẳng định.

Tóm lại

T.Linh nhấn mạnh: "Mua vàng đầu năm là một nét đẹp văn hóa giúp mọi người có thêm niềm tin và động lực cho năm mới. Nhưng may mắn thực sự chỉ đến khi bạn biết quản lý tài chính thông minh và đầu tư có kỷ luật trong suốt 365 ngày, chứ không phải chỉ trông chờ vào 1 chỉ vàng trong ngày vía Thần Tài".

Chia sẻ của T.Linh không chỉ giúp nhiều người nhìn lại thói quen chi tiêu đầu năm mà còn gợi mở cách tiếp cận tài chính tỉnh táo, thực tế hơn. Bởi lẽ, tài lộc bền vững không đến từ may rủi, mà được xây dựng từng ngày từ tư duy đúng đắn và những quyết định khôn ngoan.

Nguồn: @tlinhmoneytalk