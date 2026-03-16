Cảnh báo 11 từ dành cho bất cứ ai có nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu (air fryer) đã trở thành một thiết bị quen thuộc trong căn bếp. Nhanh chóng, tiện lợi và được ca ngợi rộng rãi vì giúp giảm lượng dầu sử dụng, chúng đã trở thành một trong những thiết bị gia dụng phổ biến nhất.



Khi ngày càng nhiều gia đình phụ thuộc vào nồi chiên không dầu, các chuyên gia an toàn cháy nổ bắt đầu nhận thấy một mô hình sử dụng sai cách có thể biến một công cụ nấu ăn tiện lợi thành mối nguy hiểm.

Brian Michie, giám đốc điều hành của System Building Services (SBS Limited) – một công ty tại Anh chuyên về bảo vệ phòng cháy, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm cung cấp các giải pháp an toàn cháy nổ trong các lĩnh vực bán lẻ, y tế và nhà ở trên toàn quốc – đã tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra khi các rủi ro cháy nổ trong gia đình không được xử lý đúng cách.

Phần lớn các vụ cháy liên quan đến nồi chiên không dầu đều có thể phòng tránh. Bản thân thiết bị không nguy hiểm, nhưng cách mọi người sử dụng và bảo dưỡng nó thường mới là vấn đề. Mới đây, Brian đã chỉ ra một sai lầm phổ biến mà ông thường thấy.

Sai lầm phổ biến khi sử dụng nồi chiên không dầu

Sai lầm đầu tiên mà nhiều người mắc là để dầu mỡ và cặn thức ăn tích tụ lâu ngày mà không vệ sinh.

Mỗi lần bạn nấu ăn, chất béo và các mảnh thức ăn sẽ tích tụ trong giỏ chiên và quanh bộ phận gia nhiệt. Nếu để tích tụ lâu ngày, phần cặn này có thể bốc cháy trong quá trình nấu, đặc biệt khi thiết bị đạt nhiệt độ cao.

Brian nói: "Cháy do mỡ là một rủi ro nghiêm trọng với nồi chiên không dầu, và gần như hoàn toàn có thể tránh được nếu vệ sinh thường xuyên."

Vệ sinh nồi chiên không dầu thường xuyên giúp đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả.

Ông đưa ra cảnh báo chỉ gồm 11 từ: "Giỏ chiên nên được làm sạch sau mỗi lần sử dụng."

Ông nói thêm: "Khu vực bộ phận gia nhiệt cũng nên được kiểm tra và lau chùi thường xuyên."

Brian kết luận: "Nồi chiên không dầu là một công cụ nhà bếp tuyệt vời, và đa số mọi người sử dụng chúng mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Nhưng vì chúng quá tiện lợi, mọi người dễ trở nên chủ quan trong cách sử dụng và bảo dưỡng. Trong an toàn cháy nổ, sự chủ quan chính là nơi các vấn đề bắt đầu."

Ngoài vệ sinh thường xuyên, vị chuyên gia còn khuyến khích các hộ gia đình thực hiện thêm các điều sau đây:

- Kiểm tra dây điện

- Đảm bảo thiết bị có đủ không gian thông gió

"Không việc nào trong số này mất nhiều thời gian, nhưng tất cả đều quan trọng." Brian nói.

"Bảo vệ phòng cháy trong các tòa nhà là điều quan trọng, nhưng an toàn cháy nổ trong gia đình bắt đầu từ những quyết định hàng ngày mà mọi người đưa ra trong chính ngôi nhà của họ. Chỉ vài phút chú ý tối nay có thể ngăn chặn một sự cố nghiêm trọng trong tương lai."



