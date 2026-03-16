5 loại cây mang lại vận rủi, không nên trồng trong nhà

Cây xanh giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn, nhưng không phải loại cây nào cũng được xem là mang lại điều tốt lành. Tạp chí Homes and Gardens thông tin, theo quan niệm phong thủy và một số niềm tin dân gian, có những loài cây có thể tạo cảm giác nặng nề hoặc phá vỡ sự cân bằng năng lượng trong nhà. Vì vậy, khi trang trí cây cảnh trong nhà, nhiều người thường tránh những loại cây dưới đây.

1. Cây có gai nhọn

Cây xương rồng bát tiên.

Những loại cây có gai như xương rồng bát tiên, hoa hồng gai thường được cho là mang nguồn năng lượng sắc nhọn, có thể làm tăng sự căng thẳng trong không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, các chi tiết nhọn dễ gây ra cảm giác bất an hoặc xung đột trong gia đình. Vì vậy, nếu muốn trồng các loại cây này, nhiều chuyên gia khuyên nên đặt chúng ở khu vực ngoài vườn hoặc xa nơi sinh hoạt chung.

2. Cây chết hoặc cây khô

Cây chết.

Một trong những điều tối kỵ trong phong thủy nhà ở là giữ cây chết hoặc cây đã khô héo trong không gian sống. Không chỉ gây mất thẩm mỹ, cây chết còn được xem là biểu tượng của sự trì trệ và năng lượng tiêu cực.

Một số chuyên gia về phong thủy cho rằng chúng có thể tạo ra những "vùng năng lượng chết", khiến căn nhà trở nên nặng nề và thiếu sinh khí. Vì vậy, nếu cây trong nhà đã héo úa và không thể cứu được, tốt nhất nên thay thế bằng cây mới khỏe mạnh.

3. Cây Yucca

Cây yucca.

Cây yucca là một loại cây nhiệt đới phát triển chậm, chịu hạn tốt. Cây có hình dáng ấn tượng với những chiếc lá dài và nhọn như lưỡi kiếm. Tuy nhiên, chính những chiếc lá nhọn này khiến nhiều người cho rằng cây có thể tạo ra nguồn năng lượng mang tính xung khắc hoặc gây cảm giác căng thẳng.

Theo quan niệm phong thủy, các vật thể nhọn có thể phá vỡ sự hài hòa của không gian. Vì vậy, nếu vẫn muốn trồng yucca vì vẻ đẹp trang trí, nên đặt cây ở nơi lá không hướng trực tiếp vào khu vực sinh hoạt hoặc nơi nghỉ ngơi.

4. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ.

Cây lưỡi hổ thường được biết đến là loại cây lọc không khí tốt và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, trong một số trường phái phong thủy, hình dáng lá nhọn của cây lại được cho là mang lại năng lượng sắc nhọn tiêu cực. Vì vậy, nếu trồng trong nhà, nên đặt cây ở vị trí lá hướng về phía tường thay vì hướng ra khu vực sinh hoạt.

5. Cây tầm gửi

Cây tầm gửi.

Tầm gửi thường xuất hiện trong các bộ phim lãng mạn dịp Giáng sinh, nhưng thực tế đây là một loài cây ký sinh, sống bám trên cây khác.

Trong tự nhiên, tầm gửi hút dinh dưỡng từ cây chủ để tồn tại. Chính đặc điểm này khiến nó được xem là biểu tượng của sự tiêu hao năng lượng.

Trong thần thoại Bắc Âu, tầm gửi còn gắn với những câu chuyện về sự phản bội và cái chết, khiến nhiều người cho rằng đây không phải là loài cây phù hợp để trưng trong nhà.

Việc trồng cây trong nhà chủ yếu mang lại lợi ích về thẩm mỹ và giúp không gian sống trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, theo một số quan niệm phong thủy và truyền thống văn hóa, lựa chọn cây phù hợp cũng có thể góp phần tạo nên môi trường sống hài hòa và tích cực.

Nếu muốn mang lại năng lượng tốt cho ngôi nhà, nhiều chuyên gia khuyên nên ưu tiên những loại cây tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng và sức sống, đồng thời tránh giữ những loại cây khô héo hoặc mang hình dáng quá sắc nhọn trong không gian sinh hoạt chính.

Nguồn: Homes and Gardens