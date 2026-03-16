Thịt heo đóng khay trong siêu thị: Nhân viên nói thẳng "khay nào nên tránh"

Thịt heo đóng khay là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi mua sắm tại siêu thị vì tiện lợi và dễ bảo quản. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số nhân viên trong ngành bán lẻ thực phẩm, khi chọn thịt đóng khay người mua nên chú ý vài chi tiết nhỏ để tránh lấy phải khay thịt không còn ở trạng thái tươi ngon nhất.

Những lưu ý này cũng phù hợp với các khuyến cáo chung về an toàn thực phẩm và bảo quản thịt tươi .

1. Khay có quá nhiều nước đỏ ở đáy

Một số khay thịt heo đóng sẵn trong siêu thị có lớp nước màu đỏ hồng đọng ở đáy. Thực tế, đây không phải là máu mà chủ yếu là myoglobin hòa với nước trong thịt, thường xuất hiện khi thịt mất nước trong quá trình bảo quản. Nếu lượng nước này quá nhiều, đó có thể là dấu hiệu thịt đã để trong tủ mát khá lâu, từng trải qua quá trình rã đông trước khi đóng khay hoặc bị nén trong bao bì khiến thịt tiết nước ra nhiều hơn. Vì vậy khi chọn mua, nhiều người làm trong ngành thực phẩm khuyên nên ưu tiên những khay thịt trông khô ráo hơn, ít nước đọng ở đáy.

2. Màu thịt chuyển sậm hoặc tái xám

Thịt heo tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ nhạt, bề mặt khô ráo và không bị nhớt. Nếu quan sát thấy miếng thịt chuyển sang màu xám nhạt, nâu sậm hoặc màu sắc không đồng đều giữa các phần, đó có thể là dấu hiệu thịt đã bị oxy hóa sau một thời gian bảo quản trong tủ mát. Khi xảy ra hiện tượng này, thịt không nhất thiết đã hỏng, nhưng chất lượng, độ tươi và hương vị thường sẽ không còn tốt như lúc mới. Vì vậy khi chọn thịt đóng khay, nhiều người có kinh nghiệm khuyên nên ưu tiên những miếng thịt có màu hồng tự nhiên và bề mặt còn tươi.

3. Khay thịt gần hết hạn sử dụng

Thịt heo đóng khay trong siêu thị thường được dán nhãn rõ ràng với ngày đóng gói và hạn sử dụng, nhưng thực tế nhiều người mua chỉ chú ý đến giá mà ít khi kiểm tra thông tin này. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy các khay thịt được xếp phía trước tủ mát thường là những khay đã được đưa ra bán trước theo nguyên tắc bán hàng thông thường. Vì vậy, khi chọn mua, bạn nên dành vài giây xem kỹ ngày đóng gói hoặc hạn dùng trên nhãn. Đồng thời, nhân viên siêu thị cũng khuyên bạn thử so sánh vài khay khác nhau trong cùng một loại thịt, bởi đôi khi chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể chọn được khay mới hơn và đảm bảo độ tươi ngon tốt hơn.

4. Màng bọc bị phồng hoặc lỏng

Thịt đóng khay trong siêu thị thường được bọc bằng lớp màng co để hạn chế tiếp xúc với không khí và giúp giữ độ tươi trong quá trình bảo quản lạnh. Khi quan sát, nếu thấy lớp màng này bị phồng lên, chùng xuống, không còn căng sát bề mặt khay hoặc xuất hiện vết rách nhỏ, người mua nên cân nhắc chọn khay khác. Những thay đổi ở bao bì có thể xảy ra do va chạm khi vận chuyển, sắp xếp lại hàng trong tủ mát hoặc do quá trình bảo quản kéo dài, khiến khả năng bảo vệ thịt không còn tốt như ban đầu.

5. Khay thịt có mùi lạ

Dù siêu thị bảo quản thịt trong tủ lạnh, nhưng nếu khay thịt có mùi lạ khi mở bao bì thì không nên sử dụng. Theo khuyến cáo an toàn thực phẩm, thịt tươi thường có mùi nhẹ đặc trưng , không có mùi chua hoặc mùi hôi.

Lưu ý khi mua thịt đóng khay

Để chọn được thịt tươi, người mua có thể ghi nhớ vài nguyên tắc đơn giản:

- Chọn màu thịt hồng tự nhiên

- Khay ít nước đọng

- Bao bì nguyên vẹn

- Kiểm tra ngày đóng gói và hạn sử dụng

- Bảo quản trong tủ lạnh và chế biến sớm sau khi mua

Các siêu thị hiện nay đều có quy trình kiểm soát chất lượng và bảo quản thực phẩm khá chặt chẽ. Tuy vậy, việc quan sát kỹ trước khi chọn mua vẫn giúp người tiêu dùng yên tâm hơn và đảm bảo bữa ăn gia đình luôn tươi ngon.